new york times Magyar Péter donald trump orbán viktor

A New York Times már arról ír, hogy „a Magyar Péter-formulával” le lehet győzni Trumpot

2026. május 31. 13:40

A szerző szerint az a politikai stratégia, amellyel Magyar Péternek sikerült megtörnie Orbán Viktor tizenhat éve tartó uralmát, közvetlenül alkalmazható lenne az Egyesült Államokban is Donald Trump legyőzésére.

Egy, a New York Times hasábjain megjelent véleménycikk egészen messzemenő következtetésre jutott a nemrégiben lezajlott magyarországi kormányváltás kapcsán: a szerző szerint az a politikai stratégia, amellyel Magyar Péternek sikerült megtörnie Orbán Viktor tizenhat éve tartó uralmát, közvetlenül alkalmazható lenne az Egyesült Államokban is Donald Trump legyőzésére.

A cikk szerzője M. Gessen (születési nevén Masha Gessen) ismert orosz-amerikai újságíró, aki nonbinárisként és transzneműként határozza meg magát, így jelenleg az M. Gessen nevet használja. Gessen a helyszínről, Budapestről tudósítva élte meg a TISZA Párt győzelmét követő ünnepélyes parlamenti beiktatást, és ebből vonta le a szerinte, az amerikai politika számára hasznosítható tanulságokat.

„Ez a diadal lenyűgöző volt – egyedülálló a demokratikus visszaesés korszakában –, és egyértelmű tanulságokkal szolgál az Egyesült Államok számára” – írja Gessen, aki szerint Magyar Péter sikere bizonyítja, hogy az autoriter berendezkedések még a látszólag leglehetetlenebb helyzetekben is lebonthatók.

A szerző szerint az első és legfontosabb tanulság a személyes jelenlét és a könyörtelenül megszervezett hálózat ereje. 

A kampány során létrehozott több ezer „Tisza-sziget” és a több tízezer önkéntes mozgósítása megmutatta, hogy a hagyományos, személyes találkozásokon alapuló politika képes semlegesíteni „a központi média által terjesztett félelemkeltő propagandát.”

A második lecke a nyelvezet megválasztása. Gessen rámutat, hogy a korábbi magyar ellenzék megalkuvó módon csupán „korruptnak” nevezte a rendszert, ami egy működő állam átmeneti hibájára utalna. Ezzel szemben Magyar Péter nem finomkodott, és maffiaállamnak nevezte a rezsimet, amely alapvetően bűnözői vállalkozásként működik.

Gessen szerint a Trump elleni küzdelem szempontjából a leglényegesebb következtetés az, hogy milyen karakter képes egy ilyen rendszer lebontására. Magyarországon a hitelességet az adta, hogy Magyar Péter nem a régi, lejáratott ellenzék soraiból érkezett, amelynek tehetetlensége korábban hozzájárult Orbán hatalmának fenntartásához. Az amerikai helyzetre lefordítva a szerző úgy látja:

A legalkalmasabb személy Donald Trump hatalmának megtörésére nem egy Trump-ellenes republikánus lenne, hanem egy, a demokrata establishmenten kívülálló személy, aki hitelesen állíthatja, hogy Trump felemelkedése nem az ő hivatali ideje alatt történt.”

A cikk arra is rámutat, hogy a választókat nem kizárólag a gazdasági nehézségek motiválták, hanem egyfajta morális felháborodás, azaz az „értékválasztások”. A felmérések szerint a magyar szavazók többsége a korrupciót, a hazugságokat és a félelemkeltést jelölte meg a kormány bukásának fő okaiként, nem pedig a megélhetési költségek növekedését.

Gessen szerint a „Magyar Péter-formula” része az „a törekvő és inspiráló politikai tónus” is, amely képes meghaladni a populista vezetők cinizmusát és vulgaritását. Ezzel kapcsolatban éles kritikával illeti a jelenlegi amerikai demokrata stratégiát: „...ez a stílus ellenszere az autokrácia cinizmusának és vulgaritásának. Ez az ellentéte például annak a megközelítésnek, amelyet Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom alkalmaz, aki azzal hergeli Trumpot, hogy megpróbálja őt is alulmúlni a politikai nyelv és politikai élet lezüllesztésében.”

A cikk azzal a képpel zárul, ahogy a szerző szerint a Kossuth téren összegyűlt tömeg jelképesen és fizikailag is átlépte a korábbi hatalom által emelt korlátokat, sokezres conga-vonalban táncolva az utcákon. Gessen szerint a budapesti éjszakában ünneplő emberek és a civil aktivisták optimizmusa azt mutatja, hogy a társadalom képes újra közösségként tekinteni önmagára, ami a Trump utáni amerikai társadalom gyógyulásának is az egyetlen járható útja lehet.

***

Összesen 56 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. május 31. 15:08
Az emberek elmeállapotát a környezeti ingerekre adott reakcióik alapján ítéljük meg. Nincs mit köré, mögé, mellé gondolni. Mindig az adott szituációnak és az adott kontextusnak megfelelően kell reagálni. Az adekvát reakció az épelméjűség kritériuma. Magyar Péter azt a magatartást választotta amit, ez Őt jellemzi, Ő ilyen. A számtalan opció közül azért választotta azt amit, mert az felet meg a személyiségének Vannak megmondó emberek, akik mindenféle magyarázatokat, felmentéseket eszkábálnak az arrogáns, agresszív, impertinens viselkedésre és a demagóg szólamokra. A saját fantázia szüleményeik alapján magyarázzák a magyarázhatatlant és felmentést adnak az elfogadhatatlannak. Nincs felmentés! Ez a józan álláspont. A devianciát ne tegyük normává.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 31. 15:07
»mlotta 2026. május 31. 15:02 Itt van május 31-e, mégsem mondtak le a közjogi méltóságok« A brüsszelahajmmégmindigtartpéter súlytalanságát ennyi volt bebizonyítani. A fenyegetései meg a követelései súlytalanok és következmények nélküliek. Nem kell komolyan venni, mint a 480-as benzint.
5m007h 0p3ra70r
2026. május 31. 15:04
Az usában is törvényt kell hozni a nyújorktájsz szerint, hogy 1990 után 8 évig lehessen elnök Trump.
mlotta
2026. május 31. 15:02
Még itt ott parázslik a nemzeti ellenállás Itt van május 31-e, mégsem mondtak le a közjogi méltóságok Magyar Péter felhívására
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!