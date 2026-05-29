05. 29.
péntek
európai ügyészség ursula von der leyen brüsszel bejelentés magyarország Magyar Péter uniós források

Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)

2026. május 29. 14:24

A magyar miniszterelnök történelminek nevezte a mai tárgyalásokat.

2026. május 29. 14:24
null

Cikkünk frissül!

Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán arról számolt be, hogy május 29-én, pénteken 13 órai kezdettel tárgyalt az Európai Bizottság elnökével, mely után sajtótájékoztatót ígért.

A kormányfő hangsúlyozta:

6000 milliárd forint uniós támogatás sorsa a tét”. 

Az egyeztetés előtt Magyar azt is elárulta, hogy a tárgyalást azzal kezdte, hogy átadta Ursula von der Leyennek Magyarország hívatalos csatlakozási kérelmét az Európai Ügyészséghez.

Biztonságos és szilárd finanszírozási keretről állapodtak meg

A sajtótájékoztatót Von der Leyen azzal kezdte, hogy április 12-e sokáig az emlékükben megmarad, hiszen aznap a magyarok a saját kezükbe vették a sorsukat, és egy egyértelmű döntéssel Európát és a demokráciát választották.

„Csakr hét telt el azóta, de már érezhetjük a változás erős szelét Magyarországon. És te, Péter, erős üzeneteket üzensz a világnak” – fogalmazott a Bizottság elnöke, aki konkrét példaként azt hozta, hogy a miniszterelnök épp az Európa napon tette le hivatali esküjét, ismét kiakasztották az Országgyűlés épületére az európai zászlót és beiktatásán elhangzott az Európai Unió himnusza is.

Von der Leyen azt is felidézte, 

rögtön elkezdtek dolgozni az új magyar kormánnyal, hogy biztosítsák a kitűzött célokat, melyek nemcsak Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak is az érdekei. 

A Bizottság elnöke külön kiemelte és üdvözölte, hogy Magyarország csatlakozni fog az Európai Ügyészséghez, valamint megerősíti a korrupcióellenes Integritás Hatóság jogköreit, illetve a közbeszerzési eljárást.

Majd kijelentette:

a reformok elfogadásának és a beruházások megvalósításának függvényében, Magyarország számára 10 milliárd euró felszabadítására nyílik lehetőség”.

Ezekből a pénzekből épül majd újjá az ország

Magyar Péter az Európai Bizottság elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón kijelentette, „ez egy történelmi nap Magyarország számára, történelmi megállapodást tudtak elérni, és nagy örömmel dolgoznak közösen Magyarország és az Európai Unió jövőjéért, versenyképességéért”.

A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a források visszatartásának valódi ok a korrupciónak egy olyan foka volt, amely sokáig elképzelhetetlen volt az Európai Unióban és Magyarországon is.

Emlékeztetett: ő a legelejétől fogva mondta, hogy ha Magyarország elfogadja az antikorrupciós intézkedéseket, ha felállítja a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatalt, ha megerősítik az Integritás Hatóság jogköreit, ha elfogadnak összeférhetetlenségi szabályokat, mint más országok, „akkor ezek a pénzek jönni fognak”.

A miniszterelnök közölte azt is: pár hét elég volt ahhoz, hogy megállapodjanak, hogy egy politikai megállapodást kössenek „az óriási mennyiségű uniós forrásról”

A tájékoztatón elhangzott az is, hogy április 12-én az emberek példátlan politikai felhatalmazást adtak a Tisza-kormánynak, mely magába foglalta azt is, hogy hazahozzák a pénzeket, és beindítsák azt a gazdaságot, amely négy éve nem képes növekedni, amelyben a legmagasabb volt az infláció Európában, „ahol minden nap azért küzdünk jelenleg, hogy a közszolgáltatások ne omoljanak össze” – sorolta.

Magyar Péter továbbá azt is kijelentette, 

hazaviszik ezeket a pénzeket az ország újjáépítésére, a gazdaság, a közszolgáltatások beindítására, a magyar vállalatok, a kis- és középvállalkozások versenyképességének megerősítésére.

„A cél végig egyértelmű volt, nagyon keményen tárgyaltunk, minden eurócentért megküzdöttünk” – szögezte le a magyar kormányfő.

