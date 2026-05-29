Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
kekva Magyar Péter mcc európai bizottság

Bejelentette Magyar Péter: megszüntetik az MCC mögött álló KEKVÁ-t és további tucatnyi hasonló alapítványt

2026. május 29. 15:26

A megszüntetés határideje már megvan, az viszont továbbra is kérdéses, mi lesz az MCC-ben tanuló diákok ezreivel.

2026. május 29. 15:26
null

Nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (KEKVA), amelyek nem tartanak fenn egyetemet – jelentette be a Magyar Péter pénteken Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.

Kifejtette, hogy a KEKVA-k ügyében megállapodás született: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében 2027. augusztus 31-ig átmeneti időszak lesz. 

Vannak olyan KEKVA-k, amelyekhez kórházak tartoznak, az egyetemek pedig önmagukban is olyan intézmények, amelyeknél időre van szükség a tulajdonosi és működési struktúra átalakításához – magyarázta.

A kormányfő közölte: azokat a KEKVA-kat, amelyekhez nem tartozik egyetem, augusztus 31-ig megszüntetik, köztük az MCC-t is. Hozzátette: ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi majd át.

Milyen KEKVA-k vannak?

A 2021. évi IX. törvény szól a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról. A törvény 1. melléklete szerint 34 ilyen, Magyar Péter bejelentése által érintett alapítvány létezik. Ezek között megtalálható 

  1. a Budapesti Gazdasági Egyetem, 
  2. a Dunaújvárosi Egyetem, 
  3. a Debreceni Egyetem,
  4. a Budapesti Corvinus Egyetem,
  5. a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, 
  6. a Magyar Táncművészeti Egyetem,
  7. az Állatorvostudományi Egyetem,
  8. a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,
  9. a Semmelweis Egyetem,
  10. a Neumann János Egyetem,
  11. a Nyíregyházi Egyetem,
  12. a Pannon Egyetem,
  13. az Óbudai Egyetem,
  14. a Soproni Egyetem,
  15. a Széchenyi István Egyetem,
  16. a Szegedi Tudományegyetem,
  17. a Színház- és Filmművészeti Egyetem,
  18. a Testnevelési Egyetem,
  19. a Tokaj-Hegyalja Egyetem,
  20. a Miskolci Egyetem,
  21. és a Pécsi Tudományegyetem fenntartója.

Magyar Péter bejelentése szerint ezek esetében 2027. augusztus 31-ig átmeneti időszak lesz.

A 34 alapítvány közül a bejelentés érinti a Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós által fémjelzett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt, valamint a Hauszmann Alapítványt, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványt, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványt, a Közép-európai Oktatási Alapítványt, a Magyar Kultúráért Alapítványt, a Makovecz Campus Alapítványt, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítványt, a MOL – Új Európa Alapítványt, a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítványt, valamint a Batthyány Lajos Alapítványt, a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt, illetve a ZalaZONE Alapítványt.

(MTI / Mandiner)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

***

 

Összesen 131 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
cint04
2026. május 29. 18:32
konkrétan kivégzi a vidéki felsőoktatást tokkal vonóval
Válasz erre
1
0
pandalala
2026. május 29. 18:22
Úgy tűnik, még mindig nem teljes a TSZ elnök Péter kórképének megnevezése .... a nárcisztikus, hisztrionikus pszichopata kifejezés is pontatlan .... Helyesebben így szól: nárcisztikus, hisztrionikus és pszichopatikus rombolitisz. Idült és egyben fertőző is :-((
Válasz erre
2
0
csapláros
•••
2026. május 29. 18:03 Szerkesztve
dundi-fan 2026. május 29. 16:19 • @csapláros ..."Ezt már az ukrán frontról írtad, gondolom."... Te csak ne gondolj semmit, mert az események RAJTAD is átgázolnak, nemcsak a magyar diákok tízezrein, LIBERÁLNYILAS . Ha eljön az ukrán front ideje, akkor VELED indul a vonat legelsőként a Donbasszba, ahogy az Auschwitzba tartók is az utolsók között futottak be, miközben már összeomlóban volt a náci birodalom. Mindazonáltal SEMMIT nem cáfoltál abból, hogy a magyar egyetemek ZUHANÓ REPÜLÉSBEN esnek vissza az utolsó helyekre az elsőkről, mint LIBERÁLNÁCI PROPAGANDISTA KÉPZŐ intézmények.
Válasz erre
2
0
rempiu
2026. május 29. 18:02
Helyes döntés. Az elmúlt 16 évben az MCC-re elszórt százmilliárdokat a magyar felsőokatatásra kell fordítani.
Válasz erre
0
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!