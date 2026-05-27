Lengyel lap: Orbán után Trump új kelet-európai szövetségest talált

A Handelsblatt elemzése szerint Donald Trump amerikai elnök döntése, hogy 5000 további katonát küld Lengyelországba, nem katonai-stratégiai okokra, hanem jó kapcsolatára épül Karol Nawrocki lengyel elnökkel – írja az onet.pl.

A lap kiemeli: Trump támogatása a nacionalista-konzervatív kelet-európai vezetők felé – különösen Nawrocki és a PiS irányába – meghaladja a hagyományos szövetségi logikát, célja pedig az EU gyengítése és a jobboldali pártok erősítése. Orbán Viktor magyar miniszterelnök választási veresége után Washington továbbra is jobboldali partnereket keres Kelet-Európában – olvasható a lengyel lap cikkében.