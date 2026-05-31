Kínos jelenet a Puskás Arénában: az UEFA elnöke az éremátadáskor megfeledkezett a PSG csapatkapitányáról (VIDEÓ)

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a világ legnagyobb csillagai közül többen is a helyszínen tekintették meg a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét, amelyen a címvédő PSG tizenegyesekkel győzte le az Arsenal együttesét.

A mérkőzés végén a hivatalos éremátadó ceremónián az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin roppant kínos helyzetbe került: azt hitte, hogy a francia klub játékosai közül mindenkinek a nyakába akasztotta a BL-medált, és elindult, hogy átadja a trófeát, ám a brazil csapatkapitány, Marquinhos kimaradt.