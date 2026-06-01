Ft
Ft
24°C
18°C
Ft
Ft
24°C
18°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
lengyelország tisza párt fidesz ausztria magyar oecd eu magyar gazdaság

Jobban élünk? Íme a Fidesz-éra gazdasági mérlege!

2026. június 01. 05:23

Mit éreztek a bőrükön a magyarok az elmúlt tizenhat év gazdaságpolitikájából? A makrogazdasági mutatókon túli aspektusokat is számba véve nem csak az életszínvonal, a jóllét is növekedett idehaza. Bőven van még teendő, de az új kormány stabil alapokról indulhat a kampányígéretek beváltására.

2026. június 01. 05:23
null
Nagy Kristóf

A Tisza Párt elsöprő választási győzelmével és az új kabinet megalakulásával olyan gyökeres változások indulhatnak el, amilyenekre a 2010-es változás után lehetett számítani. Nem véletlen, hogy egyre többen idézik fel azt a pillanatképet, amelyhez majd viszonyítani kell az új kabinet teljesítményét. 

A Fidesz eredményeit a négy cikluson át tartó, hosszú kormányzás miatt nem lehet kizárólag a legfontosabb makrogazdasági mutatók alapján megítélni. Ezek a számok egyértelműen jelzik, hogy 2026-ban sokkal jobb helyzetben van a magyar gazdaság, mint 2010-ben. A legnagyobb eredmény a munkahelyteremtés és a foglalkoztatottság növekedése, utóbbi ma az egyik legmagasabb az EU-ban – tizenhat éve a munkanélküliség volt az uniós élvonalban. Csökkent az államadósság is, és sokkal fenntarthatóbbá vált. A rekordmagas foglalkoztatottság, a számtalan állami és piaci beruházás, valamint a covidjárványig tartó jelentős gazdasági növekedés érezhetően javította az emberek jövedelmi helyzetét, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

jóval magasabb lett az életszínvonal, mint 2010-ben volt. 

A további fejlődés kulcsa most a kormány kezében van. 2010-ben még a külföldi hitelezők diktálták a feltételeket, élükön a Nemzetközi Valutaalappal. Az előző kormányváltáskor a göröghöz hasonlóan a nemzetközi lélegeztetőgép tartotta életben a magyar gazdaságot, és a két ország példája mutatja, mennyire fontos az önrendelkezés visszanyerése: Görögország még mindig az EU legrosszabb mutatóival bír, és most, tizenhat évvel később is csak a tartós javulás kezdeti szakaszát várják a szakértők és a lakosság is. 

Ez persze nem jelenti azt, hogy a Magyar Péter vezette kormánynak ne lenne bőven feladata. A gazdaságot új pályára kell állítani, ismeretes, hogy az utóbbi években – nagyrészt az EU-s pénzek befagyasztása miatt – számos fontos beruházás maradt el, ami érdemben rontotta a közszolgáltatások minőségét, ezáltal végső soron a szubjektív jóllétet is. 

A Tisza-kormány a leköszönő gazdasági vezetés szemére veti a hiányosságokat, de az az állítása, hogy az EU legszegényebb országává váltunk volna, megalapozatlan. Gyakran felmerül az is, hogy az adatok nem tükrözik a valódi fejlődést, és a társadalom jelentős része nem él jobban, mint bő másfél évtizede. Ezek az állítások olyan társadalmi felmérésekre alapulnak, amelyek az emberek jóllétét és boldogulását vizsgálják. Márpedig sok területen olyan jelentős volt a fejlődés az utóbbi évek megtorpanása ellenére is, hogy bizonyos mutatószámokban még Ausztriát is magunk mögé utasítottuk, pedig óriási hátrányból indultunk 2010-ben. 

A tizenhat év legnagyobb eredménye a foglalkoztatottság rekordszintre növelése volt
Fotó: MTI/Bús Csaba

Munka teremtette biztonság 

A Fidesz-kormányzás tizenhat évének legnagyobb eredménye, hogy a foglalkoztatottság 65,3 százalékról 84,2 százalékra nőtt a 25–64 évesek korcsoport- jában, ami óriási teljesítmény. Ausztriában például e korcsoport 78,2 százaléka dolgozik. Ráadásul a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) kutatásából kiderül, hogy a magyar munkavállalók megfelelőnek is tartják az állásukat: tízes skálán átlagosan 7,8 pontot ér el a munkahelyi elégedettség – Ausztriában 7,7, Lengyelországban 7,3 pontot, pedig tizenhat éve mindkét ország jóval előttünk járt. 

A tartósan állástalanok aránya 5,3-ról 1,5 százalékra csökkent, vagyis aki valóban akar, el tud helyezkedni. 

Ez egzisztenciális alappá is vált: számottevően csökkent azoknak a 16 éven felülieknek az aránya, akik nem dolgoznak, és nem is tanulnak. 

A munkavállalási lehetőségek jelentős bővülése és az állami kedvezmények stabilizálták a családok egzisztenciáját. Az OECD adataiból kiderül, hogy 2010-ben a magyarok 56,8 százaléka küzdött megélhetési nehézségekkel. Az utolsó vizsgált évben, 2024-ben már csak a 16 év felettiek 20,1 százaléka számolt be anyagi fennakadásokról. Itt még bőven van teendő, mivel Ausztriában vagy Lengyelországban az emberek 11-13 százalékának jelent problémát a mindennapi megélhetés. Fontos, hogy 2010-ben az osztrákok 14,4, a lengyelek 34,6 százaléka volt nehéz anyagi helyzetben. 

