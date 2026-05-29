Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
bécs Taylor Swift terrortámadás koncert

Elítélték az iszlamista férfit, aki több ezer embert akart megölni Taylor Swift bécsi koncertjén

2026. május 29. 16:44

Tizenöt év börtönbüntetésre ítéltek Ausztriában egy fiatal férfit, aki nagyszabású terrortámadásra készült. A vádlott egy bécsi Taylor Swift-koncerten akart robbantani, és akár több ezer ember halálát is okozhatta volna.

2026. május 29. 16:44
null

Tizenöt év szabadságvesztésre ítélte egy osztrák bíróság azt a 21 éves férfit, aki dzsihadista terrortámadást tervezett egy Taylor Swift-koncert ellen Bécsben – számolt be róla a Politico. A Wiener Neustadt-i bíróság esküdtszéke Beran A.-t emberölési kísérlet, terrorszervezetben való részvétel és más terrorcselekmények miatt mondta ki bűnösnek.

Elítélték a bécsi terrortámadást tervező fiatal férfit
Elítélték a bécsi terrortámadást tervező fiatal férfit
Forrás: Joe Klamar / AFP

Az észak-macedón származású osztrák állampolgár beismerte a támadás előkészítését. 

A bírósági eljárás során arról is beszélt, hogy olyan öngyilkos merényletet fontolgatott, mint amilyet a 2017-es manchesteri Ariana Grande-koncerten hajtottak végre, ahol huszonkét ember vesztette életét. A férfi azt is elismerte, hogy korábban az Iszlám Állam támogatója volt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

Bécs ellen készült a terrortámadás

A Politico szerint a rendőrség a vádlott lakásán egy csaknem teljesen elkészült bombát talált. A bíróság szóvivője úgy fogalmazott, hogy egy szinte kész, de nem különösebben nagy erejű robbanószerkezetről volt szó.

A Taylor Swift-koncertet 2024. augusztus 9-én tartották volna Bécsben, ám a férfit még az esemény előtt őrizetbe vették. A letartóztatást követően az énekesnő valamennyi tervezett bécsi koncertjét lemondták. A Politico szerint az osztrák hatóságokat a CIA figyelmeztette a készülő merényletre.

Ezt is ajánljuk a témában

A másodrendű vádlott, a szlovákiai Arda K. tizenkét év börtönbüntetést kapott. Az ügyészek szerint ugyan nem vett részt közvetlenül a Taylor Swift-koncert elleni támadás előkészítésében, de Beran A.-val más városokban végrehajtandó támadásokról is egyeztetett.

Az esküdtszék mindkét vádlottat bűnösnek találta abban is, hogy egy korábbi barátjukat, Hasan E.-t késes támadás végrehajtására biztatták. A férfi 2024-ben öt embert sebesített meg Mekkában, mert úgy vélte, hogy a helyi muszlimok nem megfelelően gyakorolják vallásukat. A vádat mindkét elítélt tagadta.

Az ítélet néhány nappal egy másik jelentős ausztriai terrorper lezárása után született meg. Egy szíriai menedékkérőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, amiért 2025-ben késes támadást hajtott végre Villach városában, megölve egy 14 éves fiút és megsebesítve öt másik embert.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP

***

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 29. 16:48
Ez most nagy elégtétel azoknak akik lemaradtak a koncertről...🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!