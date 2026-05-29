moszkva mark rutte románia nato drón oroszország

Súlyos figyelmeztetést küldött Moszkvának a NATO, miután Romániában csapódott be egy orosz drón

2026. május 29. 08:26

Reagált a katonai szövetség.

A NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is – jelentette ki Allison Hart NATO-szóvivő arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelházra.

Közösségi oldalán közzétett üzenetében a NATO szóvivője közölte: 

a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét.

Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal – tájékoztatott.

Mint ismert, a péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, amely 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.

Ez az első eset, hogy az oroszok közvetlenül okoztak sérülést NATO-tagállamban

A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 24 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2026. május 29. 11:51
Ketten, könnyebben. ENSZ BT mikor lesz?
ihavrilla
2026. május 29. 11:47
Lebukott a drón, mert megtalálták nála Putyin kéziratos levelét és becsapódáskor pont hangosan beszélt Putyinnal telefonon.
fogas paduc
2026. május 29. 11:26
Amikor nato területről támadták az orosz olajkikötőket, akkor a Rutte csendben volt. Amikor az ukránok észt olajtárolót lőttek ki, akkor is. Csak aztán ki ne derüljön, hogy ez is idegenzászlós manőver volt. Ja, hogy is történt a Moszkva cirkáló kilövése?
zseblámpa
2026. május 29. 11:22
Párszor már megtörtént, hogy az oroszokat okolták ilyesmiért, végül kiderült, hogy az ukránok voltak.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!