Nem tört meg az átok a balkáni pokolban, de így is ünnepelhetnek európai kupasikert a magyarok

Visszahozták a sírból, de nagy bravúr kell a balkáni pokolban, hogy megtörje a 12 éves magyar átkot a Tatabánya
Az Ohrid egygólos győzelmet aratott a döntő első meccsén.
A tatabányaiak kettős vereséggel maradtak alul az Európa Kupa döntőjében, de a magyar válogatott játékosokat foglalkoztató német Melsungen legyőzte az Imre Bencével felálló THW Kiel gárdáját a férfi kézilabda Európa-liga fináléjában.
A Tatabánya 31–25-re kikapott az északmacedón GRK Ohrid otthonában a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján, így kettős vereséggel alulmaradt a párharcban. Mint ismert, az egy héttel ezelőtti első mérkőzést vendégként 29–28-ra nyerte meg az Ohrid.
A Tatabánya az első magyar csapat, amely döntőt játszhatott a harmadik számú európai kupasorozatban: 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig. A korábbi bányászváros együttese régebben kétszer is elődöntős volt a nemzetközi porondon: 1979-ben a KEK-ben, 1984-ben pedig az IHF Kupában, de a fináléig most jutott el először. Keretéből ezúttal Josip Sarac, Temesvári Gábor és Matej Havran hiányzott.
Andó Arián bravúros védésekkel kezdett a kapuban, csapata 4–3-ra vezetett, de sok volt a labdaeladás, amelyeket rendre góllal büntetett az Ohrid és 4–0-s sorozatot produkált. A macedónoknak az első félidő végén és a második elején is volt egy-egy 3–0-s sorozatuk, de tíz perccel a vége előtt még így is csak két gól volt a magyar együttes hátránya, ekkor még volt esély a fordításra, de a hajrában az Ohrid kevesebbet hibázott és a legvégén sorozatban három gólt lőtt, majd szurkolóival együtt hatalmas ünneplésbe kezdett.
A házigazdák fölényét jelzi, hogy 12-vel több kapura lövésük volt, mint a Tatabányának.
Andó Arián 17 védéssel, 38 százalékos hatékonysággal zárt. A túloldalon Koszuke Jasuhira kilenc, Tilen Strmljan hat, Tomiszlav Jagurinovszki négy góllal, Kristian Pilipovic 13 védéssel vette ki részét a sikerből.
Európa Kupa, döntő, visszavágó
GRK Ohrid (északmacedón)–MOL Tatabánya KC 31–25 (12–11)
a Tatabánya gólszerzői: Éles 5, Damatrin, Krakovszki B. 4-4, Toniazzo Lemos, Sztraka 3-3, Mosindi 2, Terjék, Plaza Jiménez, Taleszki, Grigoras 1-1
összesítésben: 60–53 a GRK Ohrid javára
Európa-liga-győztes magyarok
Sipos Adrián, Palasics Kristóf (a képen – a szerk.) és Bartucz László csapata, az MT Melsungen 24–23-ra nyert az Imre Bencét foglalkoztató THW Kiel ellen a férfi kézilabda Európa-liga vasárnapi döntőjében. Az európai szövetség honlapja szerint a hamburgi négyes döntő utolsó mérkőzésén Sipos egy góllal járult hozzá a sikerhez, Palasics három lövésből kettőt kivédett, Bartucz nem szerepelt a keretben. A másik német csapatban Imre kétszer volt eredményes. Az új szabályok szerint a Melsungen a mostani trófeájának köszönhetően a következő idényben a Bajnokok Ligájában indulhat, kivéve, ha a Füchse Berlin júniusban megnyeri a BL-t, a Bundesligában viszont nem végez az első két hely valamelyikén. Érdekesség, hogy csütörtökön a Melsungen éppen a fővárosiakat fogadja a bajnokságban. A Melsungen az első nemzetközi trófeáját hódította el, míg az eddig négyszer BL-t nyerő (2007, 2010, 2012, 2020) klub, a THW Kiel ebben a sorozatban is négyszeres győztes (1998, 2002, 2004, 2019) maradt.
(MTI)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert
