Magyarország Hegyi Gyula baloldal

Egy baloldali külpolitika lehetőségei a többpólusú világban

2026. május 30. 22:47

A szervezett baloldal 2026 tavaszára lényegében széthullott.

Hegyi Gyula
Munkások Újsága

„A magyar és általában az európai baloldal összeomlásának több jellegzetes oka van. Ezek egyike az önálló külpolitikai tájékozódás, tágabban a világrendszerekben való gondolkodás hiánya. A baloldalinak nevezett pártok a liberális rendnek való megfelelés, a polgári pártokkal való koalíciós kormányzás, a rendszerkonform média és az úgynevezett »közvélemény« nyomása miatt kérdés és kétely nélkül követik a gazdasági-hatalmi elit külpolitikáját, annak világmagyarázatát. (Szögezzük le azonnal: spontán közvélemény, mint olyan nem létezik, amit annak nevezünk, az rendelésre elkészített politikai termék.)

(...) Ahogy »okos ember« nem harcolt a szovjet befolyás ellen, amíg az volt erős (már csak az 1956-os példa miatt sem), addig most az amerikai diktátumnak kell megfelelni. Így az MSZP-t az atlantista külpolitika kritikátlan átvételével fogadták be a liberális demokrácia világrendjébe. Mivel a magyar jobboldalon belül még léteztek Nyugat-ellenes, antiszemita és területi revízióban gondolkodó erők, a szocialista párt rosszemlékű koalíciós partnerével, az SZDSZ-szel együtt egyenesen az euroatlantista gondolat vezérhajójává vált Magyarországon. Ekkor rögzült a szocialista párt értelmiségében, tagjaiban és választóiban az a tudat, hogy a NYUGAT JÓ, és az elmaradott, nacionalista jobboldallal szemben a baloldal képviseli itthon a NYUGATI ÉRTÉKEKET. Arról nemigen esett szó, hogy az Antall- és Orbán-kormányok ugyanolyan lelkesen kiszolgálták a nyugati tőkét. mint a szocialisták.

(...) A szervezett baloldal 2026 tavaszára lényegében széthullott, a fehérterror jellemezte 1920 óta először nem indul szocialista értékrendű magyar párt a többpárti választásokon. Ez tragédia, de ugyanakkor lehetőség is egy új baloldali erő megalakítására. Ebben a munkában kell kialakítani egy új külpolitikai-geopolitikai koncepciót is, amelynek ezekre a történelmi tanulságokra kell épülnie.”

Nyitókép: Lakatos Péter / MTI

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gubbio
2026. május 31. 01:16
Az MSZP-jellegű, archaikus munkásbaloldali pártok valóban megszűntek, de valójában nem is volt létjogosultságuk létezni. Materialista (kvázi ateista) gondolkodásnak nincs semmilyen szellemi, fiilozófiai háttere - és a nihil köré nem lehet pártot, mozgalmat szervezni. Egy párt létezéséhez kell egy erős ideológiai háttér is. A Tisza - pl. - épp ennek hiánya miatt NEM párt, hanem egy anarchista jakobinus csőcselék, a bosszútól lihegő örök VESZTESEK gyülekezete. A negatív végponton az individuumot rothasztó liberalizmus, a pozitív végponton pedig az idividuumot közösségi (családi, nemzeti) emberré emelő, keresztény-konzervatív értékrend áll. Hajrá, Tusványos!
Doktor Doktorovics
2026. május 31. 01:13
Nem kár azért a baloldalért, ami nekünk jutott, mert kezdettől fogva csak a külföldi érdekek kiszolgálói voltak. Moszkva, Washington, Brüsszel, mindig ami jött. Akinek ez hiányzik, megnyugodhat, mert a Tisza folytatja. Csak legalább ne hazudná magát jobboldali pártnak (nem mintha ne lehetne tudni, hogy ezzel mi a céljuk).
billysparks
2026. május 31. 00:42
Az írás korrekt, ha a szerző a baloldalon nem a magukat liberálisnak nevező szélbalos neomarxista kommunistákat érti. ( Gyanítom, hogy nem, Hegyi a kevés normális balos újságírók egyike.)
gullwing
2026. május 30. 23:32
A balosokból mostanra atlantisták lettek...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.