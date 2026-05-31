Nem tört meg az átok a balkáni pokolban, de így is ünnepelhetnek európai kupasikert a magyarok

Andó Arián bravúros védésekkel kezdett a kapuban, csapata 4–3-ra vezetett, de sok volt a labdaeladás, amelyeket rendre góllal büntetett az Ohrid és 4–0-s sorozatot produkált. A macedónoknak az első félidő végén és a második elején is volt egy-egy 3–0-s sorozatuk, de tíz perccel a vége előtt még így is csak két gól volt a magyar együttes hátránya, ekkor még volt esély a fordításra, de a hajrában az Ohrid kevesebbet hibázott és a legvégén sorozatban három gólt lőtt, majd szurkolóival együtt hatalmas ünneplésbe kezdett.

A házigazdák fölényét jelzi, hogy 12-vel több kapura lövésük volt, mint a Tatabányának.

Andó Arián 17 védéssel, 38 százalékos hatékonysággal zárt. A túloldalon Koszuke Jasuhira kilenc, Tilen Strmljan hat, Tomiszlav Jagurinovszki négy góllal, Kristian Pilipovic 13 védéssel vette ki részét a sikerből.