Elítélték az iszlamista férfit, aki több ezer embert akart megölni Taylor Swift bécsi koncertjén

A Politico szerint a rendőrség a vádlott lakásán egy csaknem teljesen elkészült bombát talált. A bíróság szóvivője úgy fogalmazott, hogy egy szinte kész, de nem különösebben nagy erejű robbanószerkezetről volt szó.

A Taylor Swift-koncertet 2024. augusztus 9-én tartották volna Bécsben, ám a férfit még az esemény előtt őrizetbe vették. A letartóztatást követően az énekesnő valamennyi tervezett bécsi koncertjét lemondták. A Politico szerint az osztrák hatóságokat a CIA figyelmeztette a készülő merényletre.