Egy évtizede nem látott olyat Európa, ami a magyar fővárosban történt

Természetesen egy ilyen horderejű mérkőzés nemcsak a szurkolókat, hanem a világsztárokat is megmozgatta.

A teljesség igénye nélkül olyan csillagok látogattak el hazánkba és a Puskás Arénába, mint David Beckham, Mick Jagger, David Schwimmer, Alessandro Del Piero, Thierry Henry, Robert Kraft, Roberto Carlos, Cafu, Zlatan Ibrahimovic, Andrej Arsavin, Russell Wilson, Shahid Khan vagy éppen Stan Kroenke. A VIP-szektorban pedig helyet foglalt Magyarország volt és jelenlegi miniszterelnöke: Orbán Viktor és Magyar Péter is.

És persze sajtómunkások a világ minden tájáról: csak a Puskás Aréna gyepe mellett nagyjából 20 tévéstábot számoltunk össze a találkozó előtt, melyek az ideiglenes stúdiókban jelentkeztek be élőben a stadionból. De a sajtópáholy és a sajtóközpont is úgy megtelt, amihez még a magyar válogatott mérkőzésein sem vagyunk hozzászokva. Persze nincs ebben semmi meglepő, mégis csak a világ legnépszerűbb sporteseményéről beszélünk, amit emberek százmillió néztek élőben a televízióban. Mert bár ez az európai klublabdarúgás döntője, ennél jelentősebb meccset más földrészen sem találunk a világon, így csöppet sem lepődtünk meg azon, hogy például brazil és kolumbiai kollégával is futottunk össze a sajtóközpontban.