Jobban élünk? Íme a Fidesz-éra gazdasági mérlege!

A további fejlődés kulcsa most a kormány kezében van. 2010-ben még a külföldi hitelezők diktálták a feltételeket, élükön a Nemzetközi Valutaalappal. Az előző kormányváltáskor a göröghöz hasonlóan a nemzetközi lélegeztetőgép tartotta életben a magyar gazdaságot, és a két ország példája mutatja, mennyire fontos az önrendelkezés visszanyerése: Görögország még mindig az EU legrosszabb mutatóival bír, és most, tizenhat évvel később is csak a tartós javulás kezdeti szakaszát várják a szakértők és a lakosság is.

Ez persze nem jelenti azt, hogy a Magyar Péter vezette kormánynak ne lenne bőven feladata. A gazdaságot új pályára kell állítani, ismeretes, hogy az utóbbi években – nagyrészt az EU-s pénzek befagyasztása miatt – számos fontos beruházás maradt el, ami érdemben rontotta a közszolgáltatások minőségét, ezáltal végső soron a szubjektív jóllétet is.

A Tisza-kormány a leköszönő gazdasági vezetés szemére veti a hiányosságokat, de az az állítása, hogy az EU legszegényebb országává váltunk volna, megalapozatlan. Gyakran felmerül az is, hogy az adatok nem tükrözik a valódi fejlődést, és a társadalom jelentős része nem él jobban, mint bő másfél évtizede. Ezek az állítások olyan társadalmi felmérésekre alapulnak, amelyek az emberek jóllétét és boldogulását vizsgálják. Márpedig sok területen olyan jelentős volt a fejlődés az utóbbi évek megtorpanása ellenére is, hogy bizonyos mutatószámokban még Ausztriát is magunk mögé utasítottuk, pedig óriási hátrányból indultunk 2010-ben.