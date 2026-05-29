Megpróbálták ellopni a show-t Magyar Pétertől: pénteken derült ki, hogy lesz Budapest Pride

Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök történelminek nevezte a mai tárgyalásokat.
Nagyon pontosan időzített Karácsony Gergely.
Karácsony Gergely pénteken a Facebook-oldalán számolt be róla, hogy idén is lesz Pride, majd a rendezvény időpontját is ismertette.
„Budapest rendőrfőkapitányának ma, a Fővárosi Közgyűlésen elmondott szavai szerint a rendőrség tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését.
Lesz tehát Pride, mégpedig úgy, ahogy az egy normális, európai országban szokás: szabadon.
Végre. Nem kell, hogy önkormányzati rendezvény legyen, mert ez a szabadságszerető magyarok rendezvénye. Az volt tavaly is, az lesz idén is, az lesz mindig is. Gyertek hát június 27-én, a magyar szabadság napján a Budapest Pride-ra!” – írta a főpolgármester.
Karácsony Gergely éppen Magyar Péter bejelentésekor tette közzé ezt a hírt.
A Mandiner olvasói is értesülhettek róla, hogy Magyar Péter pénteken megállapodott az Európai Bizottsággal.
