Ft
Ft
24°C
9°C
Ft
Ft
24°C
9°C
05. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
ursula von der leyen románia dróntámadás európai bizottság oroszország

Von der Leyen is reagált a Romániát ért orosz támadásra

2026. május 29. 08:44

Oroszország átlépett egy újabb határt – írta az Európai Bizottság elnöke.

2026. május 29. 08:44
null

Oroszország agresszív háborúja átlépett egy újabb határt azzal, hogy péntek hajnalban orosz dróntámadás ért egy sűrűn lakott városrészt Romániában, az EU területén és civileket sebesített meg – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében pénteken.

Arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére, Ursula von der Leyen közölte: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

miközben folytatjuk biztonságunk és az elrettentés megerősítését, különösen keleti határunkon, folyamatosan növelni fogjuk a nyomást Oroszországra”.

A nyomás fokozása érdekében az Európai Unió a következő, immár a 21. szankciócsomagot készíti elő Oroszországgal szemben – hívta fel a figyelmet üzentében az uniós bizottság elnöke.

A péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, és a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek. 

Kapcsolódó cikkek

(MTI) 

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
vapepe
2026. május 29. 11:45
Nem úgy volt, hogy Bidé emellé a kiválóan felkészült haderő mellé akarta telepíteni az USA NATO részesként fenntartott légierőkötelékét? Az végül elmaradt? Követték, de arra számítottak, hogy átrepül Magyarországra? A russzkik csak meg akarták bontani a panel tetőszigetelését, vagy miért nem küldtek Ukrajnába valamirevaló mennyiségű robbanóanyagot? .... Az egész háttérsztori úgy hazugság, ahogy van, szerintem EU-ukrán kommunikációs kampány része.
Válasz erre
0
0
Nasi12
2026. május 29. 11:40
Az EU minden szempontból háborús fél. Hátország. Kiképzés, fegyverek, pénz stb. Az oroszok olyan kesztyűs kézzel bánnak velünk mint az ukránokkal. Hála Putyin türelmének. Meg Kína béketörekvéseinek.
Válasz erre
0
0
bagoly-29
2026. május 29. 10:52
Rá van írva, hogy honnan jött? Majdnem biztos, hogy hohol!
Válasz erre
0
0
nyafika
2026. május 29. 10:19
Majdmegmondom 2026. május 29. 08:53 "civileket sebesített meg amikor egy drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelház tetejére" Mit kerestek a panelház tetején? - Szokás szerint be vótak baszva...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!