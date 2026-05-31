A New York Times már arról ír, hogy „a Magyar Péter-formulával” le lehet győzni Trumpot

Egy, a New York Times hasábjain megjelent véleménycikk egészen messzemenő következtetésre jutott a nemrégiben lezajlott magyarországi kormányváltás kapcsán: a szerző szerint az a politikai stratégia, amellyel Magyar Péternek sikerült megtörnie Orbán Viktor tizenhat éve tartó uralmát, közvetlenül alkalmazható lenne az Egyesült Államokban is Donald Trump legyőzésére.
A cikk szerzője M. Gessen (születési nevén Masha Gessen) ismert orosz-amerikai újságíró, aki nonbinárisként és transzneműként határozza meg magát, így jelenleg az M. Gessen nevet használja. Gessen a helyszínről, Budapestről tudósítva élte meg a TISZA Párt győzelmét követő ünnepélyes parlamenti beiktatást, és ebből vonta le a szerinte, az amerikai politika számára hasznosítható tanulságokat.
„Ez a diadal lenyűgöző volt – egyedülálló a demokratikus visszaesés korszakában –, és egyértelmű tanulságokkal szolgál az Egyesült Államok számára” – írja Gessen, aki szerint Magyar Péter sikere bizonyítja, hogy az autoriter berendezkedések még a látszólag leglehetetlenebb helyzetekben is lebonthatók.
A szerző szerint az első és legfontosabb tanulság a személyes jelenlét és a könyörtelenül megszervezett hálózat ereje.
A kampány során létrehozott több ezer „Tisza-sziget” és a több tízezer önkéntes mozgósítása megmutatta, hogy a hagyományos, személyes találkozásokon alapuló politika képes semlegesíteni „a központi média által terjesztett félelemkeltő propagandát.”
A második lecke a nyelvezet megválasztása. Gessen rámutat, hogy a korábbi magyar ellenzék megalkuvó módon csupán „korruptnak” nevezte a rendszert, ami egy működő állam átmeneti hibájára utalna. Ezzel szemben Magyar Péter nem finomkodott, és maffiaállamnak nevezte a rezsimet, amely alapvetően bűnözői vállalkozásként működik.
Gessen szerint a Trump elleni küzdelem szempontjából a leglényegesebb következtetés az, hogy milyen karakter képes egy ilyen rendszer lebontására. Magyarországon a hitelességet az adta, hogy Magyar Péter nem a régi, lejáratott ellenzék soraiból érkezett, amelynek tehetetlensége korábban hozzájárult Orbán hatalmának fenntartásához. Az amerikai helyzetre lefordítva a szerző úgy látja:
A legalkalmasabb személy Donald Trump hatalmának megtörésére nem egy Trump-ellenes republikánus lenne, hanem egy, a demokrata establishmenten kívülálló személy, aki hitelesen állíthatja, hogy Trump felemelkedése nem az ő hivatali ideje alatt történt.”
A cikk arra is rámutat, hogy a választókat nem kizárólag a gazdasági nehézségek motiválták, hanem egyfajta morális felháborodás, azaz az „értékválasztások”. A felmérések szerint a magyar szavazók többsége a korrupciót, a hazugságokat és a félelemkeltést jelölte meg a kormány bukásának fő okaiként, nem pedig a megélhetési költségek növekedését.
Gessen szerint a „Magyar Péter-formula” része az „a törekvő és inspiráló politikai tónus” is, amely képes meghaladni a populista vezetők cinizmusát és vulgaritását. Ezzel kapcsolatban éles kritikával illeti a jelenlegi amerikai demokrata stratégiát: „...ez a stílus ellenszere az autokrácia cinizmusának és vulgaritásának. Ez az ellentéte például annak a megközelítésnek, amelyet Kalifornia kormányzója, Gavin Newsom alkalmaz, aki azzal hergeli Trumpot, hogy megpróbálja őt is alulmúlni a politikai nyelv és politikai élet lezüllesztésében.”
A cikk azzal a képpel zárul, ahogy a szerző szerint a Kossuth téren összegyűlt tömeg jelképesen és fizikailag is átlépte a korábbi hatalom által emelt korlátokat, sokezres conga-vonalban táncolva az utcákon. Gessen szerint a budapesti éjszakában ünneplő emberek és a civil aktivisták optimizmusa azt mutatja, hogy a társadalom képes újra közösségként tekinteni önmagára, ami a Trump utáni amerikai társadalom gyógyulásának is az egyetlen járható útja lehet.
Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP
