Történelmi nap: videón mutatták be az oroszok az új vadászgépüket

Az új prototípust egy ötödik generációs, nehezen radarozható harci gépként hirdetik.
Oroszország bemutatta a Szu-57-es vadászrepülő kétüléses prototípusát, amelyet az orosz fél ötödik generációs, nehezen radarozható harci gépként hirdet. Az orosz Egyesült Repülőgépgyártó Vállalat megkezdte a Szu-57-es kétüléses változatának, a Szu-57D-nek a repüléstesztelését, az első felszállásról készült képek pedig közösségi médiafelületeken terjedtek el – írta meg a Világgazdaság.
A fejlesztés tényét Denis Manturov első miniszterelnök-helyettes nyilatkozata is megerősítette. „Megkezdődtek az ötödik generációs Szu-57-es kétüléses vadászgép-prototípus repüléstesztjei” – mondta. A TASZSZ orosz hírügynökség által idézett Manturov szerint a gép nemcsak harci feladatokra, hanem kiképző repülőként és légi irányítóként is bevethető lesz.
Ez utóbbi szerepkör azt jelenti, hogy a Szu-57D a jövőben pilóta nélküli harci drónokat irányíthat majd a csatatér felett, vagyis légi parancsnoki pontként működhet.
A kétüléses kialakítás a gép megjelenésén is látványos változást hozott, mivel a pilótafülke feletti rész jóval magasabb lett az egyszemélyes alaptípushoz képest.
Bár Oroszország ötödik generációs, nehezen radarozható gépként hirdeti a Szu-57-est, a típus valódi képességeit továbbra is szkepticizmus kíséri. Az amerikai F-22-es tolóerő-vektoros hajtóművei rendkívüli manőverezőképességet tesznek lehetővé, miközben a törzsbe süllyesztett fúvócsövek csökkentik a hőjelszignatúrát, ami megnehezíti a hőkövető rakéták dolgát. A Szu-57-esből ezek a megoldások hiányoznak.
Nyitókép forrása: A Haci Productions YouTube-oldala
