budapest pride helsinki bizottság tisza világ európai unió támogatás beszámoló szervezet

Megcsappant a balliberális jogvédő szervezet büdzséje, de még így sincs okuk panaszra

2026. május 29. 11:35

A Magyar Helsinki Bizottság legtöbb bevétele 2025-ben is külföldről származott.

2025-ben nem zárt olyan sikeres évet a Magyar Helsinki Bizottság, mint egy évvel korábban. A jogvédő szervezet pénzügyi beszámolójából kiderült, hogy 

míg 2024-ben több mint 830 millió forintból gazdálkodhatott, addig ez 2025-ban visszaesett 690 millióra.

Ugyanakkor a legtöbb bevételük az előző évben is az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó támogatásból származott. Ez a tétel összesen 195,45 millió forint volt. 

Az adófizetők szja-felajánlásaiból  13,5 millió forintjuk jött össze, ami meghaladta a 2024-es szintet. De emellett helyi önkormányzati költségvetési támogatásban is részesültek, közel 3 millió forintban.

Érdekesség, hogy az adományaik összege jelentősen lecsökkent: míg 2024-ben 6,4 millió forintot gyűjtöttek így össze, a tavalyi évben ez alig haladta meg a másfél milliót.

A Tisza applikáció „károsultjait” is segítették

Éves közhasznúsági jelentésükben többek között arról írtak, hogy bár számukra is „nehéz év” volt 2025, és a nemrég leköszönt kormány is új szintre emelte a független civil szervezetek és a kritikus hangok „ellehetetlenítésére” lépéseit, még így is 2 588 rászorulónak nyújtottak ingyenes jogi segítséget.

Mint fogalmaztak, 2025-ben is következetesen kiálltak „a kormányzat által kipécézett csoportok mellett, legyen szó a hatalomnak nem tetsző elkötelezettségű politikai aktivistákról, hazánkban élő külföldiekről vagy LMBTIQ emberekről”

Példaként hozták, hogy amikor a TISZA Világ applikációból több százezer embert adatai kiszivárogtak, letölthető feljelentésminta készítésével segítették az áldozatokat. 

Valamint azt is hangsúlyozták, hogy végig kiálltak a tavaly betiltott Budapest Pride mellett, Központi szerepet játszottak a Pride-dal kapcsolatos jogi tájékoztatásban: elemzéseik, civil partnereikkel közösen készített információs anyagaik segítettek a résztvevőknek mérlegelni a kockázatokat – olvasható a beszámolóban.

Nyitókép: Magyar Helsinki Bizottság Facebook-oldala

