Von der Leyen is reagált a Romániát ért orosz támadásra

Súlyos figyelmeztetést küldött Moszkvának a NATO, miután Romániában csapódott be egy orosz drón
Reagált a katonai szövetség.
Oroszország átlépett egy újabb határt – írta az Európai Bizottság elnöke.
Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.
Arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, Ursula von der Leyen közölte:
miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra”.
A nyomás fokozása érdekében az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben – hívta fel a figyelmet üzentében az uniós bizottság elnöke.
A péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, és a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.
Reagált a katonai szövetség.
Lángba borult egy lakás.
(MTI)
Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP