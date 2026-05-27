Megszólalt az RMDSZ: A nagyváradi erőszakos fellépés abszurd, teljesen elfogadhatatlan és sérti a magyar közösség biztonságérzetét

Hozzátették: mindezek ellenére úgy értékelik, jelen helyzetben „továbbra is a jogi realitásokra épülő párbeszéd lehet a megoldás”. Az önkormányzatnak komoly felelőssége van abban, hogy kedvező bírósági döntések birtokában is úgy járjon el, hogy a város közösségi békéje ne sérüljön, és egyetlen közösség se érezze magát üldözöttnek vagy kiszolgáltatottnak – hangsúlyozták.

Fejes Rudolf Anzelm apátot, váradhegyfoki prépost-prelátust szerdán hajnalban lakoltatták ki a nagyváradi premontrei rendház önkormányzatnak ítélt helyiségeiből. Az önkormányzat képviselői hajnalban jelentek meg a helyszínen és áttörték a falat, majd a helyiségek kiürítésére szólították fel az apátot.

Az apát kilakoltatásáról január 29-én döntött a nagyváradi bíróság az önkormányzat kérésére. Az önkormányzat tavaly májusban küldött az apátnak kilakoltatási végzést, amelyben felszólította, hogy hagyja el a premontrei rendházat, mivel azt egy korábbi bírósági ítélet alapján az egykori premontrei gimnázium, a Mihai Eminescu Főgimnázium épületével együtt a város tulajdonának tekintik és fel akarják újítani. Mivel az apát nem tett eleget a felszólításnak, a városvezetés bírósághoz fordult, és a nagyváradi bíróság a kilakoltatásról döntött. A kilakoltatás annak ellenére végrehajtandó, hogy az ítélet nem jogerős, az apát megfellebbezte a döntést.