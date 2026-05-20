Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
ausztrália Charlize Theron Netflix thriller

Charlize Theron az életét kockáztatta a Netflix kedvéért, de nem hálálták meg neki

2026. május 20. 09:22

Baráti játékidő, lendületes rendezés, szép tájak és nulla emlékezetes pillanat: a Csúcsragadozó így is jóval vállalhatóbb, mint a Netflix legtöbb saját gyártású produkciója.

2026. május 20. 09:22
null
Német Dániel

Próbálom belehelyezni magam Taron Egerton helyzetébe: a Fekete madár című drámasorozattal Golden Globe-jelölést kapok, majd rám osztják Elton John szerepét a nagyszabású életrajzi filmben, a Rocketmanben, és el is nyerem a díjat. Ezután valószínűleg úgy lennék vele, hogy addig kell ütni a vasat, amíg forró, és csak művészileg nívós ajánlatokra mondanék igent. Így el sem tudom képzelni, mi járhatott a fejében, amikor a Netflix átküldte neki a Csúcsragadozó forgatókönyvét; tipikus tucatthriller, amelyben a gonosz karakterének a megformálása enyhén szólva sem biztosít nagy játékteret Egerton tehetsége csillogtatásához. 

Csúcsragadozó. Forrás: Netflix
Csúcsragadozó (Forrás: Netflix)

Persze mondhatnánk, hogy biztos „az arccal a kassza felé” mentalitás vezérelte, de ekkora sikerek után beárazni saját magunkat egy ilyen produkcióval azért nem a hosszú távú karrier záloga. Az Oscar-díjas Charlize Theron esetében más a helyzet, bár olyan formában van, hogy simán fenékbe billenthetné a legtöbb feleannyi idős kollégáját, Hollywood könyörtelen hely a nők számára,

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

túl az ötvenen nagyon kevesen képesek a víz felett maradni.

Ő azonban ügyes stratéga, tudta jól, hogy romantikus drámákban nem terem számára a végtelenségig babér, így már a 2005-ös Aeon Flux című képregényfilmben kipróbálta magát akcióhősként. És nem rajta múlt, hogy az orbitális bukás lett a végeredmény, az újkori Mad Max-filmek óta azonban már tudatosan erre a szerepkörre épít.

És ezúttal is a fizikai erejét kellett bevetnie. Egy gyászoló nőt alakít, aki hegymászás közben elvesztette a férjét, majd Ausztráliába utazik, hogy egy vadvízi evezés során szétszórja a hamvait. 

Egy magányos őrült azonban vadászni kezd rá a vadonban. 

Nyilván nem a hasonló alapsztorikból szoktak klasszikusok születni, de a szintén a szigetországban játszódó Wolf Creek – A haláltúra azért elég korrekt volt, nem beszélve a hasonló tematikájú Gyilkos túráról, amely ötvennégy év után is ugyanolyan hidegrázós élmény, mint 1972-ben lehetett. De utóbbit a zseniális John Boorman rendezte, a Csúcsragadozót pedig Baltasar Kormákur, aki valószínűleg nem a szamárpadban töltötte a filmes képzést, de nem is ő lehetett az osztályelső stréber, akiről mindenki másolni próbált dolgozatíráskor. 

Nem esik ki a kamera a kezéből, mások mellett az Everesttel, a Fenevaddal vagy a Dermesztő mélységgel is bizonyította, 

hogy otthonosan mozog a túlélőthrillerek világában, 

de azért semmi olyasmit nem láthattunk még tőle, amelyet akár az említett alműfajon belül is felemlegetnénk. 

És ezúttal sem lépte át a saját árnyékát. Nem arról van szó, hogy a Csúcsragadozó rossz lenne, a baráti, alig másfél órás játékidő végig pörög, és sikerül néhány valóban feszült pillanatot is prezentálnia. Az izgalmasabb szegmensek erejét növeli, hogy a két színész jó néhány rázósabb sziklamászós jelenetet biztosítókötél nélkül vett fel, Charlize Theron el is törte a lábujját, és ahogy utólag fogalmazott, csoda, hogy egyáltalán túlélte a forgatást. 

Sajnos azonban a macska-egér játékba nem sok kreativitás szorult, sem a főszereplő, sem az ellenlábasa nem egy izgalmasan megírt, emlékezetes karakter. Így ugyan el lehet a mozival ütni egy szombat estét, egy másodperce sem olyan fárasztó, mint a Netflix legutóbbi nagy dobása, a Haragos természet, viszont egy olyan világban, amelyben bármikor újranézhetjük a Gyilkos túrát, sok értelme nincs vesződni a hasonló felvizezett változatokkal. 

Ezt is ajánljuk a témában

Csúcsragadozó – amerikai, kanadai, ausztrál thriller. Megtekinthető a Netflix kínálatában. 

Nyitókép: Csúcsragadozó. (Forrás: Netflix)

 

 

    

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
NyBela
2026. május 20. 11:15
C.T. meg is dögölhet.Saját gyereket nem tudott a világra hozni,a máséból meg buzit nevel. A filmjeit különben nem nézem.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!