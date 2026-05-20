Történelmi nap: videón mutatták be az oroszok az új vadászgépüket

Oroszország bemutatta a Szu-57-es vadászrepülő kétüléses prototípusát, amelyet az orosz fél ötödik generációs, nehezen radarozható harci gépként hirdet. Az orosz Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat megkezdte a Szu-57-es kétüléses változatának, a Szu-57D-nek a repüléstesztelését, az első felszállásról készült képek pedig közösségi médiafelületeken terjedtek el – írta meg a Világgazdaság.

A fejlesztés tényét Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes nyilatkozata is megerősítette. „Megkezdődtek az ötödik generációs Szu-57-es kétüléses vadászgép-prototípus repüléstesztjei” – mondta. A TASZSZ orosz hírügynökség által idézett Manturov szerint a gép nemcsak harci feladatokra, hanem kiképző repülőként és légi irányítóként is bevethető lesz.