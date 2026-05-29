Megszólalt Orbán Viktor a Romániát ért dróntámadás kapcsán

Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak
Lángba borult egy lakás.
Magyarország korábbi miniszterelnöke a Romániában történt incidens kapcsán a Tisza-kormánynak is üzent.
„Együttérzünk a szomszédos Romániát ért dróntámadás sérültjeivel” – fogalmazott Facebook-oldalán Orbán Viktor Magyarország korábbi miniszterelnöke.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, orosz drón zuhant egy tízemeletes panelház tetejére péntek hajnalban a délkelet-romániai Galacon.
A Fidesz politikusa hangsúlyozta, a Romániát ért támadás is megerősíti, hogy az Ukrajnában zajló háború közvetlen veszélyt jelent a szomszédos országokra is.
Orbán Viktor a tragédia kapcsán egy felszólítást is intézett a Tisza-kormány felé:
Nyomatékosan kérte Magyar Péteréket, hogy maradjanak meg a Fidesz-kormány által kialakított békepárti szemléletnél, és ne húzódjanak el a háborúpárti Európa irányába.
Nyitókép: Galac megyei katasztrófavédelem
