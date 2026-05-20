gazdaság Bezzegrománia cfr marfa carpatica feroviar románia csőd vasúttársaság

A Bezzegrománia-mítosznak vége: csődeljárás indult a román állami vasúttársaság ellen is

2026. május 20. 08:53

Románia a gazdasági összeomlás szélén táncol, ehhez jött az állami vasút megroppanása.

null

Csődeljárás indult a román állami vasúttársaság, a CFR Marfa ellen – írja a profit.ro. A csődeljárási kérelmet a teherfuvarozásra szakosodott cég nyújtotta be az illetékes bukaresti bírósághoz.

A szállításügyi minisztérium tulajdonában levő CFR Marfa 2008 óta minden évet veszteséggel zárt.

2024-re a vállalat árbevétele a 2008-as 1,723 milliárd lejről (mintegy 119 milliárd forint) 677,188 millió lejre (mintegy 47 milliárd forint), az alkalmazottak száma pedig mintegy 18 ezerről 3 ezerre csökkent, miközben az adósságállománya 886,213 millió lejről (mintegy 61 milliárd forint) 4,717 milliárd (mintegy 326 milliárd forint) lejre nőtt.

Az Európai Bizottság 2020-ban törvénytelennek nyilvánított egy 2013-ban a CFR Marfa-nak nyújtott 570 millió euró (mintegy 206 milliárd forint) értékű állami támogatást, és kötelezte a bukaresti kormányt a pénz visszavételére.

A román kormány 2024 októberében új teherfuvarozási vasúttársaságot alapított Carpatica Feroviar néven, hogy vegye át a CFR Marfa helyét a piacon. 

2024-ben az állami vállalat piaci részesedése 30 százalék körül volt. Az új állami vasúttársaság 2025 decemberében kezdett működni.

A romániai vasúttársaságok érdekvédelmi szervezete (OPSFPR) 2025 februárjában bepanaszolta a román kormányt az Európai Bizottságnál, azt állítva, hogy a szabadpiaci elveket figyelmen kívül hagyó tranzakcióval helyezi át a CFR Marfa aktívumait a Carpatica Feroviar tulajdonába, ahelyett, hogy átlátható módon értékesítené azokat, s így 

közpénzből törleszti a törvénytelennek nyilvánított állami támogatást.

Nyitókép forrása: Daniel MIHAILESCU / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 20. 09:02
Nos akkor vitézinek meg van az új munkahelye.....🤣
