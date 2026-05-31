Kínos jelenet a Puskás Arénában: az UEFA elnöke az éremátadáskor megfeledkezett a PSG csapatkapitányáról (VIDEÓ)

Budapest a világ közepe: Mick Jagger és a Jóbarátok sztárja is Beckham mellett nézte a BL-döntőt a Puskás Arénában
Roskadozott a lelátó a világsztároktól.
Aleksander Ceferinnek a franciák gólszerzője jelezte, hogy lenne még feladata.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, a világ legnagyobb csillagai közül többen is a helyszínen tekintették meg a labdarúgó Bajnokok Ligája budapesti döntőjét, amelyen a címvédő PSG tizenegyesekkel győzte le az Arsenal együttesét.
A mérkőzés végén a hivatalos éremátadó ceremónián az UEFA elnöke, Aleksander Ceferin roppant kínos helyzetbe került: azt hitte, hogy a francia klub játékosai közül mindenkinek a nyakába akasztotta a BL-medált, és elindult, hogy átadja a trófeát, ám a brazil csapatkapitány, Marquinhos kimaradt.
A Ousmane Dembelé jelezte Ceferinnek, hogy lenne még feladata: a szlovén sportvezető rögtön korrigálta is a hibát, a rutinos védő sem haragudott a jelenet miatt.
A PSG–Arsenal egyébként David Beckham számára különösen pikáns párosítás volt, hiszen az Inter Miami tulajdonosa aktív pályafutása során mindkét gárda szerelését magára öltötte. Az angolokét csak edzésen, de többször is készült az Ágyúsokkal, sőt, egyik fia a klub óriási rajongója.
Ezt is ajánljuk a témában
Roskadozott a lelátó a világsztároktól.
Fotó: Nicolas Tucat/AFP
***