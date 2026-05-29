Von der Leyen is reagált a Romániát ért orosz támadásra

Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

Arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, Ursula von der Leyen közölte: