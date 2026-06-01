Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ibrahima Konaté Liverpool Premier League

„Mélységesen elszomorít...” – sikertelenek voltak a tárgyalások, ingyen távozik Szoboszlaiék alapembere Liverpoolból

2026. június 01. 12:39

Lejár a szerződése és nem hosszabbít. Távozik a Liverpool egyik alapembere.

2026. június 01. 12:39
null

A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapata bejelentette, hogy Ibrahima Konaté elhagyja a klubot.

Konaté nem marad Liverpoolban
Konaté nem marad Liverpoolban (Fotó: Adrian Dennis/AFP)

A 27 éves francia válogatott védő 2021 nyarán érkezett a klubhoz, és mivel a szerződése a hónap végén lejár, ingyen távozik.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Magyar Nemzet megjegyezte: Konaté csalódott, amiért nem volt lehetősége személyesen elbúcsúzni a szurkolóktól, és hogy a Liverpool számára nagy pofon lenne, ha a rivális Chelsea-hez igazolna, márpedig az angol sajtó erről cikkezik.

A hátvéd a közösségi médiában, egy Instagram-sztoriban búcsúzott a Vörösöktől.

„Öt évvel ezelőtt fiatal játékosként érkeztem, nagy álmokkal. Ma olyan emlékekkel távozom, amelyek velem maradnak életem végéig. Megtiszteltetés volt ezt a klubot képviselni. Hihetetlen pillanatokat éltünk meg együtt, csúcspontokat és mélypontokat, trófeákat, kihívásokat, életre szóló barátságokat és szívszorító pillanatokat, amelyek örökre velünk maradnak. Nincs fájdalmasabb, mint testvérünk, Diogo Jota elvesztése. Idén édesapám elvesztése életem egyik legnehezebb időszaka volt, de még a nehézségek ellenére sem változott az elkötelezettségem a klub iránt. A legnehezebb pillanatokban is mindent beleadtam a klubért. Csapattársaimnak, edzőimnek, a stábnak és mindenkinek a háttérben köszönöm, hogy minden egyes nappal segítettek fejlődni. A szurkolóknak köszönöm a szereteteteket, az energiátokat és a hihetetlen támogatásotokat. Az Anfield valóban egy különleges hely, és azt, hogy előttetek játszhattam, sosem vettem magától értetődőnek” – idézte Konatét a Magyar Nemzet.

A játékos a posztjában hozzátette:

Mélységesen elszomorít, hogy nem volt lehetőségem elbúcsúzni mindannyiótoktól az utolsó meccsemen. Akkor még nem tudtam, ez lesz az utolsó alkalom, hogy a Liverpool mezét viselhetem előttetek.

Teljes szívvel köszönök mindent. Szeretlek titeket, és bárhová is visz az utam, a szívemben magammal viszem a Liverpoolt. Nem könnyű búcsú ez, de itt az ideje egy új kihívásnak és egy új fejezetnek az életemben. Hamarosan újra találkozunk, Isten akaratából, YNWA.”

Átalakulóban a Liverpool

Ahogyan arról beszámoltunk, Arne Slot vezetőedzőnek a Bajnokok Ligája döntőjének napján mondtak fel. Persze nem ők ketten lesznek az egyedüliek, akik mennek, a hírek szerint a Liverpool kerete ismét alaposan átalakul a nyáron, távozók és érkezők is lesznek bőven. Az új edző kiléte még nem ismert, de úgy tudni, a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemoutht elhagyó Andoni Iraola veszi át Szoboszlaiék irányítását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Paul Ellis/AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gasztronauta
2026. június 01. 13:01
Csak jobb jöhet helyette.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!