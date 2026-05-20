Charlize Theron az életét kockáztatta a Netflix kedvéért, de nem hálálták meg neki

Nagyot akart robbantani a Netflix, de csak halk durranás lett a vége.
Baráti játékidő, lendületes rendezés, szép tájak és nulla emlékezetes pillanat: a Csúcsragadozó így is jóval vállalhatóbb, mint a Netflix legtöbb saját gyártású produkciója.
Próbálom belehelyezni magam Taron Egerton helyzetébe: a Fekete madár című drámasorozattal Golden Globe-jelölést kapok, majd rám osztják Elton John szerepét a nagyszabású életrajzi filmben, a Rocketmanben, és el is nyerem a díjat. Ezután valószínűleg úgy lennék vele, hogy addig kell ütni a vasat, amíg forró, és csak művészileg nívós ajánlatokra mondanék igent. Így el sem tudom képzelni, mi járhatott a fejében, amikor a Netflix átküldte neki a Csúcsragadozó forgatókönyvét; tipikus tucatthriller, amelyben a gonosz karakterének a megformálása enyhén szólva sem biztosít nagy játékteret Egerton tehetsége csillogtatásához.
Persze mondhatnánk, hogy biztos „az arccal a kassza felé” mentalitás vezérelte, de ekkora sikerek után beárazni saját magunkat egy ilyen produkcióval azért nem a hosszú távú karrier záloga. Az Oscar-díjas Charlize Theron esetében más a helyzet, bár olyan formában van, hogy simán fenékbe billenthetné a legtöbb feleannyi idős kollégáját, Hollywood könyörtelen hely a nők számára,
túl az ötvenen nagyon kevesen képesek a víz felett maradni.
Ő azonban ügyes stratéga, tudta jól, hogy romantikus drámákban nem terem számára a végtelenségig babér, így már a 2005-ös Aeon Flux című képregényfilmben kipróbálta magát akcióhősként. És nem rajta múlt, hogy az orbitális bukás lett a végeredmény, az újkori Mad Max-filmek óta azonban már tudatosan erre a szerepkörre épít.
És ezúttal is a fizikai erejét kellett bevetnie. Egy gyászoló nőt alakít, aki hegymászás közben elvesztette a férjét, majd Ausztráliába utazik, hogy egy vadvízi evezés során szétszórja a hamvait.
Egy magányos őrült azonban vadászni kezd rá a vadonban.
Nyilván nem a hasonló alapsztorikból szoktak klasszikusok születni, de a szintén a szigetországban játszódó Wolf Creek – A haláltúra azért elég korrekt volt, nem beszélve a hasonló tematikájú Gyilkos túráról, amely ötvennégy év után is ugyanolyan hidegrázós élmény, mint 1972-ben lehetett. De utóbbit a zseniális John Boorman rendezte, a Csúcsragadozót pedig Baltasar Kormákur, aki valószínűleg nem a szamárpadban töltötte a filmes képzést, de nem is ő lehetett az osztályelső stréber, akiről mindenki másolni próbált dolgozatíráskor.
Nem esik ki a kamera a kezéből, mások mellett az Everesttel, a Fenevaddal vagy a Dermesztő mélységgel is bizonyította,
hogy otthonosan mozog a túlélőthrillerek világában,
de azért semmi olyasmit nem láthattunk még tőle, amelyet akár az említett alműfajon belül is felemlegetnénk.
És ezúttal sem lépte át a saját árnyékát. Nem arról van szó, hogy a Csúcsragadozó rossz lenne, a baráti, alig másfél órás játékidő végig pörög, és sikerül néhány valóban feszült pillanatot is prezentálnia. Az izgalmasabb szegmensek erejét növeli, hogy a két színész jó néhány rázósabb sziklamászós jelenetet biztosítókötél nélkül vett fel, Charlize Theron el is törte a lábujját, és ahogy utólag fogalmazott, csoda, hogy egyáltalán túlélte a forgatást.
Sajnos azonban a macska-egér játékba nem sok kreativitás szorult, sem a főszereplő, sem az ellenlábasa nem egy izgalmasan megírt, emlékezetes karakter. Így ugyan el lehet a mozival ütni egy szombat estét, egy másodperce sem olyan fárasztó, mint a Netflix legutóbbi nagy dobása, a Haragos természet, viszont egy olyan világban, amelyben bármikor újranézhetjük a Gyilkos túrát, sok értelme nincs vesződni a hasonló felvizezett változatokkal.
Csúcsragadozó – amerikai, kanadai, ausztrál thriller. Megtekinthető a Netflix kínálatában.
Nyitókép: Csúcsragadozó. (Forrás: Netflix)