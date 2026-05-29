„Briliáns játékos” – az Arsenal budapesti sajtótájékoztatóján a csapat magyar gyökerű labdarúgója volt a téma

A PSG edzője azt a csapatát szeretné látni a Puskás Arénában, amelyik 5–4-re legyőzte a Bayern Münchent
Dembélé egyetlen céllal érkezett Budapestre: megint Párizsba akarja vinni a serleget.
A szombati, budapesti Bajnokok Ligája-döntőre készülő angol klub csapatkapitánya, Martin Ödegaard szerint Viktor Gyökeres briliáns játékos. PSG–Arsenal: a londoniak is megtartották sajtótájékoztatójukat.
PSG–Arsenal: a címvédő franciák után az angolok is megtartották sajtótájékoztatójukat a Puskás Arénában. A játékosok közül nem kisebb nevek, mint Martin Ödegaard csapatkapitány és Bukayo Saka válaszoltak az újságírók kérdéseire a Bajnokok Ligája-döntővel kapcsolatban.
„Felejthetetlen érzés volt a bajnoki cím megszerzése, gyönyörű nap volt, örökre velünk marad ez az élmény” – emlékezett vissza a norvég arra, hogy nemrég 22 év után megnyerték a Premier League-et. – „Az abból származó energia és hangulat nagyon jól jön a döntő előtt, szeretnénk megismételni a sikert. Kisgyerekkorom óta ez az álmom. A barátaimmal elkezdtünk focizni a házunk mellett, és azóta arról álmodoztam, hogy megnyerjem a Bajnokok Ligáját. Ez az érzés ott volt velem egész életemben.”
Hozzátette: egyáltalán nem változtak meg a bajnoki cím miatt.
„Nyilván fontos volt, mert sokan azt hitték, nem tudjuk megcsinálni, de most ezt a levetkőztük magunkról. De ez most már nem számít, ugyanúgy koncentrálunk, próbáljuk a jó dolgainkat hasznosítani. Minden, amin keresztül mentünk, felkészített minket erre a döntőre.”
A kapitányt megkérdezték az Ágyúsok magyar származású játékosáról, Viktor Gyökeresről is, aki tavaly nyáron igazolt a londoni klubba.
Briliáns játékos, sok gólt szerzett, ráadásul igen fontosokat. De nemcsak a gólok miatt fontos, hanem ahogy játszik, teret alakít ki a többieknek. Határozott játékos, aki kemény munkával akar odakerülni a kapu elé. Fantasztikus első idény ez neki, és már van egy trófeája.”
„Hét-nyolcévesen indult ez az utam, ami nagyon hosszú volt, mire eljutottam oda, hogy megnyerhettem a bajnokságot” – vette át a szót Saka, aki az angol válogatott tagjaként már játszott a Puskás Arénában. – „Most pedig itt vagyok a BL-döntőben, ahol minden álmom valósággá válhat. Rendkívül izgatottá tesz, hogy történelmi sikert érhetünk el annak a klubnak, amit imádok. Voltunk az elmúlt években fönt és lent is, és éreztük, mit jelent a szurkolóknak, amikor megnyertük a bajnokságot.”
Természetesen a játékosok után Mikel Arteta vezetőedző is kiült pulpitusra, akit arra kértek, beszéljen az ellenfél tréneréről, Luis Enriquéről.
„Játékosként referencia volt számomra, különleges volt a pályán. Edzőként pedig csak meg kell nézni az útját. A PSG-n rajta hagyta az ujjlenyomatát és a mentalitását, mindig inspirációt volt nekem.”
Azt is kijelentette: attól, hogy megnyerték a bajnokságot, nem került le a nyomás a vállukról.
Sőt, inkább nagyobb lett az ambíciónk! Nagyon akarjuk azt a második trófeát. Mindig egyre nagyobb célokat tűzünk ki magunk elé.”
Az Arsenal szombat délután 6 órakor száll harcba a BL-trófeáért a PSG ellen.
