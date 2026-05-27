„Sajnos reménytelen a helyzet” – drámai üzenetet küldött a magyar humorista

Galla Miklós a kórházból üzent
A humorista nehéz időszakot él át, csuklása mellett anyagi gondjai is adódtak, ezért a követőihez kellett fordulnia, mert olyan tartozásai halmozódtak fel.
Galla Miklós közösségi oldalán számolt be arról, hogy reménytelen helyzetbe került. Mint fogalmazott, orvosnál járt, ahol hat injekciót kapott a nyakába. Mint elárulta, azért oda, mert ott vannak a rekeszizmot irányító idegek.
„A nyakam és a vállam elzsibbadt, de azóta is ugyanúgy csuklom. Tud valaki egy olyan sebészt, aki hajlandó megoperálni a rekeszizmomat és/vagy a gyomromat?” – tette fel a kérdést, és előre is megköszönte a segítséget.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, Galla Miklós panaszai már nem most kezdődtek. Már ősszel is csuklott, folyamatosan rángatózott a mellkasa, állapota pedig folyamatosan romlott.
A humoristának az internetgyógyászat és a gyógyszerek sem enyhítették csuklását, legutóbb a Dél-Pesti Kórházban sem operálták meg. Emellett nehéz időszakot élt át, csuklása mellett anyagi gondjai is adódtak, ezért a követőihez kellett fordulnia, hogy rendezni tudja tartozásait.
Nyitókép: Galla Miklós Facebook-oldala
