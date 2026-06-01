Oroszország döntött: elzárták a csapokat, nincs több kerozin-export

Oroszország november 30-ig betiltotta a repülőgép-üzemanyag exportját, hogy a belföldi ellátás stabilitását biztosítsa – írja a Bloomberg.

A döntés hátterében az áll, hogy az Ukrajna által az orosz olajfinomítók és energetikai infrastruktúra ellen intézett dróntámadások miatt a feldolgozási volumen több mint 16 éves mélypontra süllyedt.