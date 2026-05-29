Bejelentette Magyar Péter: megszüntetik az MCC mögött álló KEKVÁ-t és további tucatnyi hasonló alapítványt

Magyar Péter: Megállapodtunk az Európai Bizottsággal! (VIDEÓ)
A magyar miniszterelnök történelminek nevezte a mai tárgyalásokat.
A megszüntetés határideje már megvan, az viszont továbbra is kérdéses, mi lesz az MCC-ben tanuló diákok ezreivel.
Nyár végéig megszüntetik azokat a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat (KEKVA), amelyek nem tartanak fenn egyetemet – jelentette be a Magyar Péter pénteken Brüsszelben, miután tárgyalt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével.
Kifejtette, hogy a KEKVA-k ügyében megállapodás született:
az egyetemeket fenntartó alapítványok esetében 2027. augusztus 31-ig átmeneti időszak lesz.
Vannak olyan KEKVA-k, amelyekhez kórházak tartoznak, az egyetemek pedig önmagukban is olyan intézmények, amelyeknél időre van szükség a tulajdonosi és működési struktúra átalakításához – magyarázta.
A kormányfő közölte: azokat a KEKVA-kat, amelyekhez nem tartozik egyetem, augusztus 31-ig megszüntetik, köztük az MCC-t is. Hozzátette: ezeknek az alapítványoknak a közfeladatait az állam vagy az új tulajdonos veszi majd át.
A 2021. évi IX. törvény szól a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról. A törvény 1. melléklete szerint 34 ilyen, Magyar Péter bejelentése által érintett alapítvány létezik. Ezek között megtalálható
Magyar Péter bejelentése szerint ezek esetében 2027. augusztus 31-ig átmeneti időszak lesz.
A 34 alapítvány közül a bejelentés érinti a Krausz Ferenc Nobel-díjas tudós által fémjelzett Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt, valamint a Hauszmann Alapítványt, a Jövő Nemzedék Földje Alapítványt, a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Alapítványt, a Közép-európai Épített Örökség Megőrző Alapítványt, a Közép-európai Oktatási Alapítványt, a Magyar Kultúráért Alapítványt, a Makovecz Campus Alapítványt, a Millenáris Tudományos Kulturális Alapítványt, a MOL – Új Európa Alapítványt, a Polgári Művelődésért Oktatási, Kulturális és Tudományos Alapítványt, valamint a Batthyány Lajos Alapítványt, a Mathias Corvinus Collegium Alapítványt, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítványt, illetve a ZalaZONE Alapítványt.
(MTI / Mandiner)
