Francia lap: Magyar Péter megválasztásával tovább gyorsulhat Ukrajna uniós csatlakozása

Zelenszkij elutasította a fokozatos EU-csatlakozást, teljes jogokat követel
Az ukrán elnök világossá tette, hogy Kijev nem fogad el köztes megoldást Brüsszeltől
A Le Figaro cikke szerint az ukrán EU-csatlakozási folyamatban jelentős előrelépést hozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök veresége, amely feloldotta a korábbi magyar vétót.
Magyar Péter kormányfővé válása várhatóan tovább gyorsítja Ukrajna csatlakozását,
különösen, ha sikerül megegyeznie Volodimir Zelenszkij elnökkel a kárpátaljai magyar kisebbség ügyében – írja a francia lap. A cikk kiemeli, hogy bár más tagállamok – például Franciaország és Németország – is óvatosak, az akadályok csökkennek.
Ismert, Zelenszkij elutasította a társult tagságot, teljes jogú uniós tagságot követelve Ukrajnának. Az ukrán vezetés hangsúlyozza: országuk mára Európa védőbástyája Oroszországgal szemben; ezért sürgetik az uniós integrációt és további gazdasági támogatásokat – írja a Le Figaro.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Fotó: Joe Klamar / AFP