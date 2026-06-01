Csúcsbevételt termelt tavaly Jólvanezígy Ádám médiacége – tetemes osztalékot vett ki belőle

Elég haloványnak ígérkezik, már ha a csatorna a legjobb pillanatokkal próbálta promózni az adást.
A Rawfilter Media Kft. bevétele meghaladt a 433 millió forintot.
Erős évet zárt a Jólvanezígy, a Fókuszcsoport és több más népszerű Youtube műsor révén ismertté vált Nagy Ádám vállalkozása, a Rawfilter Media Kft.. Az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalán közzétett dokumentumból kiderült, hogy
a cég nettó árbevétele meghaladta a 433 millió forintot,
ami több mint 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 284,5 millió forinthoz képest.
Az adózott eredményük hasonló mód növekedett, a 2024-es 70,8 millió forint után 83,2 millió forintot könyvelhettek el.
A cég tulajdonosai a beszámoló elfogadásakor 100 millió forint osztalék kifizetéséről is döntöttek.
A közzétett adatokból továbbá kiderült, hogy a társaság pénzügyi helyzete is stabilnak tűnik. Az év végén több mint 114 millió forint pénzeszközzel rendelkezett, saját tőkéje pedig 174 millió forintra emelkedett. A mérlegfőösszeg 234 millió forint volt.
A Pénzcentrum összeállításában kiemelte, hogy a pár hónapja már a Heti Hetes műsorvezetőjeként is feltűnő Nagy cégéhez köthető csatornák – többek között a Jólvanezígy és a Fókuszcsoport – a legnézettebbek közé tartoznak a videómegosztó portálon, de rendszeresen hoznak ki új merchöket a Kopasz Csimpánz brand keretein belül és a tavaly könyvet is adtak ki – sorolták.
