Egy évtizede nem látott olyat Európa, ami a magyar fővárosban történt

A PSG edzője azt a csapatát szeretné látni a Puskás Arénában, amelyik 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent
Dembélé egyetlen céllal érkezett Budapestre: megint Párizsba akarja vinni a serleget.
A PSG drámai mérkőzésen, tizenegyespárbaj után nyerte meg a Bajnokok Ligája budapesti döntőjét. PSG–Arsenal: az egész világ Budapestre figyelt szombat este.
Szombaton Budapesten íródott tovább az európai futballtörténelem. Már csak azért is, mert hazánk először lehetett házigazdája a Bajnokok Ligája döntőjének, a PSG–Arsenalon pedig mindkét csapat történelemírása készült. A sajtótájékoztatók fő témája is ez volt a találkozót megelőző napon: a párizsi klub története során először védhette meg címét – ami egyébként is még csak a Real Madridnak sikerült korábban –, miközben a londoniak először nyerhették meg a sorozatot, eddig egyetlen vesztes BL-döntőjük volt éppen 20 évvel ezelőtt, 2006-ban a Barcelona ellen.
Nem csoda, hogy francia és angol szurkolók tízezrei özönlötték el ezekben a napokban a magyar fővárost, és messze nemcsak azok a szerencsések, akiknek volt jegyük a Puskás Arénába, hanem rengetegen belépő nélkül érkeztek hozzánk azért, hogy ha nem is a stadionban, de a helyszínen lehessenek részesei a futballtörténelemnek.
Ahogy arra számítani lehetett, hogy a PSG és az Arsenal szimpatizánsai már a péntek éjszaka összetűzésbe keveredtek egymással a belvárosban, a videók elárasztották arról a közösségi médiát, ahogy csépelik egymást ittas állapotban a felek, és ez folytatódott a meccs napján is, hiába volt külön gyülekezőhelye és vonulása a két tábornak. A város több pontján is megtalálták egymást kis csoportokban, és csetepatéba keveredtek.
Természetesen egy ilyen horderejű mérkőzés nemcsak a szurkolókat, hanem a világsztárokat is megmozgatta.
A teljesség igénye nélkül olyan csillagok látogattak el hazánkba és a Puskás Arénába, mint David Beckham, Mick Jagger, David Schwimmer, Alessandro Del Piero, Thierry Henry, Robert Kraft, Roberto Carlos, Cafu, Zlatan Ibrahimovic, Andrej Arsavin, Russell Wilson, Shahid Khan vagy éppen Stan Kroenke. A VIP-szektorban pedig helyet foglalt Magyarország volt és jelenlegi miniszterelnöke: Orbán Viktor és Magyar Péter is.
És persze sajtómunkások a világ minden tájáról: csak a Puskás Aréna gyepe mellett nagyjából 20 tévéstábot számoltunk össze a találkozó előtt, melyek az ideiglenes stúdiókban jelentkeztek be élőben a stadionból. De a sajtópáholy és a sajtóközpont is úgy megtelt, amihez még a magyar válogatott mérkőzésein sem vagyunk hozzászokva. Persze nincs ebben semmi meglepő, mégis csak a világ legnépszerűbb sporteseményéről beszélünk, amit emberek százmillió néztek élőben a televízióban. Mert bár ez az európai klublabdarúgás döntője, ennél jelentősebb meccset más földrészen sem találunk a világon, így csöppet sem lepődtünk meg azon, hogy például brazil és kolumbiai kollégával is futottunk össze a sajtóközpontban.
Érdekes volt látni, hogy a PSG szurkolói már vagy másfél órával a kezdés előtt szinte teljesen elfoglalták a szektorjaikat, míg a másik oldalon az Ágyúsok helyei még szinte teljesen üresek voltak. Úgyhogy amikor az első játékosok, konkrétan az Arsenal kapusai kifutottak melegíteni saját táboruk elé a gyepre, úgy érezhették, nem semleges pályán, hanem idegenben vannak, akkor füttyszó fogadta őket. Nem hiába, győzött a túlerő.
Persze a két lelátói kultúra alapvetően különbözött egymástól: a franciák szervezetten, előénekessel és dobokkal állva buzdították kedvenceiket, míg az angolok klasszikus ultrák nélkül, ülve énekeltek.
20 perccel a kezdősípszó előtt aztán a Puskás Aréna centerpályája alig 5 perc alatt egy színpaddá alakult át: egy hatalmas szőnyeget terítettek rá, amire pillanatokon belül érkeztek a színpadi elemek, a hangosítás, a fénytechnika, majd a The Killers adott egy szűk tízperces koncertet, ami igen látványosra sikerült a táncosokkal, tüzijátékkal és led-falakkal, ellenben sajnos hallásra nem volt túl élvezhető.
Ezután a színpad amilyen gyorsan jött, olyan sebesen tűnt el, és már vonultak is ki a csapatok, miközben a két tábor látványos élőképpel, összehangolt koreográfiákkal fogadta a játékosokat, és az egészen elképesztő, libabőrt okozó hangulatban kezdődhetett is 2026 legfontosabb klubmérkőzése, a Bajnokok Ligája döntője.
Mivel a Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost foglalkoztató Liverpool nem jutott el a fináléba – éppen a PSG állt az útjukba a negyeddöntőben –, a mérkőzés egyetlen magyar származású résztvevője az Arsenal játékosa, Viktor Gyökeres volt. A nyáron igazolt svéd csatárnak a nagypapája vándorolt ki hazánkból az 1956-os forradalom után. A gólerős támadó a kispadon kezdte a mérkőzést, helyette a német Kai Havertznek szavazott Mikel Arteta vezetőedző bizalmat. A párizsi csapatból kisebb vádlisérülése után sem maradhatott ki az aktuális aranylabdás, Ousmane Dembélé, Luis Enrique (is) a legerősebb összeállításban küldhette pályára csapatát.
