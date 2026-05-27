vonatinfó máv Vitézy Dávid

A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ

2026. május 27. 07:50

Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG.

Vitézy Dávid
„A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ!

Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG. 

Elsőre talán túlságosan szakmai hírnek tűnik, pedig gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről.

Talán emlékeztek rá, hogy Lázár János utasítására, a sorozatos botrányok után, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat.

Mi ennek pont az ellenkezőjét akarjuk csinálni: egy éve Lázár János egy pünkösdi hétvége után döntött arról, hogy eltitkolja a valós idejű információkat az utasok elől. A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt.

De a válasz nem a titkolózás, hanem pont az ellenkezője volt, hiszen már tegnap reggel azt kértem a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kértem a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.

Ez persze csak a kezdet, a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a Vonatinfó helyreállításával, hiszen abban hiszek, hogy az utasokat nem átverni kell, hanem tájékoztatni – akkor is, ha minden működik, és akkor is, ha esetleg előáll egy olyan súlyos probléma, mint két nappal ezelőtt.”

Összesen 38 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Dixtroy
•••
2026. május 27. 09:59 Szerkesztve
"A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt" Tehát nem titkolni akarták, hanem a dosolás miatt megszüntették a regisztráció nélküli elérést, te faszcsomó.
nyugalom
2026. május 27. 09:48
Na vegre! Hat nem tudtuk, mi hianyzik!fantasztikus ez a kormanyzas!
tapir32
2026. május 27. 09:35
Új miniszterelnök kellene, aki vissza tudja állítani ennek az intézménynek a nimbuszát. Magyar Péter magatartásával, hazugságaival, szava meg nem tartásával, alaptalan vádaskodásaival, rágalmaival, mocskolódásával, teljesen lejáratta magát és hivatalát. Sajnos, arrogáns, agresszív, impertinens, kulturálatlan magatartása az egész országot rossz színben tünteti fel. Magyar Péter mondjon le!
Obsitos Technikus
2026. május 27. 09:34
Juhéj. Köszi Index :-DDD
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!