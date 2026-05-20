Szerbiából jött a figyelmeztetés: komoly hátrányba kerülhet a Mol egy döntő kérdésben, ha nem lép időben

Hozzátette: Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy kész megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben. A politikus szerint a jelenlegi helyzet nem Szerbia döntéseinek következménye, hanem az orosz-amerikai geopolitikai viszonyok eredménye. Hozzátette ugyanakkor, hogy az országnak minden körülmények között biztosítania kell a kőolaj-feldolgozást és az üzemanyag-ellátást.

A volt miniszter arra is kitért, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) várhatóan meghosszabbítja a tárgyalásokra vonatkozó engedélyt, amely május 22-én jár le. Zorana Mihajlovic szerint a tárgyalások során Szerbiának ragaszkodnia kell ahhoz is, hogy növelje tulajdonrészét a NIS-ben, mert ez lehetővé tenné az állam számára, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon a vállalat stratégiai döntéseire.

A tárgyalások során többször is felmerült a pancsovai finomító jövője, Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter is beszélt arról korábban, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a hazai piac lefedettségét.