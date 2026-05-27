Megszólalt az RMDSZ: A nagyváradi erőszakos fellépés abszurd, teljesen elfogadhatatlan és sérti a magyar közösség biztonságérzetét

Elképesztő: szó szerint a falat is áttörték a román egyenruhások, hogy kilakoltassák a magyar papot Nagyváradon
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.
„Nem viselkedhet egyetlen önkormányzat sem úgy, mint a tolvajok éjnek idején!” – fogalmazott Kelemen Hunor RMDSZ-elnök.
A nagyváradi premontrei rendház kiürítésére tett erőszakos intézkedés sérti a magyar közösség biztonságérzetét, ezenkívül abszurd és teljesen elfogadhatatlan, hogy az önkormányzat emberei hajnalban, titokban, falat áttörve hatoltak be egy történelmi egyház intézményének épületébe – írta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán Facebook-oldalán.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát szerda reggeli kilakoltatásával kapcsolatban közzétett bejegyzésében rámutatott: „nem viselkedhet egyetlen önkormányzat sem úgy, mint a tolvajok éjnek idején!”
„Az ilyen erőszakos fellépés sérti a magyar közösség biztonságérzetét, mélyíti a bizalmatlanságot, és veszélyezteti Nagyvárad közösségi békéjét” – húzta alá.
Ezt is ajánljuk a témában
Betörtek a nagyváradi premontrei rendházba a román önkormányzat emberei, hatalmas a felháborodás.
Hangsúlyozta: az RMDSZ továbbra is kompromisszumos megoldást javasol az ügyben, de a megoldáshoz minden érintett fél együttműködésére szükség van.
„Mi továbbra is kompromisszumos megoldást javasolunk, de ehhez az kell, hogy a nagyváradi önkormányzat még a számára kedvező bírósági döntés birtokában is higgadtan, körültekintően és a közösségi következményeket mérlegelve járjon el” – fogalmazott.
Arra is rámutatott, hogy a megoldáshoz minden érintett fél együttműködésére szükség van. „Az önkormányzat korábban javasolt megállapodása ugyanis a jelenleg is használt ingatlanrészekre vonatkozóan részbeni tulajdonba adást, használati jog biztosítását, felújítást, valamint új ingatlanrész építésének lehetőségét is magában foglalná” – emlékeztetett az önkormányzat premontrei rendnek tett korábbi kompromisszumos ajánlatára.
Kelemen Hunor bejegyzéséhez az RMDSZ Bihar megyei szervezetének április 16-án keltezett állásfoglalását is csatolta, melyet a helyi szervezet azután tett közzé, hogy április 14-én elkezdődött Fejes Rudolf Anzelm apát kilakoltatása.
Az MTI által korábban is ismertetett állásfoglalásban az RMDSZ Bihar megyei szervezete leszögezte: elfogadhatatlannak tartja, hogy bármilyen indokkal – akár bírósági végzés alapján – hatóságok karhatalmi erő kíséretében lépjenek be templomba.
A szabad vallásgyakorlásukat végző hívekre és egyházi elöljárókra gyakorolt ilyen jellegű nyomás a román állam legsötétebb korszakait, reflexeit idézi” – írták.
Rámutattak: az RMDSZ és jogi képviselői „az elmúlt 36 évben soha nem kaptak megbízatást” a nagyváradi premontrei rendtől ingatlanügyeinek jogi képviseletére. „A rend és az apát által megbízott jogi képviselők jó szándékát nem vitatva, rögzíteni kell, hogy a visszaszolgáltatási folyamatok, bírósági perek a most kilakoltatás alatt álló ingatlan esetében – tudomásunk szerint – jogerős bírósági döntéssel lezárult, a rend számára kedvezőtlenül” – áll az állásfoglalásban.
Ebben az RMDSZ Bihar megyei vezetői felidézik, hogy „a kialakult helyzet feloldása érdekében” a szövetség kompromisszumos megoldást javasolt, és az önkormányzat nyitottnak mutatkozott egy olyan megállapodásra, amely a jelenleg is használt ingatlanrészekre vonatkozóan részbeni tulajdonba adást, használati jog biztosítását, felújítást, valamint új ingatlanrész építésének lehetőségét is magában foglalta. A javaslat azonban az apát részéről „nyilvános elutasításra talált”. „Kollégáink jószándékú törekvései, próbálkozásai sokoldalú, megbélyegző nyilatkozatok és reagálások tömkelegét kapták” – írták.
Hozzátették: mindezek ellenére úgy értékelik, jelen helyzetben „továbbra is a jogi realitásokra épülő párbeszéd lehet a megoldás”. Az önkormányzatnak komoly felelőssége van abban, hogy kedvező bírósági döntések birtokában is úgy járjon el, hogy a város közösségi békéje ne sérüljön, és egyetlen közösség se érezze magát üldözöttnek vagy kiszolgáltatottnak – hangsúlyozták.
Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost-prelátust szerdán hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot.
Az apát kilakoltatásáról január 29-én döntött a nagyváradi bíróság az önkormányzat kérésére. Az önkormányzat tavaly májusban küldött az apátnak kilakoltatási végzést, amelyben felszólította, hogy hagyja el a premontrei rendházat, mivel azt egy korábbi bírósági ítélet alapján az egykori premontrei gimnázium, a Mihai Eminescu Főgimnázium épületével együtt a város tulajdonának tekintik és fel akarják újítani. Mivel az apát nem tett eleget a felszólításnak, a városvezetés bírósághoz fordult, és a nagyváradi bíróság a kilakoltatásról döntött. A kilakoltatás annak ellenére végrehajtandó, hogy az ítélet nem jogerős, az apát megfellebbezte a döntést.
A premontrei rend az elmúlt évtizedekben perek tucatjait indította a román állam és intézményei ellen annak érdekében, hogy visszaszerezze ingatlanvagyonát, mely több reprezentatív nagyváradi és félixfürdői épületből, valamint mintegy 1100 hektár földterületből állt. Az egyházi ingatlanok restitúciós bizottsága korábban arra hivatkozva tagadta meg a rend egykori iskolájának a visszaszolgáltatását, hogy a telekkönyv szerint az épület már 1936-tól a román államé volt, így nem illetékesek dönteni, mivel csak a kommunizmus idején elkobzott ingatlanokkal hivatottak foglalkozni.
(MTI)
Nyitókép: Facebook