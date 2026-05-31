Összegeztek a rendőrök és a mentők a BL-döntő után: mutatjuk, milyen esetekhez riasztották őket

A Puskás Arénában az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) munkatársai 59 embert láttak el, és nyolc embert vittek kórházba a labdarúgó Bajnokok Ligája szombati döntője alatt – közölte a szervezet vasárnap reggel a Facebook-oldalán.

A tájékoztatás szerint a mentőegységek a döntő valamennyi előzetesen kijelölt rendezvényhelyszínén jelen voltak, a munkában összesen 62 mentőegység és 200 mentődolgozó vett részt.