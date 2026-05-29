Megcsappant a balliberális jogvédő szervezet büdzséje, de még így sincs okuk panaszra

„Ezt nagyon rosszul tette, és fogja bánni erősen" – megérkeztek az első reakciók a Tisza-adatszivárgás érintettjeitől
A Tisza Világ adatbotránya után nem magyarázkodás jött, hanem dühkitörés.
A Magyar Helsinki Bizottság legtöbb bevétele 2025-ben is külföldről származott.
2025-ben nem zárt olyan sikeres évet a Magyar Helsinki Bizottság, mint egy évvel korábban. A jogvédő szervezet pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy
míg 2024-ben több mint 830 millió forintból gazdálkodhatott, addig ez 2025-ban visszaesett 690 millióra.
Ugyanakkor a legtöbb bevételük az előző évben is az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatásból származott. Ez a tétel összesen 195,45 millió forint volt.
Az adófizetők szja-felajánlásaiból 13,5 millió forintjuk jött össze, ami meghaladta a 2024-es szintet. De emellett helyi önkormányzati költségvetési támogatásban is részesültek, közel 3 millió forintban.
Érdekesség, hogy az adományaik összege jelentősen lecsökkent: míg 2024-ben 6,4 millió forintot gyűjtöttek így össze, a tavalyi évben ez alig haladta meg a másfél milliót.
Éves közhasznúsági jelentésükben többek között arról írtak, hogy bár számukra is „nehéz év” volt 2025, és a nemrég leköszönt kormány is új szintre emelte a független civil szervezetek és a kritikus hangok „ellehetetlenítésére” lépéseit, még így is 2 588 rászorulónak nyújtottak ingyenes jogi segítséget.
Mint fogalmaztak, 2025-ben is következetesen kiálltak „a kormányzat által kipécézett csoportok mellett, legyen szó a hatalomnak nem tetsző elkötelezettségű politikai aktivistákról, hazánkban élő külföldiekről vagy LMBTIQ emberekről”.
Példaként hozták, hogy amikor a TISZA Világ applikációból több százezer embert adatai kiszivárogtak, letölthető feljelentésminta készítésével segítették az áldozatokat.
Valamint azt is hangsúlyozták, hogy végig kiálltak a tavaly betiltott Budapest Pride mellett, Központi szerepet játszottak a Pride-dal kapcsolatos jogi tájékoztatásban: elemzéseik, civil partnereikkel közösen készített információs anyagaik segítettek a résztvevőknek mérlegelni a kockázatokat – olvasható a beszámolóban.
Nyitókép: Magyar Helsinki Bizottság Facebook-oldala
