Ft
Ft
26°C
15°C
Ft
Ft
26°C
15°C
06. 01.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 01.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
európa-liga Melsungen Kiel Tatabánya kézilabda

Nem tört meg az átok a balkáni pokolban, de így is ünnepelhetnek európai kupasikert a magyarok

2026. május 31. 22:50

A tatabányaiak kettős vereséggel maradtak alul az Európa Kupa döntőjében, de a magyar válogatott játékosokat foglalkoztató német Melsungen legyőzte az Imre Bencével felálló THW Kiel gárdáját a férfi kézilabda Európa-liga fináléjában.

2026. május 31. 22:50
null

A Tatabánya 31–25-re kikapott az északmacedón GRK Ohrid otthonában a férfi kézilabda Európa Kupa döntőjének vasárnapi visszavágóján, így kettős vereséggel alulmaradt a párharcban. Mint ismert, az egy héttel ezelőtti első mérkőzést vendégként 29–28-ra nyerte meg az Ohrid.

Ezt is ajánljuk a témában

A Tatabánya az első magyar csapat, amely döntőt játszhatott a harmadik számú európai kupasorozatban: 1996-ban a Szeged, 2024-ben pedig a Ferencváros jutott az elődöntőig. A korábbi bányászváros együttese régebben kétszer is elődöntős volt a nemzetközi porondon: 1979-ben a KEK-ben, 1984-ben pedig az IHF Kupában, de a fináléig most jutott el először. Keretéből ezúttal Josip Sarac, Temesvári Gábor és Matej Havran hiányzott.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Andó Arián bravúros védésekkel kezdett a kapuban, csapata 4–3-ra vezetett, de sok volt a labdaeladás, amelyeket rendre góllal büntetett az Ohrid és 4–0-s sorozatot produkált. A macedónoknak az első félidő végén és a második elején is volt egy-egy 3–0-s sorozatuk, de tíz perccel a vége előtt még így is csak két gól volt a magyar együttes hátránya, ekkor még volt esély a fordításra, de a hajrában az Ohrid kevesebbet hibázott és a legvégén sorozatban három gólt lőtt, majd szurkolóival együtt hatalmas ünneplésbe kezdett.

A házigazdák fölényét jelzi, hogy 12-vel több kapura lövésük volt, mint a Tatabányának.

Andó Arián 17 védéssel, 38 százalékos hatékonysággal zárt. A túloldalon Koszuke Jasuhira kilenc, Tilen Strmljan hat, Tomiszlav Jagurinovszki négy góllal, Kristian Pilipovic 13 védéssel vette ki részét a sikerből.

Ezt is ajánljuk a témában

Európa Kupa, döntő, visszavágó
GRK Ohrid (északmacedón)–MOL Tatabánya KC 31–25 (12–11)
a Tatabánya gólszerzői: Éles 5, Damatrin, Krakovszki B. 4-4, Toniazzo Lemos, Sztraka 3-3, Mosindi 2, Terjék, Plaza Jiménez, Taleszki, Grigoras 1-1
összesítésben: 60–53 a GRK Ohrid javára

Európa-liga-győztes magyarok

Sipos Adrián, Palasics Kristóf (a képen – a szerk.) és Bartucz László csapata, az MT Melsungen 24–23-ra nyert az Imre Bencét foglalkoztató THW Kiel ellen a férfi kézilabda Európa-liga vasárnapi döntőjében. Az európai szövetség honlapja szerint a hamburgi négyes döntő utolsó mérkőzésén Sipos egy góllal járult hozzá a sikerhez, Palasics három lövésből kettőt kivédett, Bartucz nem szerepelt a keretben. A másik német csapatban Imre kétszer volt eredményes. Az új szabályok szerint a Melsungen a mostani trófeájának köszönhetően a következő idényben a Bajnokok Ligájában indulhat, kivéve, ha a Füchse Berlin júniusban megnyeri a BL-t, a Bundesligában viszont nem végez az első két hely valamelyikén. Érdekesség, hogy csütörtökön a Melsungen éppen a fővárosiakat fogadja a bajnokságban. A Melsungen az első nemzetközi trófeáját hódította el, míg az eddig négyszer BL-t nyerő (2007, 2010, 2012, 2020) klub, a THW Kiel ebben a sorozatban is négyszeres győztes (1998, 2002, 2004, 2019) maradt.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

***

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!