Magyar Péter röviden vázolta is, hogy mire fordítják az érkező forrásokat:

  • 4,4 milliárd euró a kohéziós alapból közlekedés-, egészségügyi-, szociális fejlesztésre fordíthatók a kkv-k támogatása mellett
  • 2,2 milliárd eurónyi támogatást lehet oktatásfejlesztésre, illetve K+F-re fordítani
  • Euró milliárdok mennek már megvalósult, illetve megvalósuló projektekre, ezáltal megnő a magyar költségvetés mozgástere
  • 1,5 milliárd euró érkezik elektromos hálózat-bővítésre,
  • ismét támogatni fogják a szél- és napenergiát, készülnek hozzájuk tárolókapacitások is,
  • emellett lehetőség lesz 2 milliárd euróért új vasúti- és HÉV-szerelvényeket beszerezni,
  • de ugyancsak ezekből a forrásokból akarnak majd a lakhatási válságon enyhíteni és bérlakás-programot indítani

– idézte az Index.

A bejelentést alább nézheti vissza:

Így lehet megmenteni a forrásokat

A lap ismertette, hogy Ursula von der Leyen délután egy órakor fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, akivel közel egy órán keresztül tárgyaltak az uniós forrásokról szóló politikai megállapodásról, mielőtt az Európai Bizottság épületének, a Barleymontban kiálltak a sajtó elé.

A tervezett megállapodás szerint a magyar kormány vállalni fogja, hogy végrehajtja azokat a szükséges reformokat, valamint a többnyire korrupcióellenes és átláthatóságot növelő intézkedéseket, amelyek a forrásokhoz szükségesek – ezek az úgynevezett szupermérföldkövek, valamint mérföldkövek, amikről még az előző kormány állapodott meg az Európai Bizottsággal; előbbiből 27, utóbbiból több mint 350 van –, majd ezen feltételek teljesülése esetén az Európai Bizottság javasolja majd a források feloldását.

Ugyanakkor a megállapodás aláírása még nem fogja azt jelenteni, hogy ezek a források azonnal meg is érkezhetnek Budapestre: 

ahhoz ugyanis előbb teljesíteni kell a 27 szupermérföldkövet, valamint a kormánynak be kell nyújtania az Európai Bizottságnak a magyar helyreállítási terv módosítását, amit a bizottság átvizsgál, és majd a javaslatára a tagállamok pénzügyminiszterei is szavaznak róla az Európai Unió Tanácsában.

Azonban a megállapodás amiatt fontos, mert a helyreállítási alap felhasználásához szükséges feltételeket augusztus 31-ig kell teljesíteni, így igen szűk a határidő, amit az új kormány örökölt az előzőtől.

Kifizetési kérelmeket szeptember végéig lehet majd benyújtani, míg a források legkésőbb december 31-ig érkeznek meg, akkor derül ki, hogy mennyit sikerül végül megmenteni a 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelből álló helyreállítási alapból – közölte az Index.

Összesen 146 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
chief Bromden
2026. május 29. 15:27
Amíg nem érkeznek a pénzek addig nem kell európai ügyészség sem. Nincs mit vizsgálni.
survivor
2026. május 29. 15:27
" a 10,4 milliárd euró = kb. 3700 milliárd forint = ami az egyévi költségvetés bevételének 10%-a! - ez az összeg a 2021-2027-es helyreállítási támogatás, vagyis 7 év-re szól." AHOGY A KOLLEGA MONDJA. A költségvetés 1,4%-a UTÓLAG, és pántlikázva, évente.(+Infláció)
ihavrilla
2026. május 29. 15:27
Politikai megállapodás. Megállapodtak abban, hogy meg fognak állapodni, ha Magyarország teljesíti a feltételeket és az Unió jónak lát adni valami pénzt. Majd valamikor. Ha a csillagok állása is megfelelő.
lemez
2026. május 29. 15:26
És köznben felmondtak 200 közalkalmazottnak,k.endrét meg Pócs civil segitöit elvitte s rendörség.A köztársasági elnók a velencei bizottsághoz fordul zaklatásért.Fejlödúnk.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.