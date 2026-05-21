olaj központi statisztikai hivatal holtankoljak magyar ásványolaj szövetség ársapka mol

Fogy az olaj, a kormánynak hamarosan döntenie kell

2026. május 21. 19:33

A 2021-es ársapkát ellátásbiztonsági problémák és a készletek csökkenése miatt kellett eltörölni, és e téren téren most sem állunk túl jól. Egye több jel utal rá, hogy a jelenlegi kormány is lépni fog a mostani ársapkát illetően – mutat rá cikkében a Világgazdaság.

2026. május 21. 19:33
Kapitány István

Veszteséggel és nehézkesebben, de akkor is ellátható a magyar üzemanyagpiac, ha kifogynak a biztonsági készletek, és a védett ár miatt a nagykereskedőknek nem lesz üzlet importálni – írja a Világgazdaság (VG).

A portál cikke szerint a márciusi statisztikák alapján a védett árnál magasabbat is el tudnának viselni a magyar autósok, korábban ugyanakkor a mostaninál jóval hosszabb ideig is fenn lehetett tartani az árstopot.

Mint írják, a Molt egyelőre nem vágta földhöz a védett ár. Igaz, a társaság 2026 első három hónapjában mindössze mintegy 20 napig működött a védett ár rendszerében. Erről azt írja a csoport első negyedéves üzleti beszámolója, hogy az üzemanyagárrések csökkentek a tavalyihoz képest, mivel márciusban a legtöbb piacon árszabályozást vezettek be. (Vagyis csökkentek, de nem lettek negatívak.) Ugyanakkor az országban több helyen találkozhatunk olyan, kisebb benzinkutakkal, amelyek nem üzemelnek, a kiírt tájékoztatás szerint azért nem, mert nem kaptak benzint és dízelt.

Összességében azonban alapozhatott a védett ár rendszerét bevezető, majd az azt fenntartó új kormány is arra, hogy az üzemanyag-forgalmazók túlélik a jelenlegi hatósági árat.

Túlélték a több mint egy évig, az energiaválság miatt bevezetett üzemanyagárstopot is 2021. november 15. és 2022. december 6. között, a mostani védett ár pedig csak bő két hónapja él.

A VG azonban rámutat: 

a 2021-es ársapkát ellátásbiztonsági problémák és a készletek csökkenése miatt kellett eltörölni, és e téren téren most sem állunk túl jól.

A portál kifejti: a mostani védett árat az előző kormány részbeni politikai megfontolásból (a választások előtt) vezette be, hogy most sokkal alacsonyabb piaci ár mellett intézkedett, mint az ársapka elrendelése idején. Mint egy korábbi cikkében a Világgazdaság kimutatta, a 2021 novemberében bevezetett, literenként 480 forintos hatósági ár a Központi Statisztikai Hivatal inflációs adatai alapján 2026 márciusára inflációval korrigálva közel 805 forintnak felelt volna meg. Ennél jelenleg a Holtankoljak által közölt, 691 forintos átlagos literenkénti benzinár is alacsonyabb. A jelenlegi piaci árak elviselhetősége mellett szól továbbá, hogy márciusban még a szabadpiaci forgalom is nőtt a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) tagvállalatainál. Ugyanakkor 

a védett ár kapcsán most az új kormány kényszerül politikai mérlegelésre: aligha tesz jót a népszerűségének egy felhasználóknak kedvező intézkedés visszavonása. Ám 

egyre több jel utal arra, hogy e téren lépni fog részben a gazdasági szereplők érdekei, részben az ellátásbiztonság miatt. Pont, ami miatt az előző kormány is kénytelen volt megszüntetni az ársapkát.

Nyitókép: Kapitány István Facebook-oldala
 

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2026. május 21. 19:54
Furcsa lesz MP -nek és a tiszának, hogy konkrét kérdésre konkrét választ kell adni. Vége az angolnázásnak, amit a kampányban csináltak.
survivor
2026. május 21. 19:50
Ellatasbiztonsag? Ha nincs benzin, nem mindegy ,hogy mennyibe kerül?
Stingary76
2026. május 21. 19:46
Hülyeséget ír a cikk. Hamarosan 480 forint lesz a benzin.
