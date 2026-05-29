05. 29.
péntek
tasz adózott eredmény európai unió összeg bevétel szervezet

Itt a beszámoló: a TASZ-szal sem bántak szűkmarkúan 2025-ben

2026. május 29. 13:31

A magát jogvédőként definiáló szervezet 2024-hez képest magasabb adózott eredményt könyvelhetett el, és nem kevés adományt gyűjtött össze.

Immár elérhető a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) elnevezésű, önmagát jogvédőnek definiáló, de a valóságban politikai szereplőként ténykedő szervezet 2025-ös pénzügyi beszámolója.

A dokumentumból kiderült, hogy az adózott eredményük a 2024-es évhez képest mintegy három millióval nőtt, tavaly már több mint 10 millió forintot könyvelhettek el. Ugyanakkor bevételeik némileg csökkentek az előző évhez képest: 

míg 2024-ben 581 millió 21 ezer forintot számolhattak el, addig 2025-ben ez az összeg csak valamivel haladta meg az 516 millió forintot.

Míg az Amnesty International Magyarországnál vagy a Helsinki Bizottság hazai lerakatánál a fő bevételek küföldről érkeztek, a TASZ beszámolója szerint

  • az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatás esetükben valamivel több mint 36 millió forint, 
  • az szja-felajánlásokból érkező bevétel 36,6 millió forint,
  • míg az adományok összege 165 millió forint volt.

Utóbbi összege jelentősen megugrott 2024-hez képest, akkor „csak” 92,86 millió forintjuk származott ebből a támogatási formából.

Az ország több pontján elérhető jogsegélyszolgálatuk

Közhasznú tevékenységéről a dokumentumban azt írták, jogvédő és jogfejlesztő szervezetként ingyenes jogsegélyszolgálatot üzemeltetnek, ahol bárki közvetlenül kérhet tőlük tanácsot vagy segítséget. „Eljárásokat indítunk, hogy megváltoztassuk a rendszerszintű problémákat. Országszerte tartunk műhelyeket, képzéseket. Jogtudatosító kiadványokkal és online tájékoztatókkal segítünk az állampolgároknak, hogy megismerhessék és megvédhessék jogaikat”.

Emellett figyelemmel kísérik a jogszabályalkotást és joggyakorlást, és felhívják a közvélemény és döntéshozók figyelmét az alapjogi szempontokra. Pécsett, Debrecenben és Miskolcon is elérhető ingyenes jogsegélyszolgálatuk – sorolták.

Nyitókép: TASZ Facebook-oldala

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nempolitizalok-0
2026. május 29. 15:17
h040183 2026. május 29. 13:35 Semmit se ért a Szuverenitásvédelmi Hivatal, ha ezeket a piócákat nyíltan pénzelik Sorosék, tovább szívhattják a pénzt, és közben hülyítik a népet!" Az szerintem is egy közpénzszívó kamu volt. Mindenki pontosan tudta és ma is tudja, hogy melyek azok a civilnek hazudott szervezetek, amelyeket EU közpépnzből, ukrajnai (az is EU-s közpénz) forrásokból, illetve az EU libsi csürhéje mögött álló pénzügyi maffia pénzelt. A tiszásokat nem érdekelte, nehéz is lett volna nekik megmagyarázni, hogy ez a valódi veszély nem a fidesz, a többit érdekelte, de Orbánék semmit nem tettek. Nem szankciónálták őket, azok pedig a képükbe röhögtek.
nempolitizalok-0
2026. május 29. 15:09
Civilek összedobták. Ezt szerintem még a legvéresebb, legostobább libsi majom sem hiszi el.
angie1
•••
2026. május 29. 14:36 Szerkesztve
Könnyekig megható beszámoló! Milyen érdekes, hogy több,mint félmilliárd bevételük van évente. Micsoda "adakozó kedvű" messiások élnek ezen a földön...! És a sok szervezet közül ez csak az egyik és csak a magyar viszonylat!!!!
nuevas-reglas
2026. május 29. 14:06
apropenzek, kuka a fideszes nem ember
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!