Sulyok Tamás is megszólalt a romániai dróntámadás kapcsán

Megszólalt Orbán Viktor a Romániát ért dróntámadás kapcsán
Magyarország korábbi miniszterelnöke a Romániában történt incidens kapcsán a Tisza-kormánynak is üzent.
Az orosz-ukrán háború mielőbbi befejezését sürgette a köztársasági elnök.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, orosz drón zuhant egy tízemeletes panelház tetejére péntek hajnalban a délkelet-romániai Galacon.
Az incidens kapcsán Sulyok Tamás köztársasági elnök hangsúlyozta: ez az eset is egy „újabb figyelmeztető jel arra, hogy a háborúnak a lehető leghamarabb véget kell vetni”.
Az államfő ezen felül mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.
