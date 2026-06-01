Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
matolcsy györgy Magyar Péter magyar nemzeti bank

Ezúttal a Magyar Nemzeti Bank mosdójából jelentkezett be Magyar Péter

2026. június 01. 20:56

Az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be.

2026. június 01. 20:56
null

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felújított Szabadság téri székházának aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban, és megjegyezte, többek között ezekre az „aranyozott” mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz .

Magyar Péter jelezte, az MNB-vel kapcsolatban jelenleg is büntetőeljárás zajlik, továbbá Varga Mihály jegybankelnök arról tájékoztatta, hogy egy polgári peres eljárás is folyamatban van. Az MNB jelenlegi vezetése ugyanis feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza pénzeket a kivitelezőtől – mondta. „Nyilván a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak lesz pár szava ehhez” – jegyezte meg a kormányfő.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Magyar Péter a bejegyzéséhez azt írta: többek között ezekre az „aranyozott” mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz a Magyar Nemzeti Bank felújításakor. „Azért égettek el Orbán Viktorék ennyi közpénzt, hogy Matolcsy György Great Gatsby-nek érezhesse magát, mint az 1920-as években New York-ban” – írta a miniszterelnök.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: képernyőfotó

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
kobi40
2026. június 01. 21:24
Kétségtelen, nem Ötkertből szaljtott trottyos gatyás igényeket támasztottak Matolcsyék, de a kettő között is van mérce.
Válasz erre
0
0
khomeini
2026. június 01. 21:24
micsoda faszkalap ez az úgynevezett miniszterelnök
Válasz erre
0
0
Zsolt75
2026. június 01. 21:23
De legalább most odaért ...
Válasz erre
3
0
simingrid
2026. június 01. 21:23
Magas pozícióban arany wc jár, nem? Hiszen a barátainál is így van!! Szemfényvesztés, terelés, aztán hergelés és a mögöttes tartalom pedig egy nagy nulla! Egyszemélyes valóságshow! 🤮🤮 Egyébként miért nem otthonit mutatja meg először?😉
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!