Elegük lett az ukránoknak, elárasztották Kijev forradalmi terét

A KISZó beszámolója szerint migránsellenes demonstrációt tartottak Kijev központjában, a Függetlenség terén, vagyis a Majdanon. A tiltakozás hátterében az áll, hogy az elmúlt hetekben Ukrajnában egyre többet beszélnek a külföldi munkaerő bevonásának lehetőségéről, amit sok ukrán komoly veszélynek tartja az ország jövőjére nézve.

A háború következményei súlyosan érintik az ukrán társadalmat. Ukránok milliói hagyták el az országot az elmúlt években, miközben rengeteg férfit besoroztak a hadseregbe. Emiatt számos ágazatban akut munkaerőhiány alakult ki, különösen azokban a szektorokban, ahol fizikai jelenlétet igénylő munkát kell végezni.