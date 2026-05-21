dráma cannes-i filmfesztivál történelmi film Nemes László

Szépnek szép, de nem hatol mélyre – így fogadták Nemes László új filmjét Cannes-ban

2026. május 21. 18:44

Külcsín tekintetében első osztályú, de többet vártak tőle – a francia ellenállás egyik legnagyobb hőséről szóló Moulintól nem estek hanyatt a kritikusok.

2026. május 21. 18:44
Német Dániel

Bő fél évvel az Árva hazai bemutatója után máris új filmmel jelentkezett Nemes László. Az Oscar-díjas rendező ismét egy 20. században játszódó történelmi drámát készített: az idei cannes-i versenyprogramban debütáló műve Jean Moulinról, a francia nemzeti hősről szól, aki a második világháború alatt a nácik által megszállt Franciaországban az ellenállás egyik vezetője volt, és akkor sem tört meg, amikor a Gestapo letartóztatta, és válogatott körülmények között megkínozta. 

Nemes László
Nemes László új rendezésének plakátja. (Forrás: TMDB)

És miként a The Hollywood Reporter kritikájában olvasható, Nemes szakított a Saul fiára jellemző stílusjegyeivel, vagyis azzal, hogy a kamera folyamatosan nagyon közelről követi a főszereplőt, miközben a pokoli események a háttérben zajlanak. Az újságíró szerint 

a játékidő első harmada hangulatában a régi kémnoir-filmeket idézi meg sötét macskaköves utcákkal, gomolygó cigarettafüsttel. 

Ahogyan fogalmaz, fekete és fakósárga tónusaival olyan hatást kelt, mintha egy régi újságot lapozgatnánk, és a kivitelezés ugyan látványos, precízen részletgazdag és korhű, összességében nem sokban különbözik az átlagos komoly hangvételű történelmi filmektől. 

A kritikus hozzáteszi, a Moulin hazafias érzéseket kelhet sok francia nézőben, de olyannyira szárazon, többlet-mondanivaló nélkül, kizárólag a tényekre szorítkozva ábrázolja az eseményeket, 

mintha egy dokumentumfilmet néznénk. 

Hasonló véleményen van az IndieWire újságírója is, aki szerint a film egyszerre puritán és végtelenül nyomasztó, történelmi hűséggel ábrázolja az eseményeket – bár Moulin mártírrá válása kapcsán fikciós elemekkel is él –, de azon túl, hogy a humanizmust és a történelmi emlékezés fontosságát hangsúlyozza, nem helyezi tágabb perspektívába a látottakat. 

A Guardian ítésze egy fokkal elnézőbb, úgy véli, ez egy hagyományosan rendezett és felépített háborús film „a régi fényképek barnás tónusával”. Szakmailag kifogástalan alkotásnak látja, a színészeket kiválónak, és külön kiemeli a címszereplő megkínzóját alakító Lars Eidinger játékát, akit a lehető legjobb választás tart a szerepre: „a teátrális alakítása olykor Hannibal Lecter alattomosságát idézi”. 

A szerző azzal zárja a cikket, hogy a Moulin kétségtelenül egy remekül kivitelezett és közérthető dráma, 

de a cannes-i közönség talán egy kicsit mást, egy kicsivel többet várt volna. 

Arra viszont még nekünk kell várnunk egy kicsit, hogy magunk is igazságot tehessünk, Nemes László új filmje a tervek szerint csak az ősz folyamán debütál a mozikban. 

Nyitókép: Moulin (TMDB)

 

 

 

 

 

dave
2026. május 21. 19:55
Nemtelen- Jeltelen úr a hol téma kifogyhatatlan királya?
Obsitos Technikus
2026. május 21. 19:52
Elloptátok Radnai Maki mondatát...
gullwing
2026. május 21. 19:15
Nemes László új filmje a tervek szerint csak az ősz folyamán debütál a mozikban. Hogy fogjuk addig kibírni?! 🤣🤣🤣🤣
leraxx
2026. május 21. 19:03
Hirtelen azt hittem, hogy a teszkós pötidiktátor himbilimbijéről vallott valami prosti.....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!