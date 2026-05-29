Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)

Így lehet megmenteni a forrásokat

A lap ismertette, hogy Ursula von der Leyen délután egy órakor fogadta Magyar Péter miniszterelnököt, akivel közel egy órán keresztül tárgyaltak az uniós forrásokról szóló politikai megállapodásról, mielőtt az Európai Bizottság épületének, a Barleymontban kiálltak a sajtó elé.

A tervezett megállapodás szerint a magyar kormány vállalni fogja, hogy végrehajtja azokat a szükséges reformokat, valamint a többnyire korrupcióellenes és átláthatóságot növelő intézkedéseket, amelyek a forrásokhoz szükségesek – ezek az úgynevezett szupermérföldkövek, valamint mérföldkövek, amikről még az előző kormány állapodott meg az Európai Bizottsággal; előbbiből 27, utóbbiból több mint 350 van –, majd ezen feltételek teljesülése esetén az Európai Bizottság javasolja majd a források feloldását.

Ugyanakkor a megállapodás aláírása még nem fogja azt jelenteni, hogy ezek a források azonnal meg is érkezhetnek Budapestre:

ahhoz ugyanis előbb teljesíteni kell a 27 szupermérföldkövet, valamint a kormánynak be kell nyújtania az Európai Bizottságnak a magyar helyreállítási terv módosítását, amit a bizottság átvizsgál, és majd a javaslatára a tagállamok pénzügyminiszterei is szavaznak róla az Európai Unió Tanácsában.

Azonban a megállapodás amiatt fontos, mert a helyreállítási alap felhasználásához szükséges feltételeket augusztus 31-ig kell teljesíteni, így igen szűk a határidő, amit az új kormány örökölt az előzőtől.

Kifizetési kérelmeket szeptember végéig lehet majd benyújtani, míg a források legkésőbb december 31-ig érkeznek meg, akkor derül ki, hogy mennyit sikerül végül megmenteni a 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró kedvezményes hitelből álló helyreállítási alapból – közölte az Index.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP