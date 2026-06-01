Egyre több katonakorú ukrán érkezik az EU-ba, de ez hamarosan véget érhet

Brüsszel aggódik: vagy patrióta vagy szélsőbaloldali elnököt választhat Franciaország
A radikális jobboldal a szélsőbaloldallal csaphat össze 2027-ben.
Az EU-tagállamok arról vitáznak, hogy meghosszabbítsák-e az ukrán menekültek ideiglenes védelmét, miközben az új kérelmekből kizárnák a katonai szolgálatra alkalmas korú férfiakat.
Az EU tagállamainak fővárosai jelenleg mérlegelik, hogy kizárják-e a katonai szolgálatra alkalmas korú ukrán férfiakat a blokk ideiglenes védelmi rendszerének jövőbeli meghosszabbításából – számolt be az Euractiv.
A javaslat az EU ideiglenes védelmi irányelvének (TPD) jövőjéről folytatott megbeszélések során merült fel, amely lehetővé teszi az ukránok számára, hogy az országos menekültügyi rendszereket kikerülve éljenek és dolgozzanak Európában.
A rendszer, amelyet Oroszország 2022-es inváziója után aktiváltak, a tavaly elfogadott meghosszabbítás nyomán jelenleg 2027 márciusáig érvényes.
Az EU Tanácsának belső dokumentuma szerint a megvitatott lehetőségek között szerepel az ideiglenes védelem meghosszabbítása, miközben szűkítik annak hatályát, többek között „a sorozási korú férfiak kizárásával”.
Bármely ilyen korlátozás az ideiglenes védelmi státuszt kérő új kérelmezőkre vonatkozna.
Tavaly az Európai Bizottság sürgette a tagállamok fővárosait, hogy készüljenek fel a program esetleges fokozatos megszüntetésére. 2024-ben ajánlásokat fogadott el a stabilabb jogállás felé történő „koordinált átmenetre” vonatkozóan, de az eddigi előrelépés egyenetlen volt.
Néhány nemzeti kormány aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy „az újonnan érkezők egyre nagyobb hányada sorozási korú férfi” – több ország azzal érvelve, hogy a keretrendszert „Ukrajna érdekében is” felül kell vizsgálni.
Ukrajna egyre növekvő munkaerőhiánnyal és toborzási kihívásokkal szembesül, miközben az Oroszországgal folytatott háború az ötödik évébe lép. 2024-ben Ukrajna 27-ről 25 évre csökkentette a behívási korhatárt, és intézkedéseket vezetett be a toborzás és a katonai nyilvántartás javítása érdekében.
A keretrendszer jövőjét a migrációs miniszterek vitatják meg a héten tartandó Bel- és Igazságügyi Tanács ülésén, ahol várhatóan politikai iránymutatást adnak a következő lépésekről. Bármely jövőbeli meghosszabbítást vagy felülvizsgálatot az Európai Bizottságnak kell javasolnia.
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
A radikális jobboldal a szélsőbaloldallal csaphat össze 2027-ben.