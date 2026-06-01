06. 01.
hétfő
jólvanezígy nagy ádám heti hetes rawfilter media kft bevétel beszámoló

Csúcsbevételt termelt tavaly Jólvanezígy Ádám médiacége – tetemes osztalékot vett ki belőle

2026. június 01. 14:01

A Rawfilter Media Kft. bevétele meghaladt a 433 millió forintot.

null

Erős évet zárt a Jólvanezígy, a Fókuszcsoport és több más népszerű Youtube műsor révén ismertté vált Nagy Ádám vállalkozása, a Rawfilter Media Kft.. Az Igazságügyi Minisztérium E-beszámoló oldalán közzétett dokumentumból kiderült, hogy 

a cég nettó árbevétele meghaladta a 433 millió forintot,

ami több mint 52 százalékos növekedést jelent az egy évvel korábbi 284,5 millió forinthoz képest. 

Az adózott eredményük hasonló mód növekedett, a 2024-es 70,8 millió forint után 83,2 millió forintot könyvelhettek el. 

A cég tulajdonosai a beszámoló elfogadásakor 100 millió forint osztalék kifizetéséről is döntöttek. 

A közzétett adatokból továbbá kiderült, hogy a társaság pénzügyi helyzete is stabilnak tűnik. Az év végén több mint 114 millió forint pénzeszközzel rendelkezett, saját tőkéje pedig 174 millió forintra emelkedett. A mérlegfőösszeg 234 millió forint volt. 

Új merchökkel és könyvvel is jelentkeztek

A Pénzcentrum összeállításában kiemelte, hogy a pár hónapja már a Heti Hetes műsorvezetőjeként is feltűnő Nagy cégéhez köthető csatornák – többek között a Jólvanezígy és a Fókuszcsoport – a legnézettebbek közé tartoznak a videómegosztó portálon, de rendszeresen hoznak ki új merchöket a Kopasz Csimpánz brand keretein belül és a tavaly könyvet is adtak ki – sorolták.

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
salátás
2026. június 01. 15:39
antoniosalazar 2026. június 01. 14:41 salátás 2026. június 01. 14:33 antoniosalazar 2026. június 01. 14:26 Nézettség alapján. -------- ja. persze. abszolút. meg a "piac láthatatlan keze" XD
brokenwoodi3
2026. június 01. 15:32
Tavaly is erős évet zártak az előző miniszterelnök családjához köthető vállalkozások. Az Orbán család különböző generációi a távozó kormányfő regnálása alatt 25 milliárd forint osztalékot szedtek ki cégeikből, és ezt csak Tiborcz István bármelyik pillanatban megháromszorozhatná.
kukasmacska
2026. június 01. 15:31
Számomra elég furcsa, hogy milyen remekül meg tud élni "tartalomgyártásból" egy alapvetően nagyon buta és beszélni sem tudó figura. De hát nem is én vagyok a célközönsége.
nempolitizalok-0
2026. június 01. 15:18
Gyakorlatilag az összes RTL-es majom Orbánon gazdagodott meg. Egy Orbándiktatúrában.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!