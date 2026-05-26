A francia jobboldal történelmi áttörés előtt állhat: Bardella megnyerheti az elnökválasztást

A Politico által ismertetett Odoxa-felmérés szerint Jordan Bardella jelenleg megnyerhetné a 2027-es francia elnökválasztást. A kutatás alapján a Nemzeti Tömörülés politikusa a második fordulóban 52 százalékkal győzné le Édouard Philippe korábbi miniszterelnököt, aki 48 százalékot érne el. A felmérés különösen azért keltett nagy figyelmet Franciaországban, mert két hónappal korábban még Philippe számított esélyesebbnek ugyanebben a felállásban.

Franciaországban a Nemzeti Tömörülés lehet a legnagyobb nyertese a következő választásnak.

Ugyanakkor a választás legnagyobb kérdése már nem csupán az, hogy Bardella képes-e megőrizni előnyét, hanem az is, hogy egyáltalán ki juthat be vele szemben a második fordulóba. Az Odoxa adatai ugyanis azt mutatják, hogy Jean-Luc Mélenchon támogatottsága meredeken emelkedik, és szinte teljesen utolérte Philippe-et az első fordulóban.