A New York Times már arról ír, hogy „a Magyar Péter-formulával” le lehet győzni Trumpot

Egy, a New York Times hasábjain megjelent véleménycikk egészen messzemenő következtetésre jutott a nemrégiben lezajlott magyarországi kormányváltás kapcsán: a szerző szerint az a politikai stratégia, amellyel Magyar Péternek sikerült megtörnie Orbán Viktor tizenhat éve tartó uralmát, közvetlenül alkalmazható lenne az Egyesült Államokban is Donald Trump legyőzésére.

A cikk szerzője M. Gessen (születési nevén Masha Gessen) ismert orosz-amerikai újságíró, aki nonbinárisként és transzneműként határozza meg magát, így jelenleg az M. Gessen nevet használja. Gessen a helyszínről, Budapestről tudósítva élte meg a TISZA Párt győzelmét követő ünnepélyes parlamenti beiktatást, és ebből vonta le a szerinte, az amerikai politika számára hasznosítható tanulságokat.