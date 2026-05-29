Sulyok Tamás is megszólalt a romániai dróntámadás kapcsán

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, orosz drón zuhant egy tízemeletes panelház tetejére péntek hajnalban a délkelet-romániai Galacon.

Az incidens kapcsán Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta: ez az eset is egy „újabb figyelmeztető jel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni”.

Az államfő ezen felül mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.