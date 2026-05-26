Kezdődik? Brüsszel nem nézi jó szemmel a Tisza-kormány agrárügyi döntését

Feljelentené Magyarországot az ukrán gabona kitiltása miatt egy liberális svéd képviselő
Karin Karlsbro szerint sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat.
Az Európai Bizottság szerint nincs jogalapja az ukrán importtilalom fenntartásának.
Nincs jogalap az ukrán mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek behozatali tilalmának az Európai Bizottság szerint,
Brüsszel ezért felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a korlátozást, mivel hatása az egész uniós piacon hátrányos következményekhez vezet
– írja a Világgazdaság. Brüsszel szerint ugyanis a magyar intézkedések nem összeegyeztethetők az Európai Unió belső piacának működésével, és feszültséget okozhatnak a tagállamok között.
Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője egy keddi tájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszel továbbra is egyeztet Budapesttel annak érdekében, hogy Magyarország visszavonja a tilalmat. A bizottság álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a jogi és piaci védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön magyar szankciókra.
A szóvivő figyelmeztetett: az egyoldalú korlátozások a teljes Európai Unióra negatív hatással lehetnek, különösen egyes tagállamokra. Brüsszel attól tart, hogy ha több ország is saját hatáskörben kezd kereskedelmi tilalmakat bevezetni,
Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság indíthat-e jogi eljárást Magyarország ellen az ügy miatt, Rainier nem adott egyértelmű választ. Közölte, hogy Brüsszel egyelőre a párbeszédet részesíti előnyben, és megpróbálja elmagyarázni a tagállamoknak, milyen garanciák és védelmi eszközök állnak rendelkezésre az új EU–Ukrajna-megállapodásban.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette az a korábbi kormányrendelet, amely tiltotta bizonyos alapanyagok és élelmiszerek behozatalát. A gazdák jelzésére a Tisza-kormány ezt követően a korlátozás visszaállítása mellett döntött.
Brüsszel már régóta bírálja a Magyarország és Lengyelország által piacvédelmi okokból bevezetett behozatali tilalmat, mivel a kereskedelempolitika uniós hatáskörbe tartozik. Az Európai Bizottság korábban többször is kilátásba helyezte kötelezettségszegési eljárás megindítását, ugyanakkor erre máig nem került sor. Az EU azzal érvel, hogy az Ukrajnával újratárgyalt kereskedelmi megállapodás védi a belső piacot, ugyanakkor bizonyos érzékeny termékek esetén továbbra is veszélyt jelenthet az ukrán dömping, noha a 2022-es és 2023-as árumennyiségtől már nem kell tartani.
Nem ez az első bírálat az EU-ból, amiért a Tisza-kormány visszaállította a gazdák védelme érdekében a korlátozást.
Ezt is ajánljuk a témában
Karin Karlsbro szerint sajnálatos, hogy Magyarország kormánya úgy döntött, folytatja az Ukrajnából érkező árukra vonatkozó jogellenes importtilalmat.
Ezt is ajánljuk a témában
Megszűnt a magyar gazdák piaci helyzetét védő importtilalom, bár ezt Magyar Péterék nem verték nagy dobra.
Nyitókép: Nina Liashonok / NurPhoto / NurPhoto / AFP