sorozás nők észtország

Még ki sem tört a háború Oroszországgal, de ez a NATO-tagállam már most kifogyóban van a férfiakból

2026. május 31. 10:30

Már a nők kötelező besorozásának lehetősége is felmerült.

Az észt nők kötelező katonai szolgálata már csak idő kérdése a jövőben az elkerülhetetlenül bekövetkező férfihiány miatt – jelentette ki az ország Védelmi Erőforrás Ügynökségének vezetője az észt közszolgálati médiának. Anu Rannaveski elmondta, hogy Észtország a jövőben nem fog rendelkezni elegendő férfival a jelenlegi sorozási rendszer fenntartásához.

Megjegyezte, hogy a korábbi generációkban évente akár 15 000 fiú is született, míg ez a szám mostanra 4000–5000-re csökkent.

Világos, hogy ezekből a fiatalokból biztosan nem tudjuk feltölteni a védelmi tervekben előirányzott 4100 pozíciót”

– fogalmazott.

Rannaveski úgy véli, hogy minden észt állampolgárnak kötelessége megvédeni Észtország függetlenségét. „Remélem, hogy a kérdés inkább az, hogy mikor” – mondta Rannaveski.

Azt is hozzátette, ha kevesebb fiú születik, az azt is jelentheti, hogy a rosszabb egészségi állapotú, gyengébb férfiakat is be kell sorozni.

Az elmúlt években csökkent az önként a hadseregbe jelentkező nők száma. Tavaly 45 nő került sorozásba, 2024-ben ez a szám 49 volt, 2023-ban 50, 2022-ben pedig 60 nő került sorozásba.

Összesen 19 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Obsitos Technikus
2026. május 31. 11:53
Ahol egy Anulu a főügynök.. :-D
pandalala
•••
2026. május 31. 11:52 Szerkesztve
hehe, hívják be az ún. "digitális nomádokat" .... ha jól tudom, rengeteg teng-leng belőlük Észtországban .... ( Ott lakó, de távmunkát végző, és/de nem állampolgár "munkaerők" )
pandalala
2026. május 31. 11:36
Hijjába, na, az észtek osztják az észt, nap mint nap! ....
nyúlgerinc
2026. május 31. 11:27
Kallas kartársnő is megy, ha meg kell védeni a hazáját? Vagy ő is mint a mi messiásunk inkább a szócsépléshez, hazudozáshoz ért....
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.