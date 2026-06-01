„Mélységesen elszomorít...” – sikertelenek voltak a tárgyalások, ingyen távozik Szoboszlaiék alapembere Liverpoolból

Óriási bréking Budapestről: kirúgták Szoboszlaiék edzőjét, már az utódját is megnevezték
Ennyi volt.
Lejár a szerződése és nem hosszabbít. Távozik a Liverpool egyik alapembere.
A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool futballcsapata bejelentette, hogy Ibrahima Konaté elhagyja a klubot.
A 27 éves francia válogatott védő 2021 nyarán érkezett a klubhoz, és mivel a szerződése a hónap végén lejár, ingyen távozik.
A Magyar Nemzet megjegyezte: Konaté csalódott, amiért nem volt lehetősége személyesen elbúcsúzni a szurkolóktól, és hogy a Liverpool számára nagy pofon lenne, ha a rivális Chelsea-hez igazolna, márpedig az angol sajtó erről cikkezik.
A hátvéd a közösségi médiában, egy Instagram-sztoriban búcsúzott a Vörösöktől.
„Öt évvel ezelőtt fiatal játékosként érkeztem, nagy álmokkal. Ma olyan emlékekkel távozom, amelyek velem maradnak életem végéig. Megtiszteltetés volt ezt a klubot képviselni. Hihetetlen pillanatokat éltünk meg együtt, csúcspontokat és mélypontokat, trófeákat, kihívásokat, életre szóló barátságokat és szívszorító pillanatokat, amelyek örökre velünk maradnak. Nincs fájdalmasabb, mint testvérünk, Diogo Jota elvesztése. Idén édesapám elvesztése életem egyik legnehezebb időszaka volt, de még a nehézségek ellenére sem változott az elkötelezettségem a klub iránt. A legnehezebb pillanatokban is mindent beleadtam a klubért. Csapattársaimnak, edzőimnek, a stábnak és mindenkinek a háttérben köszönöm, hogy minden egyes nappal segítettek fejlődni. A szurkolóknak köszönöm a szereteteteket, az energiátokat és a hihetetlen támogatásotokat. Az Anfield valóban egy különleges hely, és azt, hogy előttetek játszhattam, sosem vettem magától értetődőnek” – idézte Konatét a Magyar Nemzet.
A játékos a posztjában hozzátette:
Mélységesen elszomorít, hogy nem volt lehetőségem elbúcsúzni mindannyiótoktól az utolsó meccsemen. Akkor még nem tudtam, ez lesz az utolsó alkalom, hogy a Liverpool mezét viselhetem előttetek.
Teljes szívvel köszönök mindent. Szeretlek titeket, és bárhová is visz az utam, a szívemben magammal viszem a Liverpoolt. Nem könnyű búcsú ez, de itt az ideje egy új kihívásnak és egy új fejezetnek az életemben. Hamarosan újra találkozunk, Isten akaratából, YNWA.”
Ahogyan arról beszámoltunk, Arne Slot vezetőedzőnek a Bajnokok Ligája döntőjének napján mondtak fel. Persze nem ők ketten lesznek az egyedüliek, akik mennek, a hírek szerint a Liverpool kerete ismét alaposan átalakul a nyáron, távozók és érkezők is lesznek bőven. Az új edző kiléte még nem ismert, de úgy tudni, a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemoutht elhagyó Andoni Iraola veszi át Szoboszlaiék irányítását.
