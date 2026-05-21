Berlinben az autók állnak a kultúrharc központjában

Applikációval leplezi le a gombamód szaporodó berlini késeléseket az AfD
Természetesen megint őket kiáltották ki félelemkeltőknek és szélsőségesnek, nem a bűnözőket.
Miközben a német főváros évek óta megoldatlan problémákkal küzd, a szeptemberi önkormányzati választás egyik legélesebb vitája az autózás körül bontakozott ki.
Berlinben mára kulturális és politikai törésvonallá vált a közlekedés kérdése, írj a New York Times. A zöld és baloldali erők szerint radikálisan csökkenteni kellene a belvárosi autóforgalmat, míg a konzervatívok és az Alternatíva Németországért (AfD) úgy látják: az autósokat érő korlátozások valójában a személyes szabadság elleni támadások.
A vita középpontjában a Berlin Autofrei (Autómentes Berlin) elnevezésű civil népszavazási kezdeményezés állt, amely jelentősen korlátozta volna a magántulajdonú gépkocsik belvárosi használatát. A javaslat szerint
a berlini belső kerületekbe egy autó évente legfeljebb tizenkét alkalommal hajthatott volna be.
A kezdeményezés mögé több tízezer aláíró sorakozott fel. A civil aktivisták szerint a város élhetőségét csak úgy lehet javítani, ha
A népszavazási kezdeményezés végül elbukott: mintegy 34 ezer aláírás hiányzott ahhoz, hogy referendumot írjanak ki.
A New York Times szerint a berlini kampányban az AfD számára különösen kedvező témává vált az autós közlekedés kérdése. A párt a város főbb bevezető útvonalain olyan plakátokkal kampányol, amelyeken
a „Nincs illegális autó” szlogen szerepel, ami tudatos utalás a bevándorláspárti körök által gyakran használt „Nincs illegális ember” jelmondatra.
A New York Times idézi Conrad Kunze szociológust is, aki szerint az európai konzervatív és jobboldali pártok egyre gyakrabban állítják be az autóhasználat korlátozását úgy, mint az átlagemberek életmódja elleni támadást. Megfogalmazása szerint ezek a politikai erők azt az üzenetet közvetítik, hogy
a mainstream társadalom támadás alatt áll”.
Sőt, egy helyi török szervezet vezetője arra figyelmeztetett, hogy az idegenellenes incidensek és a politikai feszültségek egyre inkább biztonsági kérdéssé válnak.
Az AfD számára a közlekedési vita azért is kedvező terep, mert olyan népszerű témát kínál, amely nem kapcsolódik közvetlenül a bevándorláshoz, miközben jól illeszkedik a párt általános rendszerkritikus és szabadságjogi narratívájába.
A lap szerint a párt jelenleg inkább a vita nyertesei közé tartozik, hiszen a népszavazási kezdeményezés bukása is azt mutatja, hogy a berliniek többsége nem támogatja a radikális autóellenes intézkedéseket.
A lap szerint a vita részben társadalmi törésvonalakat is tükröz. A belső kerületek lakói általában könnyebben hozzáférnek a tömegközlekedéshez, és nyitottabbak a zöldpolitikákra. Ezzel szemben a város peremén élők közül sokan autóval járnak munkába, számukra a korlátozások közvetlen életminőség-romlást jelenthetnek.
A lap szerint az AfD és a kereszténydemokraták egyaránt igyekeznek megszólítani azokat a külvárosokban élő választókat, akik nap mint nap autóval járnak dolgozni a belvárosba, és úgy érzik, hogy a zöld közlekedéspolitika az ő érdekeiket háttérbe szorítja.
A kérdés ráadásul egyre érzékenyebb, mivel az iráni háború nyomán emelkedő üzemanyagárak tovább növelték az autósok elégedetlenségét.
Berlin nem egyedül küzd ezzel a dilemmával: az elmúlt években
próbálta visszaszorítani az autóforgalmat és előnyben részesíteni a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedést.
Úgy tűnik, Berlinben jelenleg inkább az autóbarát politikai erők vannak kedvező helyzetben.
A szeptemberi önkormányzati választás egyik nagy kérdése így az lehet, hogy a német főváros a zöldebb közlekedési modell felé indul-e tovább, vagy inkább marad az autósok számára kedvezőbb politika irányzat.
A közhangulat változását az is jól jelzi, hogy Berlinben május közepére némileg elmozdultak a pártok közötti erőviszonyok az április végén publikált adatokhoz képest. Az akkori Infratest dimap-felmérésben az AfD még a maga 18 százalékával fej-fej mellett állt a második helyen a zöldekkel és szélsőbaloldallal. A jobboldali párt május közepére megőrizte a támogatottságát – ami egyébként 2 százalékpontos növekedést jelent január óta -, ám a több párt támogatottsága jelentősen romlott az elmúlt időszakban.
A főváros vezetésének népszerűsége is összeomlott, a választók többsége elégedetlen a munkájukkal.
A friss eredmények szerint a kereszténydemokraták továbbra is a legnépszerűbbek a német fővárosban:
Alice Weidelék eredménye természetesen messze van attól, hogy önállóan átvegyék Berlin irányítását, ugyanakkor már a most prognosztizált súlyukkal is nehezen megkerülhető frakciót állíthatnak fel. Illetve újabb, a tűzfalpolitika fogságában vergődő, életképtelen koalícióra kényszeríthetik a politikai ellenfeleiket, amely a mostani folyamatok tükrében már egyre inkább nekik, és nem a mainstream pártoknak kedvez. Az ügyek mentén való politizálás pedig végül a CDU makacs ellenállását is megtörheti, és a fővárosi frakció akár úgy is koalícióra kényszerülhet az AfD-vel, hogy azt az országos vezetés nem nézné jó szemmel.
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP