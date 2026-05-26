Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány brüsszel import ukrajna

Kezdődik? Brüsszel nem nézi jó szemmel a Tisza-kormány agrárügyi döntését

2026. május 26. 22:47

Az Európai Bizottság szerint nincs jogalapja az ukrán importtilalom fenntartásának.

2026. május 26. 22:47
null

Nincs jogalap az ukrán mezőgazdasági alapanyagok és élelmiszerek behozatali tilalmának az Európai Bizottság szerint, 

Brüsszel ezért felszólította Magyarországot, hogy szüntesse meg a korlátozást, mivel hatása az egész uniós piacon hátrányos következményekhez vezet 

– írja a Világgazdaság. Brüsszel szerint ugyanis a magyar intézkedések nem összeegyeztethetők az Európai Unió belső piacának működésével, és feszültséget okozhatnak a tagállamok között.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Thomas Rainier, az Európai Bizottság szóvivője egy keddi tájékoztatón arról beszélt, hogy Brüsszel továbbra is egyeztet Budapesttel annak érdekében, hogy Magyarország visszavonja a tilalmat. A bizottság álláspontja szerint az EU és Ukrajna közötti felülvizsgált megállapodás már tartalmazza azokat a jogi és piaci védelmi mechanizmusokat, amelyek szükség esetén alkalmazhatók, ezért nincs szükség külön magyar szankciókra.

A szóvivő figyelmeztetett: az egyoldalú korlátozások a teljes Európai Unióra negatív hatással lehetnek, különösen egyes tagállamokra. Brüsszel attól tart, hogy ha több ország is saját hatáskörben kezd kereskedelmi tilalmakat bevezetni,

  • az megbéníthatja az uniós közös piac működését;
  • és a segítségre szoruló ukrán mezőgazdaságot is nehezebb helyzetbe hozhatja.

Arra a kérdésre, hogy az Európai Bizottság indíthat-e jogi eljárást Magyarország ellen az ügy miatt, Rainier nem adott egyértelmű választ. Közölte, hogy Brüsszel egyelőre a párbeszédet részesíti előnyben, és megpróbálja elmagyarázni a tagállamoknak, milyen garanciák és védelmi eszközök állnak rendelkezésre az új EU–Ukrajna-megállapodásban.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a veszélyhelyzet megszüntetésével hatályát vesztette az a korábbi kormányrendelet, amely tiltotta bizonyos alapanyagok és élelmiszerek behozatalát. A gazdák jelzésére a Tisza-kormány ezt követően a korlátozás visszaállítása mellett döntött. 

Brüsszel már régóta bírálja a Magyarország és Lengyelország által piacvédelmi okokból bevezetett behozatali tilalmat, mivel a kereskedelempolitika uniós hatáskörbe tartozik. Az Európai Bizottság korábban többször is kilátásba helyezte kötelezettségszegési eljárás megindítását, ugyanakkor erre máig nem került sor. Az EU azzal érvel, hogy az Ukrajnával újratárgyalt kereskedelmi megállapodás védi a belső piacot, ugyanakkor bizonyos érzékeny termékek esetén továbbra is veszélyt jelenthet az ukrán dömping, noha a 2022-es és 2023-as árumennyiségtől már nem kell tartani.

Nem ez az első bírálat az EU-ból, amiért a Tisza-kormány visszaállította a gazdák védelme érdekében a korlátozást.

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nina Liashonok / NurPhoto / NurPhoto / AFP

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gabor87
2026. május 26. 23:41
az megbéníthatja az uniós közös piac működését; és a segítségre szoruló ukrán mezőgazdaságot is nehezebb helyzetbe hozhatja. Ukrajna nem az eu tagja se nem szövetségesünk, szóval az eu-nem szólhat bele.
Válasz erre
0
0
apro_marosan_petergabor
2026. május 26. 23:40
Polos, nem olyan könnyű a kormányzás, majd látni fogod. Még akkor sem, ha egyébként mélyen benyalsz az ánuszába a Leyen-Weber-Soros triónak.
Válasz erre
1
0
Galerida
2026. május 26. 22:58
Ursuláéknak péter eddig csak kiadást jelentett, amíg Zselétől vastag sugárban kaphatják a visszacsorgatást, ezért mindent megtesznek, hogy a BlackRock, a Monsanto és a többi szegény muzsik el tudja adni nekünk a terményeit...
Válasz erre
2
0
fatman
2026. május 26. 22:58
poloska petya, szűkül a póráz?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!