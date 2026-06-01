„Mélységesen elszomorít...” – sikertelenek voltak a tárgyalások, ingyen távozik Szoboszlaiék alapembere Liverpoolból

A Magyar Nemzet megjegyezte: Konaté csalódott, amiért nem volt lehetősége személyesen elbúcsúzni a szurkolóktól, és hogy a Liverpool számára nagy pofon lenne, ha a rivális Chelsea-hez igazolna, márpedig az angol sajtó erről cikkezik.

A hátvéd a közösségi médiában, egy Instagram-sztoriban búcsúzott a Vörösöktől.

„Öt évvel ezelőtt fiatal játékosként érkeztem, nagy álmokkal. Ma olyan emlékekkel távozom, amelyek velem maradnak életem végéig. Megtiszteltetés volt ezt a klubot képviselni. Hihetetlen pillanatokat éltünk meg együtt, csúcspontokat és mélypontokat, trófeákat, kihívásokat, életre szóló barátságokat és szívszorító pillanatokat, amelyek örökre velünk maradnak. Nincs fájdalmasabb, mint testvérünk, Diogo Jota elvesztése. Idén édesapám elvesztése életem egyik legnehezebb időszaka volt, de még a nehézségek ellenére sem változott az elkötelezettségem a klub iránt. A legnehezebb pillanatokban is mindent beleadtam a klubért. Csapattársaimnak, edzőimnek, a stábnak és mindenkinek a háttérben köszönöm, hogy minden egyes nappal segítettek fejlődni. A szurkolóknak köszönöm a szereteteteket, az energiátokat és a hihetetlen támogatásotokat. Az Anfield valóban egy különleges hely, és azt, hogy előttetek játszhattam, sosem vettem magától értetődőnek” – idézte Konatét a Magyar Nemzet.