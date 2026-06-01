kacsoh dániel hortay olivér reakció

Ősszel eldől a rezsicsökkentés sorsa, Brüsszelnek is lehet szava | REAKCIÓ Hortay Olivérrel (VIDEÓ)

2026. június 01. 16:52

Meddig tartható a védett benzinár, mi állhatott a valójában az ukrán olajblokád mögött, miért és hogyan sodorja veszélybe Európát a brüsszeli szankciós politika – éppen egy újabb globális energiaválság közepén? A Reakció legfrissebb adásában Kacsoh Dániel vendége Hortay Olivér volt, a Századvég kutatóintézeti igazgatója.

Európa energetikai jövőjéről és az új kormány előtt álló égető döntési kényszerről, az Orbán-kormány által bevezetett védett benzinár és a rezsicsökkentés megmaradásának lehetőségeiről is beszélt a Reakcióban Hortay Olivér.

Kitért a mintegy 6000 milliárd forintnyi uniós forrásra, amellyel kapcsolatban Brüsszelnek komoly feltételei vannak. Mint felhívta a figyelmet: 

az Európai Bizottság részéről hosszú évek óta nagyon markánsan megfogalmazódik  (…) az az elvárás, hogy a hatósági árszabályozást azt meg kell szüntetni”,

és a költségvetés tervezésekor a kormánynak lavíroznia kell a brüsszeli elvárások és a lakosság védelme között. Az energetikai szakértő szerint kritikus kérdés jelenleg az üzemanyag-ellátás, miután az iráni konfliktus és a korábbi ukrán olajblokád alaposan megnyirbálta a hazai stratégiai készleteket.

Felidézte: voltak olyan napok, amikor 44 napra elegendő tartalékunk volt, vagy – bizonyos üzemanyagtípusokból – még kevesebb.

Amennyiben a kormány nem tartja tovább a védett árat, a fogyasztóknak a literenként 60–70 forintos drágulással kell számolniuk.

Hortay Olivér elhibázottnak tartja a brüsszeli szankciós politikát, amely szerinte vakvágányra viszi a kontinenst. Úgy fogalmazott: a jelenlegi energiagazdasági folyamatok kísértetiesen emlékeztetnek a múlt század legnagyobb krízisére: „a mostani kibontakozó energiaválság könnyen lehet, hogy a ’79-es energiaválságnak feleltethető meg.” A szakértő Kacsoh Dánielnek arról is beszélt: 

Magyarország szuverenitásának záloga Paks II., Magyarország elemi érdeke, hogy a paksi bővítés minél előbb működésbe álljon.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján elérhető:

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
martens
2026. június 01. 17:34
Attól tartok, hogy ez már eldőlt, csak még nem nyilvános.
tapir32
2026. június 01. 17:24
Petya egy toxikus személyiségű beteg alak.
antoniosalazar
2026. június 01. 17:16
Amennyiben a kormány nem tartja tovább a védett árat, a fogyasztóknak a literenként 60–70 forintos drágulással kell számolniuk. """"Ezzel keddtől 646 forint lesz egy liter dízel,629 forint lesz egy liter 95-ös benzin. A védett árakat a kormány természetesen még nem szüntette meg, így akik eddig is védett áron tankoltak, azoknak marad a 615 forintos gázolaj és az 595 forintos literenkénti benzinár."""
antoniosalazar
2026. június 01. 17:16 Szerkesztve
