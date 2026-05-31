Hiába hirdetett abszolút győzelmet Magyar Péter Brüsszelben, a statisztikák árnyaltabb képet festenek az uniós kifizetésekről

Magyar Péter miniszterelnök pénteki brüsszeli egyeztetései után lényegében teljes győzelmet jelentett be a mintegy 16,2 milliárd euró visszatartott uniós forrás ügyében. Ugyanakkor több jel is arra utal, hogy a blokkolt pénzek megszerzése korántsem lesz ilyen egyszerű.

Kármán András pénzügyminiszter szombati nyilatkozata szerint különösen az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) források lehívása jelent kihívást, mivel a kormány augusztus 31-ig köteles teljesíteni a 27 szupermérföldkövet.