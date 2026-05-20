Ausztriában nem hisznek a szemüknek: pillanatok alatt omlottak össze Magyar Péter bécsi tervei

Osztrák sajtóértesülések szerint mindössze néhány órás lesz Magyar Péter bécsi látogatása
Az új magyar miniszterelnök több tervezett programját is lemondta.
Sürgős budapesti kötelezettségeire hivatkozva lemondta egyik fontos ausztriai programját Magyar Péter, az osztrák lapok szerint a helyi magyar nagykövet mellőzése miatt alakultak ki a szervezési zavarok.
Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke „sürgős budapesti kötelezettségei” miatt lemondta várva várt beszédét az Europa-Forum Wachau rendezvényen Ausztriában – hívta fel a figyelmet a Kronen Zeitung.
A Die Presse eközben arról ír, hogy
Magyar Péter bécsi látogatását szervezési zavarok és bizalmatlanság árnyékolják be.
Az osztrák lapok úgy vélik, hogy ennek elsőszámú oka az, hogy az új kormány kihagyta az előkészületekből a bécsi magyar nagykövetet.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.