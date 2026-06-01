Ezúttal a Magyar Nemzeti Bank mosdójából jelentkezett be Magyar Péter

A CÖF–CÖKA az elmúlt másfél évtizedben a Fidesz–KDNP kormányok politikáját támogató kommunikációs kampányokat folytatott.
Az MNB-székház aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be.
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) felújított Szabadság téri székházának aranyszínű liftjét és mellékhelyiségét mutatta be Magyar Péter miniszterelnök hétfőn a Facebook-oldalára feltöltött videóban, és megjegyezte, többek között ezekre az „aranyozott” mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz .
Magyar Péter jelezte, az MNB-vel kapcsolatban jelenleg is büntetőeljárás zajlik, továbbá Varga Mihály jegybankelnök arról tájékoztatta, hogy egy polgári peres eljárás is folyamatban van. Az MNB jelenlegi vezetése ugyanis feltűnő értékaránytalanság miatt követel vissza pénzeket a kivitelezőtől – mondta. „Nyilván a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalnak lesz pár szava ehhez” – jegyezte meg a kormányfő.
Magyar Péter a bejegyzéséhez azt írta: többek között ezekre az „aranyozott” mosdókra ment el 105 milliárd forint közpénz a Magyar Nemzeti Bank felújításakor. „Azért égettek el Orbán Viktorék ennyi közpénzt, hogy Matolcsy György Great Gatsby-nek érezhesse magát, mint az 1920-as években New York-ban” – írta a miniszterelnök.
(MTI)
