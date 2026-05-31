Mit szól Magyar Péter a „Felvidék First!” stratégiához? – átfogó interjúnk Gubík Lászlóval!

és úgy lesznek vele, hogy azért nem küldenek támogatásokat, mert itt mindennek úgyis lába kél, vagy legalábbis pocsékba megy. Másfél éve, karácsonykor szerveztem egy sajtóvacsorát, ott ezt el is mondtam, és kezet nyújtottam azoknak a médiamunkásoknak, akikkel az elnökség előtt akár heves szócsatákat is vívtam. Azóta rendszeresen tartok sajtótájékoztatókat. Téma egyébként most is van: itt lesz most a megyei választás is tehát hogy ott is a megyefőnök-jelöltek, a konstelláció, amiben indulnak, a program… van miről tájékoztatni a sajtót.

Azt mondják, a megyei választások eredménye, különösen a mozgósítás nagyban befolyásolja majd a 2027-ben várható parlamenti választások eredményeit. Mi lesz, ha megint nem juttok be – és mi vár rátok, ha igen?

Ha nem jutunk be akkor nagyon gyors és látványos erózió jön. Csak 2020 óta 20 százalékkal csökken a demográfiai mutató, minden ötödik felvidéki magyar gyermek, aki korábban megszületett, most nem születik meg. Ők most lettek volna elsősök, tehát ez már komoly hatással lesz az iskolai létszámokra, a korábbi 3200-3600 magyar kiselsős kezdett évről évre, most ez lemegy 3000 alá. Eközben olyan törvények kerülnek most terítékre a következő években, mint a közigazgatási reform, ahol lényegében településösszevonás várható, a mindenkori szlovák hatalom és politikum nem arról híres, hogy úgy húzza meg a közigazgatási határokat – legyen szó járásról, megyéről, településről – hogy ez nekünk kedvezzen. Folyamatban van az iskolai optimalizáció, ami viszont a magyar alapiskolák esetében a 250-nél kevesebb diáklétszámú magyar alapiskolák – ez az összes ilyen háromnegyede! – számára egzisztenciális veszélyt jelent a kedvezőtlen kvótákkal és finanszírozási rendszerrel.