Martin Ödegaard Arsenal Mikel Arteta

„Briliáns játékos” – az Arsenal budapesti sajtótájékoztatóján a csapat magyar gyökerű labdarúgója volt a téma

2026. május 29. 19:22

A szombati, budapesti Bajnokok Ligája-döntőre készülő angol klub csapatkapitánya, Martin Ödegaard szerint Viktor Gyökeres briliáns játékos. PSG–Arsenal: a londoniak is megtartották sajtótájékoztatójukat.

2026. május 29. 19:22
Nagy-Pál Tamás

PSG–Arsenal: a címvédő franciák után az angolok is megtartották sajtótájékoztatójukat a Puskás Arénában. A játékosok közül nem kisebb nevek, mint Martin Ödegaard csapatkapitány és Bukayo Saka válaszoltak az újságírók kérdéseire a Bajnokok Ligája-döntővel kapcsolatban.

PSG–Arsenal
PSG–Arsenal: Mikel Arteta is válaszolt az újságírók kérdéseire. Fotó: INA FASSBENDER / POOL / AFP

„Felejthetetlen érzés volt a bajnoki cím megszerzése, gyönyörű nap volt, örökre velünk marad ez az élmény” – emlékezett vissza a norvég arra, hogy nemrég 22 év után megnyerték a Premier League-et. – „Az abból származó energia és hangulat nagyon jól jön a döntő előtt, szeretnénk megismételni a sikert. Kisgyerekkorom óta ez az álmom. A barátaimmal elkezdtünk focizni a házunk mellett, és azóta arról álmodoztam, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Ez az érzés ott volt velem egész életemben.”

Hozzátette: egyáltalán nem változtak meg a bajnoki cím miatt.

„Nyilván fontos volt, mert sokan azt hitték, nem tudjuk megcsinálni, de most ezt a levetkőztük magunkról. De ez most már nem számít, ugyanúgy koncentrálunk, próbáljuk a jó dolgainkat hasznosítani. Minden, amin keresztül mentünk, felkészített minket erre a döntőre.”

A kapitányt megkérdezték az Ágyúsok magyar származású játékosáról, Viktor Gyökeresről is, aki tavaly nyáron igazolt a londoni klubba.

Briliáns játékos, sok gólt szerzett, ráadásul igen fontosokat. De nemcsak a gólok miatt fontos, hanem ahogy játszik, teret alakít ki a többieknek. Határozott játékos, aki kemény munkával akar odakerülni a kapu elé. Fantasztikus első idény ez neki, és már van egy trófeája.”

„Hét-nyolcévesen indult ez az utam, ami nagyon hosszú volt, mire eljutottam oda, hogy megnyerhettem a bajnokságot” – vette át a szót Saka, aki az angol válogatott tagjaként már játszott a Puskás Arénában. – „Most pedig itt vagyok a BL-döntőben, ahol minden álmom valósággá válhat. Rendkívül izgatottá tesz, hogy történelmi sikert érhetünk el annak a klubnak, amit imádok. Voltunk az elmúlt években fönt és lent is, és éreztük, mit jelent a szurkolóknak, amikor megnyertük a bajnokságot.”

PSG–Arsenal: Mikel Arteta sajtótájékoztatója

Természetesen a játékosok után Mikel Arteta vezetőedző is kiült pulpitusra, akit arra kértek, beszéljen az ellenfél tréneréről, Luis Enriquéről.

„Játékosként referencia volt számomra, különleges volt a pályán. Edzőként pedig csak meg kell nézni az útját. A PSG-n rajta hagyta az ujjlenyomatát és a mentalitását, mindig inspirációt volt nekem.”

Azt is kijelentette: attól, hogy megnyerték a bajnokságot, nem került le a nyomás a vállukról.

Sőt, inkább nagyobb lett az ambíciónk! Nagyon akarjuk azt a második trófeát. Mindig egyre nagyobb célokat tűzünk ki magunk elé.”

Az Arsenal szombat délután 6 órakor száll harcba a BL-trófeáért a PSG ellen.

Nyitókép: INA FASSBENDER / POOL / AFP

Vata Aripeit
2026. május 29. 19:29
Az Arsenálnak drukkolok, mert senki nem akar az Arsenálnak drukkolni, mert igenis jól játszanak, mert ott játszik Gyökeres, mert a PSG nagyon irritáló számomra, belértve a párizsi "drukkerek" gyújtogatásait. Mert sajnos az Arsenál drukkerek szinte szégyelik, hogy Arsenál drukkerek, pedig nagyon csapat az a csapat. Mert nincsenek sztárjaik, tényleg mindenki mindenkiért játszik. Mert már kijárna egy pofon a PSG-nek.
1
