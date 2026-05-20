Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
szu - 57 egyesült repülőgépgyártó vállalat nehezen radarozható oroszország

Történelmi nap: videón mutatták be az oroszok az új vadászgépüket

2026. május 20. 09:09

Az új prototípust egy ötödik generációs, nehezen radarozható harci gépként hirdetik.

2026. május 20. 09:09
null

Oroszország bemutatta a Szu-57-es vadászrepülő kétüléses prototípusát, amelyet az orosz fél ötödik generációs, nehezen radarozható harci gépként hirdet. Az orosz Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat megkezdte a Szu-57-es kétüléses változatának, a Szu-57D-nek a repüléstesztelését, az első felszállásról készült képek pedig közösségi médiafelületeken terjedtek el – írta meg a Világgazdaság.

A fejlesztés tényét Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes nyilatkozata is megerősítette. „Megkezdődtek az ötödik generációs Szu-57-es kétüléses vadászgép-prototípus repüléstesztjei” – mondta. A TASZSZ orosz hírügynökség által idézett Manturov szerint a gép nemcsak harci feladatokra, hanem kiképző repülőként és légi irányítóként is bevethető lesz.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ez utóbbi szerepkör azt jelenti, hogy a Szu-57D a jövőben pilóta nélküli harci drónokat irányíthat majd a csatatér felett, vagyis légi parancsnoki pontként működhet.

A kétüléses kialakítás a gép megjelenésén is látványos változást hozott, mivel a pilótafülke feletti rész jóval magasabb lett az egyszemélyes alaptípushoz képest.

Bár Oroszország ötödik generációs, nehezen radarozható gépként hirdeti a Szu-57-est, a típus valódi képességeit továbbra is szkepticizmus kíséri. Az amerikai F-22-es tolóerő-vektoros hajtóművei rendkívüli manőverezőképességet tesznek lehetővé, miközben a törzsbe süllyesztett fúvócsövek csökkentik a hőjelszignatúrát, ami megnehezíti a hőkövető rakéták dolgát. A Szu-57-esből ezek a megoldások hiányoznak.

Nyitókép forrása: A Haci Productions YouTube-oldala

***

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sciohyper
2026. május 20. 10:25
"Az amerikai F-22-es tolóerő-vektoros hajtóművei rendkívüli manőverezőképességet tesznek lehetővé, miközben a törzsbe süllyesztett fúvócsövek csökkentik a hőjelszignatúrát, ami megnehezíti a hőkövető rakéták dolgát. A Szu-57-esből ezek a megoldások hiányoznak." A cikkíró "szagértő" ebben nagyon téved!!! Az F-22 SOKKAL KEVÉSBÉ VEKTORÁLHATÓ hajtóművekkel rendelkezik, mint a SZU-57, pont a "törzsbe süllyesztett hajtócsövek" miatt !!! A hőkibocsátása viszont, a szabadabb vektorálhatóság miatt, nagyobb az orosz gépnek, és lopakodó képessége is valóban gyengébb, mint az amcsi gépé...
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. május 20. 10:17
Tejet tud permetezni? :)
Válasz erre
0
0
retek312
2026. május 20. 09:36
majd szétbasszák azt az egy röpképes darabot Magyar madarai :)
Válasz erre
1
3
stormy
2026. május 20. 09:17
"A Szu-57-esből ezek a megoldások hiányoznak." hát hülye vagy???? youtube.com/watch?v=3iaYyYFicMw és a két hajómü közötti pöcsben olyan elektronika van ami kiüt minden radar vagy ir irányítású rakétát. na ilyen egy nato gépben sincs.
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!