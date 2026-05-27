Leleplezés: így trükközik a számokkal brit baloldali kormány, hogy elhitesse, már nem is jönnek a migránsok, minden rendben

Vagyis, mint írják, bár a főszám tényleg jól mutat, a brit állampolgárok számában még mindig jelentős, 136 ezer fős csökkenés tapasztalható, akik helyére gyakorlatilag nagyrészt nem EU-s bevándorlók érkeztek, jelesül
- 138 ezer indiai
- 56 ezer pakisztáni,
- 54 ezer kínai,
- és 47 ezer nigériai állampolgár.
A lap megjegyzi: a brit állampolgárok nettó vesztesége egyébként a legnagyobb kivándorlás volt az 1960-as évek óta; ellenben az Egyesült Királyságba irányuló, nem EU-ból érkező nettó migráció továbbra is magasabb, mint a 2021-et megelőző bármely más (tehát a konzervatív kormányok által fémjelezett) évben.