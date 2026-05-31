Káoszba fulladt Travis Scott budapesti koncertje: a szupersztár mindössze tíz percet töltött a színpadon

Szombat éjszaka kaotikus körülmények között zajlott Travis Scott amerikai rapp szupersztár fellépése a csepeli Barba Negrában, amelyet a Bajnokok Ligája-döntő utáni afterpartyként hirdettek meg, az utolsó pillanatban. A rendezvényen a hazai és nemzetközi sztárvendégek sora is megjelent: többek között Azahriah, Szoboszlai Dominik, Manuel, T. Danny, a ValMar, Bruno x Spacc és a Pamkutya egyik tagja, Osbáth Norbert is jelen volt, miközben Beton.Hofi és Pogány Induló külön koncertet adtak az este folyamán – írja a Telex.

A program már a kezdetektől csúszásokkal és átszervezésekkel zajlott. A szervezők előzetesen jelezték, hogy a menetrend változhat, végül azonban érdemi módosításokra is szükség volt: Pogány Induló fellépését előrébb hozták, Beton.Hofi koncertjét pedig későbbre tették. Utóbbi előadó a korábbi pletykáknak megfelelően helikopterrel érkezett a helyszínre Babótról, miután már a település focipályájára is légi úton szállították el, a produkció pedig ezt a bevonulást is beépítette a show-ba.