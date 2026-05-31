Mit szól Magyar Péter a „Felvidék First!” stratégiához? – átfogó interjúnk Gubík Lászlóval!

Szerinted magyar Péter hajlandó lesz hosszú távon képviselni ezt a Benešsel kapcsolatos álláspontját, amit a kampány hevében mutatott meg először?
Nekem azt mondta, igen. Két dolgot kértem tőle ahhoz, hogy ezzel mi is azonosulni tudjunk: az egyik, hogy ne legyen belőle egy olyan magyar-szlovák konfliktus, ami nekünk árthat, mert, mondjuk, ki, a felvidéki magyar közösség túlságosan béketűrő, és ha túl konfrontatívnak érzi a pártját, akkor azt leveri rajta. A másik pedig, hogy ne en bloc beszéljen „a” Beneš-dekrétumokról, hanem konkrétabban emelje ki, hogy arról a 13 jogfosztó elnöki rendeletről van szó, amiből azóta a Földalap által felhasznált törvényerejű rendeletek fakadtak.
Szlovák oldalon túl sokan tesznek úgy, mintha a szlovák államiságot vagy a határokat kérdőjelezné meg az, aki Benešt kritizálja, lévén a dekrétumai – a többi 130 – képezi a mai szlovák közjogi rendszer alapját.
Ott a V4, ott van számos európai eyüttműködési forma, szerinted Magyar Péter tényleg addig nem tárgyal Ficóval, amíg a dekrétumok kritizálásának büntethetőségét meg nem szüntetik, és a földelkobzásokat le nem állítják?
Nem marad más nekünk, mint bízni abban, hogy ez így lesz. Mindez benne volt egyébként abban az állásfoglalásban, amit az Európai Parlamentben múlt héten Strasbourgban elfogadtak – a tiszások szavazataival a fideszesek ellenzése mellett –, és ami a szlovákiai jogállamisági és korrupciós helyzetet taglalta, cselekvésre szólítva fel az Európai Bizottságot. Ilyen szempontból viszont
jó, hogy végre expressis verbis ki lett mondva, hogy a nemzetiségi status quo, vagyis az őshonos nemzeti közösségek jogainak léte igenis jogállamisági kérdés.
