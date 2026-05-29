Súlyos figyelmeztetést küldött Moszkvának a NATO, miután Romániában csapódott be egy orosz drón

Orosz drón csapódott egy romániai panelházba, menekülniük kellett a lakóknak
Lángba borult egy lakás.
Reagált a katonai szövetség.
A NATO folytatja védelmének megerősítését minden fenyegetéssel szemben, beleértve a drónokat is – jelentette ki Allison Hart NATO-szóvivő arra reagálva, hogy robbanótöltettel felszerelt drón zuhant péntek hajnalban Romániában egy galaci panelházra.
Közösségi oldalán közzétett üzenetében a NATO szóvivője közölte:
a katonai szövetség elítéli Oroszország felelőtlenségét.
Mark Rutte NATO-főtitkár kapcsolatban áll a román hatóságokkal – tájékoztatott.
Mint ismert, a péntek hajnalban Romániában történt drónbecsapódást robbanás és tűz követte, amely 10. emelet egyik lakásában ütött ki, a tömbházból menekülők közül ketten könnyebben megsérültek.
A becsapódás következtében ketten megsérültek, és körülbelül 70 lakót evakuáltak a hatóságok.
(MTI/Mandiner)
Nyitókép: Kristian Tuxen Ladegaard Berg / NurPhoto / NurPhoto via AFP