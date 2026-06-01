Oroszország döntött: elzárták a csapokat, nincs több kerozin-export

Akár katonák nélkül is elszigetelheti a három Balti államot az orosz hadsereg.
Ukrajna folyamatos dróntámadásai miatt drasztikus lépésre szánta el magát Moszkva.
Oroszország november 30-ig betiltotta a repülőgép-üzemanyag exportját, hogy a belföldi ellátás stabilitását biztosítsa – írja a Bloomberg.
A döntés hátterében az áll, hogy az Ukrajna által az orosz olajfinomítók és energetikai infrastruktúra ellen intézett dróntámadások miatt a feldolgozási volumen több mint 16 éves mélypontra süllyedt.
A korlátozás ugyanakkor csekély hatással lesz a nemzetközi piacra,
mivel Oroszország kerozinexportja tavaly napi átlagban mindössze 30 ezer hordót tett ki, ami a globális kínálat kevesebb mint 2 százaléka.
Az orosz kormány már április elsejétől visszaállította a benzin kiviteli tilalmát is, mivel a közelgő nyári szezonban növekvő belföldi kereslet mellett a drágulás elkerülése kulcsfontosságú.
Nyitókép: Alexander Sherbak / POOL / AFP
