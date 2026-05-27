Talán emlékeztek rá, hogy Lázár János utasítására, a sorozatos botrányok után, a MÁV egy évvel ezelőtt lekapcsolta az EMIG-et és a Vonatinfót is, ezzel egyértelművé téve, hogy nem megoldani akarják a magyar vasút problémáit, hanem egyszerűen eltitkolni azokat.

Mi ennek pont az ellenkezőjét akarjuk csinálni: egy éve Lázár János egy pünkösdi hétvége után döntött arról, hogy eltitkolja a valós idejű információkat az utasok elől. A legkevésbé sem állítom azt, hogy most hétfőn minden hibátlanul működött, sőt.

De a válasz nem a titkolózás, hanem pont az ellenkezője volt, hiszen már tegnap reggel azt kértem a MÁV vezetőitől, hogy azonnal állítsák vissza legalább a korábbi rendszer nyilvános elérhetőségét. A felületet egyelőre csak regisztráció után lehet elérni a korábbi túlterheléses támadások miatt, de azt kértem a MÁV-tól, mielőbb keressen olyan megoldást, ami regisztráció nélkül is működik.