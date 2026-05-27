egyesült királyság keir starmer migrációs válság

Leleplezés: így trükközik a számokkal brit baloldali kormány, hogy elhitesse, már nem is jönnek a migránsok, minden rendben

2026. május 27. 08:50

Bár Starmerék igyekeznek elhitetni, hogy legyőzték a migrációs válságot, hamar kiderült, hogy ennek éppen az ellenkezője az igaz, ráadásul hatvanas évek óta nem hagyta el ennyi brit a szigeteket, mint tavaly.

A baloldali brit kormány azt állította, hogy valódi előrelépést ért el a Nagy-Britanniát sújtó migrációs válság kezelésében, miután a csütörtökön közzétett hivatalos statisztikák szerint a nettó migráció tavaly mindössze 171 ezerre csökkent. Ez a szám azonban önmagában nem árul el mindent – írta meg a Remix News.

Migráció: korántsincs vége

A statisztikai hivatal adataira gyorsan ráült Keir Starmer munkáspárti miniszterelnök, hangoztatva, a kormánya betartja az ígéreteit, belügyminisztere, Shabana Mahmood pedig egyből a konzervatív idők csúcsszámát vette elő (természetesen a migrációs válság kellős közepéből), ami akkor 944 ezer volt.

A lap árnyalja a képet azzal, hogy

  • Valójában 2025-ben a Nagy-Britanniába bevándorlók teljes száma 813 ezer volt;
  • ennek nagy része, 627 ezer ember nem EU-országokból érkezett;

és valójában a kivándorlók nagy száma ellensúlyozta ezt a hatalmas tömeget, ami viszont nem akkora dicsőség, lévén

közel negyedmillió brit állampolgár hagyta el az országot, 

118 ezer EU- és 278 ezer nem EU-állampolgár mellett.

Vagyis, mint írják, bár a főszám tényleg jól mutat, a brit állampolgárok számában még mindig jelentős, 136 ezer fős csökkenés tapasztalható, akik helyére gyakorlatilag nagyrészt nem EU-s bevándorlók érkeztek, jelesül

  • 138 ezer indiai
  • 56 ezer pakisztáni, 
  • 54 ezer kínai,
  • és 47 ezer nigériai állampolgár.

A lap megjegyzi: a brit állampolgárok nettó vesztesége egyébként a legnagyobb kivándorlás volt az 1960-as évek óta; ellenben az Egyesült Királyságba irányuló, nem EU-ból érkező nettó migráció továbbra is magasabb, mint a 2021-et megelőző bármely más (tehát a konzervatív kormányok által fémjelezett) évben.

A Great Replacement-gyakorlat

A kormány statisztikabűvölése civil szakértőknél is kiverte a biztosítékot, a Migrációs Ellenőrzési Központ szerint „a bevándorlási rendszerünk működésképtelen”, hiszen „háromnegyed millió külföldi állampolgár érkezik még mindig minden évben, és [ma már] minden ötödik, Nagy-Britanniában élő személy nem itt született”; ehelyett a munkáspárti miniszterek tovább mantrázzák, hogy „kézben tartják a dolgokat”.

Neil O'Brien konzervatív képviselő eközben arra hívta fel a figyelmet, hogy a brit belügyminisztérium már nem teszi közzé azon bevándorlók számát, akik lejárt vízummal érkeztek az országba, automatikusan azt feltételezve, hogy elhagyták az országot, ami tovább torzíthatja az eredményeket.

Matt Goodwin, a Nigel Farage-féle Reform UK párthoz köthető kutató pedig arra figyelmeztetett, hogy „a brit nép demográfiailag lecserélődik – nincs rá más kifejezés”.

Nyitókép: Nagy-Britanniába készülő migránsok Calaisban. Forrás: Julien Mattia / NurPhoto / NurPhoto via AFP

