Ft
Ft
24°C
11°C
Ft
Ft
24°C
11°C
05. 21.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 21.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Berlin afd Németország SPD közlekedés közvélemény-kutatás CDU AfD zöldek Die Linke

Berlinben az autók állnak a kultúrharc központjában

2026. május 21. 19:39

Miközben a német főváros évek óta megoldatlan problémákkal küzd, a szeptemberi önkormányzati választás egyik legélesebb vitája az autózás körül bontakozott ki.

2026. május 21. 19:39
null

Berlinben mára kulturális és politikai törésvonallá vált a közlekedés kérdése, írj a New York Times. A zöld és baloldali erők szerint radikálisan csökkenteni kellene a belvárosi autóforgalmat, míg a konzervatívok és az Alternatíva Németországért (AfD) úgy látják: az autósokat érő korlátozások valójában a személyes szabadság elleni támadások.

Éves behajtási kvóta

A vita középpontjában a Berlin Autofrei (Autómentes Berlin) elnevezésű civil népszavazási kezdeményezés állt, amely jelentősen korlátozta volna a magántulajdonú gépkocsik belvárosi használatát. A javaslat szerint

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

a berlini belső kerületekbe egy autó évente legfeljebb tizenkét alkalommal hajthatott volna be.

A kezdeményezés mögé több tízezer aláíró sorakozott fel. A civil aktivisták szerint a város élhetőségét csak úgy lehet javítani, ha

  • kevesebb helyet foglalnak el az autók, és
  • több teret kapnak a kerékpárutak,
  • a közösségi terek,
  • a kávézók vagy éppen
  • a városi kertek.

A népszavazási kezdeményezés végül elbukott: mintegy 34 ezer aláírás hiányzott ahhoz, hogy referendumot írjanak ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Az autósok oldalán

A New York Times szerint a berlini kampányban az AfD számára különösen kedvező témává vált az autós közlekedés kérdése. A párt a város főbb bevezető útvonalain olyan plakátokkal kampányol, amelyeken

a „Nincs illegális autó” szlogen szerepel, ami tudatos utalás a bevándorláspárti körök által gyakran használt „Nincs illegális ember” jelmondatra.

A New York Times idézi Conrad Kunze szociológust is, aki szerint az európai konzervatív és jobboldali pártok egyre gyakrabban állítják be az autóhasználat korlátozását úgy, mint az átlagemberek életmódja elleni támadást. Megfogalmazása szerint ezek a politikai erők azt az üzenetet közvetítik, hogy

a mainstream társadalom támadás alatt áll”.

Ezt is ajánljuk a témában

Az AfD számára a közlekedési vita azért is kedvező terep, mert olyan népszerű témát kínál, amely nem kapcsolódik közvetlenül a bevándorláshoz, miközben jól illeszkedik a párt általános rendszerkritikus és szabadságjogi narratívájába.

A lap szerint a párt jelenleg inkább a vita nyertesei közé tartozik, hiszen a népszavazási kezdeményezés bukása is azt mutatja, hogy a berliniek többsége nem támogatja a radikális autóellenes intézkedéseket.

A külváros és a belváros csatája

A lap szerint a vita részben társadalmi törésvonalakat is tükröz. A belső kerületek lakói általában könnyebben hozzáférnek a tömegközlekedéshez, és nyitottabbak a zöldpolitikákra. Ezzel szemben a város peremén élők közül sokan autóval járnak munkába, számukra a korlátozások közvetlen életminőség-romlást jelenthetnek.

A lap szerint az AfD és a kereszténydemokraták egyaránt igyekeznek megszólítani azokat a külvárosokban élő választókat, akik nap mint nap autóval járnak dolgozni a belvárosba, és úgy érzik, hogy a zöld közlekedéspolitika az ő érdekeiket háttérbe szorítja.

A kérdés ráadásul egyre érzékenyebb, mivel az iráni háború nyomán emelkedő üzemanyagárak tovább növelték az autósok elégedetlenségét.

Európai trend

Berlin nem egyedül küzd ezzel a dilemmával: az elmúlt években

  • Párizs,
  • Barcelona és
  • London is

próbálta visszaszorítani az autóforgalmat és előnyben részesíteni a kerékpáros, illetve gyalogos közlekedést.

Úgy tűnik, Berlinben jelenleg inkább az autóbarát politikai erők vannak kedvező helyzetben.

A szeptemberi önkormányzati választás egyik nagy kérdése így az lehet, hogy a német főváros a zöldebb közlekedési modell felé indul-e tovább, vagy inkább marad az autósok számára kedvezőbb politika irányzat.

A trendek egy irányba mutatnak

A közhangulat változását az is jól jelzi, hogy Berlinben május közepére némileg elmozdultak a pártok közötti erőviszonyok az április végén publikált adatokhoz képest. Az akkori Infratest dimap-felmérésben az AfD még a maga 18 százalékával fej-fej mellett állt a második helyen a zöldekkel és szélsőbaloldallal. A jobboldali párt május közepére megőrizte a támogatottságát – ami egyébként 2 százalékpontos növekedést jelent január óta -, ám a több párt támogatottsága jelentősen romlott az elmúlt időszakban.

Ezt is ajánljuk a témában

A friss eredmények szerint a kereszténydemokraták továbbra is a legnépszerűbbek a német fővárosban:

  • a CDU 1 százalékpontot javítva 20 százalékon áll,
  • őket követi az AfD 18,
  • a harmadik helyen a meglepő módon 2 pontot erősödő szociáldemokraták 16,
  • majd a 3-3 százalékpontot bukó zöldek és a Die Linke 15-15 százalékkal;
  • a többi formáció pedig nem jutna be a városi közgyűlésbe.
Forrás: Facebook

Alice Weidelék eredménye természetesen messze van attól, hogy önállóan átvegyék Berlin irányítását, ugyanakkor már a most prognosztizált súlyukkal is nehezen megkerülhető frakciót állíthatnak fel. Illetve újabb, a tűzfalpolitika fogságában vergődő, életképtelen koalícióra kényszeríthetik a politikai ellenfeleiket, amely a mostani folyamatok tükrében már egyre inkább nekik, és nem a mainstream pártoknak kedvez. Az ügyek mentén való politizálás pedig végül a CDU makacs ellenállását is megtörheti, és a fővárosi frakció akár úgy is koalícióra kényszerülhet az AfD-vel, hogy azt az országos vezetés nem nézné jó szemmel.

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
masikhozzaszolo
2026. május 21. 19:56
Azt mondta egy kanadából hazatérő, hogy ott a rendőr megnézi meleg e a motorház, és a hazaérkezés után még 2 óráig nem ihat a vezető, és megbünteti. Vagy ha nem engedi a szondázást akkor büntipont. A villamos autó szerintem nem meleg. A kereket meg nézheti Kanadában ott az mínusz fokos.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!