Az egzisztenciális és anyagi stabilitás tehát egyre többek jóllétét befolyásolta kedvezően 2010, de leginkább 2012 után, ezáltal ösztönözve a széles körű társadalmi fejlődést. 

Az életszínvonal növekedése miatt sokkal többen érzik úgy, hogy jó egészségi állapotban vannak, mint másfél évtizede
Fotó: MTI/Nagy Zoltán

Önpusztítás helyett egészség 

Az előző tizenhat évben az álláslehetőségek bővülése, valamint az anyagi helyzet javulása egészségesebbé tette a társadalmat, noha 2022 után megtorpant ez a fejlődés. Ezt jól mutatják azok a kézzelfogható adatok is, amelyek elsősorban nem a gazdaság állapotát vannak hivatva bemutatni, ám javulásuk elképzelhetetlen lenne romló életszínvonal mellett. 

Idetartozik az egészségi állapot szubjektív megítélése, amelyet az egészségügyi ellátás színvonala mellett elsősorban a jövedelmi helyzet befolyásol. Az OECD egyik ilyen felméréséből az derül ki, hogy 2010-ben a magyarországi felnőttek 55 százaléka ítélte meg kedvezően az egészségi állapotát, 2024-ben már 64,6 százalékuk, amivel gyakorlatilag utolértük Ausztriát, és magunk mögött hagytuk Lengyelországot. A jobb egészségi állapothoz hozzájárul a kevesebb stressz és az egészségesebb életmód is, amit szintén az egzisztenciális biztonság, távolabbról nézve pedig a stabil nemzetgazdaság tesz lehetővé. 

A szubjektív véleményeket összesítő adatokból ráadásul az is kiderül, hogy a magyarok nem érzik már kilátástalanabbnak az életüket, mint az osztrákok: százezer lakosra vetítve 22,75 lakos végez magával, vagy hal bele az önpusztító életmódba, Ausztriában ez a szám 21,11. A fejlődést jól jelzi, hogy 2010-ben átlagosan 35,9 fő volt a mutató, nyugati szomszédunknál nem volt jelentős eltérés a 24,5-es korábbi értékhez képest. Ezen a területen a legjobb Lengyelország. 

A javarészt a munkavállaláshoz kötött jóléti intézkedések magukkal hozták a közbiztonság javulását is, ami végső soron szintén növelte a jóllétet. 

Az OECD arra az eredményre jutott, hogy 2010-ben a magyarországi lakosok mindössze 56,1 százaléka érezte magát biztonságban egyedül éjszaka, 2025-ben viszont már a megkérdezettek közel háromnegyede, 72,7 százaléka nyilatkozott kedvezően. Ezzel leköröztük Lengyelországot, amelyben 2010-ben 61,2 százalékos, 2025-ben pedig 68,6 százalékos volt a mutató, de Ausztria 82,9 százalékos biztonságérzetét nem értük el. A bűnözés visszaszorulását támasztja alá az is, hogy 2010-ben nálunk százezer lakosra 1,5 gyilkosság jutott, napjainkban pedig 0,6. Lengyelországban 0,9-ről 0,7-re csökkent ez a szám, Ausztriában változatlanul 0,5. 

Kedvező és fontos szempont, hogy a magyarok úgy érzik, számíthatnak családjukra és barátaikra: 94 százaléknyian tudnának kihez fordulni, ha bajba kerülnének. Ez az arány mind Lengyelországban, mind Ausztriában 90 százalék alatt van. 

A beruházások elmaradása rontotta a szubjektív jóllétérzést
Fotó: MTI/Bugány János

Növekvő elégedettség 

A gazdaságpolitika eredményei tehát nemcsak a számokban jelennek meg, hanem a társadalom mindennapjaiban is. Az OECD azt is kimutatta, hogy a magyarok 10-ből 7,1 pontos értékelést adnak arra a kérdésre, mennyire elégedettek az életükkel, ez 2010-ben még csak 6,1 pont volt. Az osztrákok elégedettsége az elmúlt másfél évtized alatt némileg visszaesett, 7,6 pontra, ez megegyezik a lengyelekével, akiknél 2010-ben is magas volt az elégedettség, 7,3 pontos. Ezen a téren is akad tehát teendője a kormányzatnak. 

A magyarok még mindig sok kedvezőtlen tapasztalatot szereznek, bár érdemi a javulás a 2010-es állapothoz képest. Akkor 23,4 százalék számolt be arról, hogy több rossz tapasztalatot szerez naponta, mint jót, 2025-ben már csak 14,9 százaléknak volt ez az érzése. Ausztriában és Lengyelországban kisebb mértékű volt a javulás, de már 9 százalék ez az arány. 

Összességében tehát mind a közvetlen, mind a közvetett adatok azt mutatják, hogy az utóbbi tizenhat évben jelentős eredményeket sikerült elérnie Magyarország lakosainak, és lényegesen jobbnak érzik az életüket. Vagyis a kormányzati teljesítményt nem lehet csak a makrogazdasági adatok alapján megítélni. A teljes képhez az is hozzátartozik, hogy az emberek jobban érzik-e majd magukat 2030-ban, mint 2026-ban.

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!