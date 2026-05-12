Újabb klasszikust gyalázott meg a Netflix?

A 2004-es A tűzben edzett férfiról szóló önálló cikkben írtam, hogy bár a mozibemutatója idején nem sok vizet kavart, a közönség később felfedezte, és komoly kultusz alakult ki körülötte. Mindez nem meglepő, mert annak ellenére, hogy semmiképpen nem nevezhető akciófilmes mérföldkőnek, a videóklipes stílusával egyszerre volt rendkívül modern, a szikár sztorijával pedig kifejezetten régi vágású. És ugyan a történet igencsak drámaian zárult, az alapjául szolgáló regény fináléja kevésbé volt drasztikus; a főszereplő négy másik folytatásban is visszatért írott formában, ami tökéletes kiindulópontja lehetne akár egy több évados sorozatnak is.

A Netflix le is csapott a jogokra, viszont az első szezont ledarálva csodálkoznék, ha a széria körül is hasonló kultusz alakulna ki, illetve meglepne, ha egynél több további évadot megélne. Nem azért, mert olyan rossz lenne, egyszerűen csupán betonközepes, ahhoz viszont szemlátomást sokat költöttek rá, hogy hosszú távon rentábilis legyen.