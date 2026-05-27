Svájci lap: magyar mintát másol Orbán szövetségese Szlovéniában

Janez Jansa negyedszer lett Szlovénia miniszterelnöke, miután a parlament – bár pártja csak második lett a választáson – kisebbségi kormányfővé választotta. Jansa szoros szövetségese Orbán Viktornak, akinek támogatásával saját médiabirodalmat épített és hasonlóan kemény migrációs politikát képvisel – írja a Neue Zürcher Zeitung.

Bár a lap szerint EU-kritikus hangokat üt meg, elkötelezett az unió és a NATO mellett, valamint támogatja Ukrajnát az orosz agresszióval szemben. Izrael-párti álláspontjával várhatóan visszavonja elődje palesztin államiságot elismerő döntését is.