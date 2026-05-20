Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
szerbiai kőolajipari vállalat orosz szerbia mol miniszter

Szerbiából jött a figyelmeztetés: komoly hátrányba kerülhet a Mol egy döntő kérdésben, ha nem lép időben

2026. május 20. 08:14

Zorana Mihajlovic volt szerb energiaügyi miniszter szerint Szerbia kész ajánlatot tenni a NIS orosz tulajdonrészére.

null

„Amennyiben nem sikerül megállapodni a Mollal a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének átvételéről, Szerbia is ajánlatot tehet a részesedés megvásárlására” – közölte Zorana Mihajlovic volt energiaügyi miniszter kedden. A politikus a Tanjug szerb hírügynökségnek nyilatkozott, meglátásait pedig az egész szerb sajtó átvette. A vajdasági közszolgálati televízió (RTV) internetes oldalának beszámolója szerint Mihajlovic kiemelte, Belgrád számára alapvető feltétel a pancsovai kőolajfinomító teljes kapacitású működésének megőrzése. 

Ettől a feltételtől nem szabad eltérni

– jelentette ki, aláhúzva: „a finomító működése kulcsfontosságú az ország üzemanyag-ellátása, a kőolaj-feldolgozás és a gazdasági stabilitás szempontjából”.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Hozzátette: Szerbia már a kezdetektől jelezte, hogy kész megvásárolni az orosz tulajdonrészt a NIS-ben. A politikus szerint a jelenlegi helyzet nem Szerbia döntéseinek következménye, hanem az orosz-amerikai geopolitikai viszonyok eredménye. Hozzátette ugyanakkor, hogy az országnak minden körülmények között biztosítania kell a kőolaj-feldolgozást és az üzemanyag-ellátást.

A volt miniszter arra is kitért, hogy az Amerikai Egyesült Államok pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatala (OFAC) várhatóan meghosszabbítja a tárgyalásokra vonatkozó engedélyt, amely május 22-én jár le. Zorana Mihajlovic szerint a tárgyalások során Szerbiának ragaszkodnia kell ahhoz is, hogy növelje tulajdonrészét a NIS-ben, mert ez lehetővé tenné az állam számára, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon a vállalat stratégiai döntéseire.

A tárgyalások során többször is felmerült a pancsovai finomító jövője, Dubravka Djedovic Handanovic energiaügyi miniszter is beszélt arról korábban, hogy Szerbia számára ez a legfontosabb nyitott kérdés, mivel a finomító működése közvetlenül érinti az ellátásbiztonságot és a hazai piac lefedettségét.

Az energetikai tárca vezetője a múlt pénteken azt közölte, hogy a nap végéig megteszi végleges javaslatát a Molnak, a magyar vállalat igazgatósága pedig hétfőn dönthet róla, ám ez nem történt meg.

Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná az 56,15 százalékos részesedést. Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftnek pedig 44,9 százalékos. A szerb kormány részvényeinek aránya jelenleg 29,87 százalék, a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.

(MTI)

Nyitókép forrása: A Blic TV YouTube-oldala

***

csapláros
2026. május 20. 09:16 Szerkesztve
antoniosalazar 2026. május 20. 08:43 ..."Zorana Mihajlovic volt szerb energiaügyi miniszter szerint Szerbia kész ajánlatot tenni a NIS orosz tulajdonrészére. Eddig is ezt kellett volna tenni."... NEM TETTE, mert az orbáni Magyarország GARANCIA volt a szerbeknek. A mostani LIBERÁLNYILAS Poloskapeti brüsszelcsicska diktatúrával ez a garancia ELSZÁLLT. Elbasztátok ! Nem kicsit, nagyon !
csapláros
2026. május 20. 09:12
antoniosalazar 2026. május 20. 08:43 egyszeri 2026. május 20. 08:38 ..."...Most dől el, hogy a mostani kormány a brüsszeli orosz-fóbiás érdekeket képviseli vagy a magyarokat... A szerb kormány kiket képvisel?"... A LIBERÁLNYILAS diktátor magyar kormány nem a magyarokat, hanem a new-yorki kazár uzsorások brüsszeli LIBERÁLNÁCI BIRODALMÁT képviseli. A szerb kormány nem őket képviseli és a MOL sem. A tótoknak semmi problémája azzal, hogy a pozsonyi finomító a MOL tulajdonában van. A szlovák állam tulajdoni részesedése a MOL Slovnaftban 0 %. Ugyanakkor a szlovák állam stratégiai és gazdasági szinten szigorúan szabályozza és együttműködik a finomítóval. Az állam birtokolja a vészhelyzeti kőolaj-tartalékokat, amelyeket szükség esetén (például most is) kölcsönöz a finomítónak, illetve jelentős különadókat (szolidaritási hozzájárulást) vet ki a vállalat extraprofitjára. Na, hess picsába.
antoniosalazar
2026. május 20. 09:04 Szerkesztve
antoniosalazar
2026. május 20. 08:43
egyszeri 2026. május 20. 08:38 Most dől el, hogy a mostani kormány a brüsszeli orosz-fóbiás érdekeket képviseli vagy a magyarokat. A szerb kormány kiket képvisel?
