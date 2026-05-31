Még ki sem tört a háború Oroszországgal, de ez a NATO-tagállam már most kifogyóban van a férfiakból

Az észt nők kötelező katonai szolgálata már csak idő kérdése a jövőben az elkerülhetetlenül bekövetkező férfihiány miatt – jelentette ki az ország Védelmi Erőforrás Ügynökségének vezetője az észt közszolgálati médiának. Anu Rannaveski elmondta, hogy Észtország a jövőben nem fog rendelkezni elegendő férfival a jelenlegi sorozási rendszer fenntartásához.
Megjegyezte, hogy a korábbi generációkban évente akár 15 000 fiú is született, míg ez a szám mostanra 4000–5000-re csökkent.
Világos, hogy ezekből a fiatalokból biztosan nem tudjuk feltölteni a védelmi tervekben előirányzott 4100 pozíciót”
– fogalmazott.
Rannaveski úgy véli, hogy minden észt állampolgárnak kötelessége megvédeni Észtország függetlenségét. „Remélem, hogy a kérdés inkább az, hogy mikor” – mondta Rannaveski.
Azt is hozzátette, ha kevesebb fiú születik, az azt is jelentheti, hogy a rosszabb egészségi állapotú, gyengébb férfiakat is be kell sorozni.
Az elmúlt években csökkent az önként a hadseregbe jelentkező nők száma. Tavaly 45 nő került sorozásba, 2024-ben ez a szám 49 volt, 2023-ban 50, 2022-ben pedig 60 nő került sorozásba.
Nyitókép forrása: Andy Commins / AFP / POOL
