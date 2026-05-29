Elítélték az iszlamista férfit, aki több ezer embert akart megölni Taylor Swift bécsi koncertjén

Videón a manchesteri robbantás pillanata
A felvételen látható, hogy a Manchester Arenában kezdetben mindenki nyugodtan várakozik, majd a robbantás után kitör a pánik.
Tizenöt év börtönbüntetésre ítéltek Ausztriában egy fiatal férfit, aki nagyszabású terrortámadásra készült. A vádlott egy bécsi Taylor Swift-koncerten akart robbantani, és akár több ezer ember halálát is okozhatta volna.
Tizenöt év szabadságvesztésre ítélte egy osztrák bíróság azt a 21 éves férfit, aki dzsihadista terrortámadást tervezett egy Taylor Swift-koncert ellen Bécsben – számolt be róla a Politico. A Wiener Neustadt-i bíróság esküdtszéke Beran A.-t emberölési kísérlet, terrorszervezetben való részvétel és más terrorcselekmények miatt mondta ki bűnösnek.
Az észak-macedón származású osztrák állampolgár beismerte a támadás előkészítését.
A bírósági eljárás során arról is beszélt, hogy olyan öngyilkos merényletet fontolgatott, mint amilyet a 2017-es manchesteri Ariana Grande-koncerten hajtottak végre, ahol huszonkét ember vesztette életét. A férfi azt is elismerte, hogy korábban az Iszlám Állam támogatója volt.
Ezt is ajánljuk a témában
A felvételen látható, hogy a Manchester Arenában kezdetben mindenki nyugodtan várakozik, majd a robbantás után kitör a pánik.
A Politico szerint a rendőrség a vádlott lakásán egy csaknem teljesen elkészült bombát talált. A bíróság szóvivője úgy fogalmazott, hogy egy szinte kész, de nem különösebben nagy erejű robbanószerkezetről volt szó.
A Taylor Swift-koncertet 2024. augusztus 9-én tartották volna Bécsben, ám a férfit még az esemény előtt őrizetbe vették. A letartóztatást követően az énekesnő valamennyi tervezett bécsi koncertjét lemondták. A Politico szerint az osztrák hatóságokat a CIA figyelmeztette a készülő merényletre.
Ezt is ajánljuk a témában
A jegyek árát visszatérítik.
A másodrendű vádlott, a szlovákiai Arda K. tizenkét év börtönbüntetést kapott. Az ügyészek szerint ugyan nem vett részt közvetlenül a Taylor Swift-koncert elleni támadás előkészítésében, de Beran A.-val más városokban végrehajtandó támadásokról is egyeztetett.
Az esküdtszék mindkét vádlottat bűnösnek találta abban is, hogy egy korábbi barátjukat, Hasan E.-t késes támadás végrehajtására biztatták. A férfi 2024-ben öt embert sebesített meg Mekkában, mert úgy vélte, hogy a helyi muszlimok nem megfelelően gyakorolják vallásukat. A vádat mindkét elítélt tagadta.
Az ítélet néhány nappal egy másik jelentős ausztriai terrorper lezárása után született meg. Egy szíriai menedékkérőt életfogytiglani börtönbüntetésre ítéltek, amiért 2025-ben késes támadást hajtott végre Villach városában, megölve egy 14 éves fiút és megsebesítve öt másik embert.
Ezt is ajánljuk a témában
Többen súlyosan megsebesültek.
Nyitókép: ANGELA WEISS / AFP
***