Egyre több katonakorú ukrán érkezik az EU-ba, de ez hamarosan véget érhet

Az EU tagállamainak fővárosai jelenleg mérlegelik, hogy kizárják-e a katonai szolgálatra alkalmas korú ukrán férfiakat a blokk ideiglenes védelmi rendszerének jövőbeli meghosszabbításából – számolt be az Euractiv.

A javaslat az EU ideiglenes védelmi irányelvének (TPD) jövőjéről folytatott megbeszélések során merült fel, amely lehetővé teszi az ukránok számára, hogy az országos menekültügyi rendszereket kikerülve éljenek és dolgozzanak Európában.