Még ki sem tört a háború Oroszországgal, de ez a NATO-tagállam már most kifogyóban van a férfiakból

Az észt nők kötelező katonai szolgálata már csak idő kérdése a jövőben az elkerülhetetlenül bekövetkező férfihiány miatt – jelentette ki az ország Védelmi Erőforrás Ügynökségének vezetője az észt közszolgálati médiának. Anu Rannaveski elmondta, hogy Észtország a jövőben nem fog rendelkezni elegendő férfival a jelenlegi sorozási rendszer fenntartásához.

Megjegyezte, hogy a korábbi generációkban évente akár 15 000 fiú is született, míg ez a szám mostanra 4000–5000-re csökkent.