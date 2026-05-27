„Sajnos reménytelen a helyzet” – drámai üzenetet küldött a magyar humorista

Galla Miklós közösségi oldalán számolt be arról, hogy reménytelen helyzetbe került. Mint fogalmazott, orvosnál járt, ahol hat injekciót kapott a nyakába. Mint elárulta, azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek.

„A nyakam és a vállam elzsibbadt, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki egy olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és/vagy a gyomromat?” – tette fel a kérdést, és előre is megköszönte a segítséget.