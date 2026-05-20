A Bezzegrománia-mítosznak vége: csődeljárás indult a román állami vasúttársaság ellen is

Csődeljárás indult a román állami vasúttársaság, a CFR Marfa ellen – írja a profit.ro. A csődeljárási kérelmet a teherfuvarozásra szakosodott cég nyújtotta be az illetékes bukaresti bírósághoz.

A szállításügyi minisztérium tulajdonában levő CFR Marfa 2008 óta minden évet veszteséggel zárt.

2024-re a vállalat árbevétele a 2008-as 1,723 milliárd lejről (mintegy 119 milliárd forint) 677,188 millió lejre (mintegy 47 milliárd forint), az alkalmazottak száma pedig mintegy 18 ezerről 3 ezerre csökkent, miközben az adósságállománya 886,213 millió lejről (mintegy 61 milliárd forint) 4,717 milliárd (mintegy 326 milliárd forint) lejre nőtt.