Hiába hirdetett abszolút győzelmet Magyar Péter Brüsszelben, a statisztikák árnyaltabb képet festenek az uniós kifizetésekről

Itt van Magyar Péter legnagyobb problémája: „Ez nem vízió, hanem improvizáció”!
Miről is szól valójában a kormányzás?
Akármit mond a miniszterelnök az idő szorít.
Magyar Péter miniszterelnök pénteki brüsszeli egyeztetései után lényegében teljes győzelmet jelentett be a mintegy 16,2 milliárd euró visszatartott uniós forrás ügyében. Ugyanakkor több jel is arra utal, hogy a blokkolt pénzek megszerzése korántsem lesz ilyen egyszerű.
Kármán András pénzügyminiszter szombati nyilatkozata szerint különösen az RRF (Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz) források lehívása jelent kihívást, mivel a kormány augusztus 31-ig köteles teljesíteni a 27 szupermérföldkövet.
Az Origó cikkében bemutatta, a többi uniós tagállam milyen tempóban és milyen arányban jutott hozzá ezekhez a forrásokhoz az elmúlt években.
Az RRF-program 2021 februárjában indult azzal a céllal, hogy lendületet adjon a Covid-járvány után gyengélkedő európai gazdaságnak. A tagállamok többsége 2021 második felében kapta meg az első, 13 százalékos előfinanszírozást.
2024 augusztusáig az EU-szintű keret mintegy 41 százalékát fizették ki, 2026 májusára pedig ez az arány valamivel több mint 50 százalékra emelkedett (összesen kb. 398 milliárd euró).
Országonként azonban óriási különbségek vannak:
Az uniós átlag jelenleg 66 százalék körül mozog.
Ehhez képest Lengyelország 2025 végéig csak 38 százalékot tudott lehívni, annak ellenére, hogy jóval több ideje volt rá, mint a mostani magyar kormánynak. Lengyelország ráadásul az egyik legszorosabb együttműködést ápolja az Ursula von der Leyen-féle Európai Bizottsággal.
Összességében a tagállamok átlagosan 4–5 év alatt jutottak hozzá a nekik járó RRF-források nagyjából kétharmadához.
Magyarország 10,43 milliárd euró RRF-forrásra jogosult:
Ennek teljes lehívásához nemcsak a 27 szupermérföldkövet kell teljesíteni, hanem 2026 utolsó negyedévéig az összes pályáztatást és kapcsolódó feladatot is le kell zárni.
Vagyis a kormánynak mindössze néhány hónap áll rendelkezésére arra, amit más országok évek alatt csináltak meg.
Uniós információk szerint Magyarország a kedvezményes hitelrészt tudja a leggyorsabban lehívni.
A 16,2 milliárd eurós zárolt csomag nagyobbik részét az RRF, kisebbik részét (kb. 4,2 milliárd euró) a kohéziós alapok teszik ki. Ezeket elsősorban zöld energia, hulladékgazdálkodás, vízgazdálkodás, klímavédelem és tömegközlekedés területén lehet felhasználni.
Emellett további 2,2 milliárd euró befagyasztott forrás van, amelynek kifizetését a Bizottság a migrációs paktumhoz való csatlakozáshoz, az LMBTQ-jogokkal kapcsolatos bírósági döntés végrehajtásához és egyéb jogállamisági követelményekhez köti.
Ezeknél a forrásoknál a hagyományos hétéves uniós költségvetési ciklus szabályai érvényesülnek. Bár 2027 végéig elvileg több idő marad, a gyakorlat azt mutatja, hogy a kohéziós pénzek nagy része is jellemzően a ciklus utolsó éveiben és az azt követő elszámolási időszakban érkezik.
Tehát az adatok és az uniós gyakorlat alapján Magyar Péter pénteki bejelentése túlzottan optimistának tűnik. A teljes 16 milliárd euró lehívása a rendelkezésre álló szűk határidőkkel rendkívül ambiciózus, és egyelőre az unió tapasztalatok alapján nem várható teljes siker.
Nyitókép forrása: MTI/EPA/Olivier Matthys
