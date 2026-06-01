Jobban élünk? Íme a Fidesz-éra gazdasági mérlege!

A szubjektív véleményeket összesítő adatokból ráadásul az is kiderül, hogy a magyarok nem érzik már kilátástalanabbnak az életüket, mint az osztrákok: százezer lakosra vetítve 22,75 lakos végez magával, vagy hal bele az önpusztító életmódba, Ausztriában ez a szám 21,11. A fejlődést jól jelzi, hogy 2010-ben átlagosan 35,9 fő volt a mutató, nyugati szomszédunknál nem volt jelentős eltérés a 24,5-es korábbi értékhez képest. Ezen a területen a legjobb Lengyelország.
A javarészt a munkavállaláshoz kötött jóléti intézkedések magukkal hozták a közbiztonság javulását is, ami végső soron szintén növelte a jóllétet.
Az OECD arra az eredményre jutott, hogy 2010-ben a magyarországi lakosok mindössze 56,1 százaléka érezte magát biztonságban egyedül éjszaka, 2025-ben viszont már a megkérdezettek közel háromnegyede, 72,7 százaléka nyilatkozott kedvezően. Ezzel leköröztük Lengyelországot, amelyben 2010-ben 61,2 százalékos, 2025-ben pedig 68,6 százalékos volt a mutató, de Ausztria 82,9 százalékos biztonságérzetét nem értük el. A bűnözés visszaszorulását támasztja alá az is, hogy 2010-ben nálunk százezer lakosra 1,5 gyilkosság jutott, napjainkban pedig 0,6. Lengyelországban 0,9-ről 0,7-re csökkent ez a szám, Ausztriában változatlanul 0,5.