Az idény legjobb védelmének (Arsenal) és legjobb támadósorának (PSG) összecsapása nem feltétlenül vetített előre sziporkázó, látványos összecsapást.
Ehhez képest már a 6. percben kitört az őrület, amikor Marquinhos indítás helyett telibe rúgta Trossard-t, akiről Havertz elé került a labda, a német pedig meg sem állt vele a kapuig, majd a rövid sarokra, Szafonov szeme közé lőtte a labdát, és máris vezetett az egyébként esélytelenebbnek tartott Arsenal!
Érdekesség: Havertz szerzett már gólt BL-döntőn, méghozzá a Chelsea színeiben 2019-ben a Tottenham ellen, ami ráadásul győztes találatnak bizonyult.
Ezután viszont már változott is a meccs képe arra, amit mindenki várt: a PSG birtokolta a labdát, de sok mindent nem tudott kezdeni ellenfele felállt védekezésével szemben, ráadásul az Ágyúsok letámadása folyamatosan veszélyt hordozott magában. Azt közben kijelenthettük, hogy az első félidő egyértelműen nem Marquinhos legjobb meccse volt: bő 20 perc elteltével azért kellett hosszasan ápolni csapata kapusát, Szafonovot, mert Saka beadásánál a brazil csapatkapitány fejen térdelte őt. Az orosz hálóőr végül folytatni tudta a játékot.
A játék ezután abszolút a londoni térfélen zajlott, az angolok gyakorlatilag a félpályát sem tudták átlépni, de remekül zártak, a franciáknak nem igazán sikerült a védelem mögé kerülniük. Gól nem is született már a szünetig.
A második félidőre óriási elánnal érkeztek meg a franciák, miközben az angolok Mosquera révén gyorsan begyűjtötték első sárga lapjukat időhúzásért. A fogást továbbra sem találta a PSG, kaput csak szabadrúgásból sikerült találnia, de Hakimi laposan pattogó lövését magabiztosan ölelte magához David Raya.
A 62. percig bírta a hatalmas nyomást az Arsenal, amikor a már sárgalapos Mosquera buktatta a 16-oson belül Kvaracheliát: a kiállítást megúszta a spanyol, viszont a büntető nem maradt el, amit aztán Dembélé a kapu jobb oldalába vágott, ezzel egyenlített a címvédő!
Ez volt aranylabdás szélső 8. gólja ebben a kiírásban.
Miután a piros lapot megúszta, Arteta gyorsan le is cserélte Mosquerát, de Martin Ödegaard csapatkapitányt is és Gyökeres állt be a helyére, vagyis egy magyar származású játékos lépett pályára a BL-döntőben!
A játék képe ezután sem változott, úgyhogy a kérdés az maradt a találkozó utolsó szakaszára: kihúzzák-e az Ágyúsok a végéig, és hosszabbítás jön, vagy a franciák döntenek a rendes játékidőben?
A 77. percben úgy tűnt, hogy Kvarachelia dönthet, de aztán a lövése az utolsó pillanatban becsúszó Lewis-Kelly lábáról a kapufára, onnan pedig a szögletre pattant. Luis Enrique majd' felrobbant az oldalvonal mellett, elképesztően nagy lehetőség volt. Az utolsó 10 percre vált igazán izgalmassá a meccs, a PSG nagyon nem akart hosszabbítást, de volt, hogy úgy szétszakadt emiatt a pálya, hogy az Arsenal is rohamozhatott. Már csak egy perc volt vissza a rendes játékidőből, amikor Vitinha 16 méterről leadott lövése csak centiméterekkel ment fölé. A BL-trófeát érő gól aztán az utolsó pillanatokban ott volt Barcola lábában is, de ziccerben az oldahálóba lőtt, így jöhetett a kétszer 15 perces hosszabbítás.
Érdekesség: legutóbb tíz évvel ezelőtt, 2016-ban volt ráadás BL-döntőben, akkor szintén 1–1 után a Real Madrid végül tizenegyesekkel győzte le az Atlético Madrid csapatát.
A hosszabítás pedig nem hozott gólt, igazából lejátszani is kár volt, következhettek a 11-esek, méghozzá a PSG szurkolótábora előtt. Goncalo Ramos berúgta magabiztosan a franciák első próbálkozását, de Gyökeres sem hibázott, a bal alsóba lőtt. A második párban Doue is így tett, majd Eze a teljesen érthetetlen toporgása után a jobb kapufa mellé lőtt – kívülről, vezetett a PSG. De nem sokáig örültek, mert Raya hárította Mendes lövését, hogy aztán Rice egyenlíthessen. Hakimi egy bombagóllal kezdte meg a negyedik kört, Martinelli szintén életerős lövése is tökéletes volt.
Beraldo sem hibázott az ötödik párban, ellenben Gabriel a lelátóra rúgta a labdát, ezzel elbukta a párbajt az Arsenal.
Ezzel története során először megvédte címét a PSG a Bajnokok Ligájában, 2025 után 2026-ban is Luis Enrique együttese bizonyult Európa legjobb csapatának. A kérdés már csak annyi, hogy a boldog franciáknak és a szomorú angoloknak köszönhetően vasárnapra mi fog maradni Budapest belvárosából?
LABDARÚGÓ BAJNOKOK LIGÁJA
DÖNTŐ
PARIS SAINT-GERMAIN (francia)–ARSENAL (angol) 1–1 (0–1, 1–1, 1–1) – tizenegyesekkel: 4–3
Gólszerző: Dembélé (65. – büntető) ill., Havertz (6.)
Nyitókép: Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP