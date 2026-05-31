Káoszba fulladt Travis Scott budapesti koncertje: a szupersztár mindössze tíz percet töltött a színpadon

Az amerikai rapper csepeli koncertjére mentők is érkeztek, többen pedig idő előtt elhagyták a rendezvényt.
Szombat éjszaka kaotikus körülmények között zajlott Travis Scott amerikai rapp szupersztár fellépése a csepeli Barba Negrában, amelyet a Bajnokok Ligája-döntő utáni afterpartyként hirdettek meg, az utolsó pillanatban. A rendezvényen a hazai és nemzetközi sztárvendégek sora is megjelent: többek között Azahriah, Szoboszlai Dominik, Manuel, T. Danny, a ValMar, Bruno x Spacc és a Pamkutya egyik tagja, Osbáth Norbert is jelen volt, miközben Beton.Hofi és Pogány Induló külön koncertet adtak az este folyamán – írja a Telex.
A program már a kezdetektől csúszásokkal és átszervezésekkel zajlott. A szervezők előzetesen jelezték, hogy a menetrend változhat, végül azonban érdemi módosításokra is szükség volt: Pogány Induló fellépését előrébb hozták, Beton.Hofi koncertjét pedig későbbre tették. Utóbbi előadó a korábbi pletykáknak megfelelően helikopterrel érkezett a helyszínre Babótról, miután már a település focipályájára is légi úton szállították el, a produkció pedig ezt a bevonulást is beépítette a show-ba.
A csúszások után végül Travis Scott is megjelent a színpadon, mintegy 50 perces késéssel az eredetileg kiírt kezdéshez képest.
A Grammy-díjra eddig tíz alkalommal jelölt amerikai rapper összesen tíz percet töltött a színpadon, ahol leginkább a DJ által lejátszott számokra kiabált, mintsem hagyományos koncertet adott volna.
Az egyik legismertebb számánál ugyanakkor hatalmas pogózás alakult ki a közönségben. Ekkor azonban a koncertterületen komolyabb pánik és káosz is kialakult: a bulizók egy része a zsúfoltság miatt a VIP- és normál szektorokat elválasztó kordonokon is átugrott, többen pedig tárgyakat – köztük kerti bútorokat és bárasztalokat – is mozgásba hoztak. A rend helyreállítására MC Kemon, az Irie Maffia tagja és az est házigazdája is színpadra lépett, a közönséget nyugalomra intette, majd később már arról kérdezte a bulizókat, hogyan értékelik Travis Scott fellépését. A helyszínre mentők is érkeztek, több résztvevőt ellátásban részesítettek, többen pedig idő előtt elhagyták a rendezvényt.
