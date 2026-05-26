Elegük lett az ukránoknak, elárasztották Kijev forradalmi terét

Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Egyre nagyobb feszültséget okoz Ukrajnában a külföldi munkások megjelenése. Az ukránok egy része már az utcára vonult, és a kijevi Majdanon tüntettek a migránsmunkaerő behozatala ellen. A demonstrálók szerint az ország jövője az ukrán emberek kezében kell maradjon.
A KISZó beszámolója szerint migránsellenes demonstrációt tartottak Kijev központjában, a Függetlenség terén, vagyis a Majdanon. A tiltakozás hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben Ukrajnában egyre többet beszélnek a külföldi munkaerő bevonásának lehetőségéről, amit sok ukrán komoly veszélynek tartja az ország jövőjére nézve.
A háború következményei súlyosan érintik az ukrán társadalmat. Ukránok milliói hagyták el az országot az elmúlt években, miközben rengeteg férfit besoroztak a hadseregbe. Emiatt számos ágazatban akut munkaerőhiány alakult ki, különösen azokban a szektorokban, ahol fizikai jelenlétet igénylő munkát kell végezni.
A reNews szerint a demonstrálók azt követelték, hogy az ukrán állam inkább saját állampolgárai számára teremtsen megfelelő munkafeltételeket, és ne külföldi munkásokkal próbálja megoldani a kialakult problémákat. A tüntetésen több molinó és felirat is megjelent, amelyek az ukrán identitás és az ország nemzeti jellege mellett foglaltak állást.
A demonstrálók között olyan feliratokat lehetett látni, mint az „Ukrajna az ukránoké!”, illetve „A mi otthonunk – a mi szabályaink”. Más táblákon a migráció teljes elutasítása jelent meg, míg több transzparens arra utalt, hogy a tiltakozók szerint a külföldi munkavállalók megjelenése hosszú távon alapjaiban változtathatja meg Ukrajnát.
Sokan attól tartanak, hogy a háború miatt kialakult emberhiányra a vezetés migránsok behozatalával válaszolna. A demonstráció résztvevői ezt aggasztó folyamatnak nevezték, és hangsúlyozták, hogy szerintük az ország újjáépítését elsősorban az ukrán emberekre kellene alapozni.
Ukrajna több régiójában már megjelentek kisebb csoportokban indiai férfiak, akiket boltok és parkok környékén láttak a helyiek.
A portál szerint ezek az emberek nemrég érkeztek az országba munkavállalási céllal.
Az ukrán üzleti szféra ugyanakkor egyre nyíltabban beszél arról, hogy a külföldi munkaerő bevonása szerintük elkerülhetetlenné vált. A vállalatok arra hivatkoznak, hogy a teljes körű háború ötödik évében rengeteg ukrán férfi került a frontra, mások külföldre távoztak, vagy éppen a mozgósítás elől rejtőzködnek.
A cégek szerint emiatt különösen az offline szektorokban alakult ki súlyos munkaerőhiány.
Több területen egyszerűen nincs elegendő dolgozó, miközben a gazdaság működtetéséhez folyamatosan szükség lenne új emberekre. Kirilo Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője a Stratcom Forum 2026 rendezvényen arról beszélt, hogy szerinte Ukrajnában nincs általános gyűlölet a munkamigránsokkal szemben. Úgy fogalmazott:
Ukrajna vendégszerető ország, mindenki normálisan áll hozzá.
Budanov szerint hamis kép alakul ki arról, hogy az ukrán társadalom egésze elutasítaná a külföldieket. Azt mondta, előfordulhatnak egyedi konfliktusok, de szerinte ebből egy „helyettesítő valóságot” próbálnak kialakítani. A migráció kérdése ugyanakkor egyre érzékenyebb témává válik Ukrajnában. A háború okozta emberveszteség, az elvándorlás és a mozgósítás következményei miatt sokan attól tartanak, hogy az ország társadalmi szerkezete hosszú távon is jelentősen átalakulhat.
