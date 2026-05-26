Kezdődik? Brüsszel nem nézi jó szemmel a Tisza-kormány agrárügyi döntését

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság indíthat-e jogi eljárást Magyarország ellen az ügy miatt, Rainier nem adott egyértelmű választ. Közölte, hogy Brüsszel egyelőre a párbeszédet részesíti előnyben, és megpróbálja elmagyarázni a tagállamoknak, milyen garanciák és védelmi eszközök állnak rendelkezésre az új EU–Ukrajna-megállapodásban.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette az a korábbi kormányrendelet, amely tiltotta bizonyos alapanyagok és élelmiszerek behozatalát. A gazdák jelzésére a Tisza-kormány ezt követően a korlátozás visszaállítása mellett döntött.

Brüsszel már régóta bírálja a Magyarország és Lengyelország által piacvédelmi okokból bevezetett behozatali tilalmat, mivel a kereskedelempolitika uniós hatáskörbe tartozik. Az Európai Bizottság korábban többször is kilátásba helyezte kötelezettségszegési eljárás megindítását, ugyanakkor erre máig nem került sor. Az EU azzal érvel, hogy az Ukrajnával újratárgyalt kereskedelmi megállapodás védi a belső piacot, ugyanakkor bizonyos érzékeny termékek esetén továbbra is veszélyt jelenthet az ukrán dömping, noha a 2022-es és 2023-as árumennyiségtől már nem kell tartani.