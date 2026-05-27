Francia lap: Magyar Péter megválasztásával tovább gyorsulhat Ukrajna uniós csatlakozása

A Le Figaro cikke szerint az ukrán EU-csatlakozási folyamatban jelentős előrelépést hozott Orbán Viktor magyar miniszterelnök veresége, amely feloldotta a korábbi magyar vétót.

Magyar Péter kormányfővé válása várhatóan tovább gyorsítja Ukrajna csatlakozását,

különösen, ha sikerül megegyeznie Volodimir Zelenszkij elnökkel a kárpátaljai magyar kisebbség ügyében – írja a francia lap. A cikk kiemeli, hogy bár más tagállamok – például Franciaország és Németország – is óvatosak, az akadályok csökkennek.