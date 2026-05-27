Vitézy Dávid a mozdonytűz után az utastájékoztatás megújítását ígérte
A miniszter elmondta: megkezdik egy új rendszer kidolgozását, amelynek lényege, hogy hasonló üzemzavarok esetén bárhova gyorsan odaérjenek az intézkedésre jogosult szakemberek.
Gyűjtőrendszer, közismertebb nevén az EMIG.
„A mai naptól újra elérhető az Elektronikus Mozdonyszolgálati Információ!
Elsőre talán túlságosan szakmai hírnek tűnik, pedig gyakorlati és szimbolikus értelemben is fontos lépésről van szó: ha nem is a legkorszerűbb módon, nem is a korábbival teljesen azonos funkciókkal, de újra lehet valós idejű információkat kapni az egyes vonatok helyzetéről és a késésekről.
Talán emlékeztek rá, hogy Lázár János utasítására, a sorozatos botrányok után, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat.
Mi ennek pont az ellenkezőjét akarjuk csinálni: egy éve Lázár János egy pünkösdi hétvége után döntött arról, hogy eltitkolja a valós idejű információkat az utasok elől. A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt.
De a válasz nem a titkolózás, hanem pont az ellenkezője volt, hiszen már tegnap reggel azt kértem a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kértem a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.
Ez persze csak a kezdet, a következő időszakban újabb fejlesztések jönnek majd a valós idejű adatszolgáltatás területén, például a Vonatinfó helyreállításával, hiszen abban hiszek, hogy az utasokat nem átverni kell, hanem tájékoztatni – akkor is, ha minden működik, és akkor is, ha esetleg előáll egy olyan súlyos probléma, mint két nappal ezelőtt.”
