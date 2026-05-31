travis scott Barba Negra Budapest koncert

Káoszba fulladt Travis Scott budapesti koncertje: a szupersztár mindössze tíz percet töltött a színpadon

2026. május 31. 18:43

Az amerikai rapper csepeli koncertjére mentők is érkeztek, többen pedig idő előtt elhagyták a rendezvényt.

Szombat éjszaka kaotikus körülmények között zajlott Travis Scott amerikai rapp szupersztár fellépése a csepeli Barba Negrában, amelyet a Bajnokok Ligája-döntő utáni afterpartyként hirdettek meg, az utolsó pillanatban. A rendezvényen a hazai és nemzetközi sztárvendégek sora is megjelent: többek között Azahriah, Szoboszlai Dominik, Manuel, T. Danny, a ValMar, Bruno x Spacc és a Pamkutya egyik tagja, Osbáth Norbert is jelen volt, miközben Beton.Hofi és Pogány Induló külön koncertet adtak az este folyamán – írja a Telex

A program már a kezdetektől csúszásokkal és átszervezésekkel zajlott. A szervezők előzetesen jelezték, hogy a menetrend változhat, végül azonban érdemi módosításokra is szükség volt: Pogány Induló fellépését előrébb hozták, Beton.Hofi koncertjét pedig későbbre tették. Utóbbi előadó a korábbi pletykáknak megfelelően helikopterrel érkezett a helyszínre Babótról, miután már a település focipályájára is légi úton szállították el, a produkció pedig ezt a bevonulást is beépítette a show-ba.

A csúszások után végül Travis Scott is megjelent a színpadon, mintegy 50 perces késéssel az eredetileg kiírt kezdéshez képest.

 A Grammy-díjra eddig tíz alkalommal jelölt amerikai rapper összesen tíz percet töltött a színpadon, ahol leginkább a DJ által lejátszott számokra kiabált, mintsem hagyományos koncertet adott volna. 

Az egyik legismertebb számánál ugyanakkor hatalmas pogózás alakult ki a közönségben. Ekkor azonban a koncertterületen komolyabb pánik és káosz is kialakult: a bulizók egy része a zsúfoltság miatt a VIP- és normál szektorokat elválasztó kordonokon is átugrott, többen pedig tárgyakat – köztük kerti bútorokat és bárasztalokat – is mozgásba hoztak. A rend helyreállítására MC Kemon, az Irie Maffia tagja és az est házigazdája is színpadra lépett, a közönséget nyugalomra intette, majd később már arról kérdezte a bulizókat, hogyan értékelik Travis Scott fellépését. A helyszínre mentők is érkeztek, több résztvevőt ellátásban részesítettek, többen pedig idő előtt elhagyták a rendezvényt.

@kristof_vagi Travis Scott Afterparty Budapest #travis #travisscottconcert #travisscott #fein #barbanegra ♬ Silence... - City of Dawn

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Vata Aripeit
2026. május 31. 19:43
De ki a faxom az a travis scott, és miért kellett oda szoboszlai, vagy azariah? Totál agyament, marketing, reklámügynökségek által fizetetté vált a valóság. Borzalom. Régen egy led zeppelin, egy deep purple, egy pink floyd volt a zene...most meg ez?
google-2
2026. május 31. 19:36
Így mulat a nagyon képzett, művelt ifjúság. Rosszul lesznek, hogy nem mocskosfideszezhetnek.
hoci74
2026. május 31. 19:28
A kormány a hibás. Ohh wait...
cutcopy
2026. május 31. 19:24
Ebből az autotune lószarból egy perc is sok nem hogy tíz..
