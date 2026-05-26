A francia jobboldal történelmi áttörés előtt állhat: Bardella megnyerheti az elnökválasztást

Hiába a rekordnépszerűség, a francia bankok nem akarnak hitelt adni Marine Le Pen pártjának
Több mint 10 millió euró hiányzik a Nemzeti Tömörülés kasszájából egy sikeres kampányhoz.
Teljesen átrendeződhetnek az erőviszonyok a következő francia elnökválasztás előtt. Franciaországban Jordan Bardella, a Nemzeti Tömörülés vezetője jelenleg a legesélyesebb jelöltek között szerepel, miközben Jean-Luc Mélenchon látványos erősödése is egyre nagyobb feszültséget okoz a politikai közép számára.
A Politico által ismertetett Odoxa-felmérés szerint Jordan Bardella jelenleg megnyerhetné a 2027-es francia elnökválasztást. A kutatás alapján a Nemzeti Tömörülés politikusa a második fordulóban 52 százalékkal győzné le Édouard Philippe korábbi miniszterelnököt, aki 48 százalékot érne el. A felmérés különösen azért keltett nagy figyelmet Franciaországban, mert két hónappal korábban még Philippe számított esélyesebbnek ugyanebben a felállásban.
Ugyanakkor a választás legnagyobb kérdése már nem csupán az, hogy Bardella képes-e megőrizni előnyét, hanem az is, hogy egyáltalán ki juthat be vele szemben a második fordulóba. Az Odoxa adatai ugyanis azt mutatják, hogy Jean-Luc Mélenchon támogatottsága meredeken emelkedik, és szinte teljesen utolérte Philippe-et az első fordulóban.
A Public Sénat részletes elemzése szerint Jordan Bardella az első fordulóban jelenleg 32 százalékon áll, ami továbbra is jelentős előnyt jelent számára. Ezzel párhuzamosan azonban Édouard Philippe támogatottsága négy százalékpontot esett az elmúlt két hónapban, így már csak 17 százalékon áll. Jean-Luc Mélenchon ezzel szemben ugyanebben az időszakban négy pontot erősödött, és már 16 százaléknál tart. Gaël Sliman, az Odoxa elnöke ezt úgy jellemezte, hogy „villámcsapás történt az első fordulóban”. A szakértő szerint Philippe számára különösen aggasztó, hogy egyszerre két negatív folyamat is zajlik:
miközben Bardella stabilan vezet, Mélenchon is gyorsan zárkózik fel hozzá.
A Public Sénat szerint a baloldali politikus erősödésében nagy szerepet játszott, hogy hivatalosan is bejelentette indulását, valamint intenzív médiakampányt kezdett. A lap arról is írt, hogy Mélenchon közel kétszázezer online támogatót tudott mozgósítani, ami új lendületet adott kampányának. A baloldalon belül is egyre erősebb pozíciót épít ki. Az Odoxa kutatása alapján a baloldali szavazók 49 százaléka támogatja Mélenchont, míg François Hollande volt államfő 43, Raphaël Glucksmann pedig 36 százalékot kapna ugyanebben a táborban.
A Public Sénat szerint ez azt mutatja, hogy Mélenchon egyre inkább a baloldal első számú jelöltjévé válik.
Mindeközben Philippe egyre nehezebb helyzetbe kerül. A Public Sénat emlékeztetett rá, hogy a korábbi miniszterelnök ellen vizsgálat indult a Le Havre-i digitális központ ügyében. A gyanú szerint közpénzekkel kapcsolatos visszaélések történhettek, a vizsgálat pedig jelentősen rontotta Philippe politikai pozícióját. Gaël Sliman szerint azonban nemcsak a jogi ügy okoz problémát, hanem az is, hogy Philippe az utóbbi időszakban nem tudott erős politikai üzenetekkel előállni.
A szakértő úgy fogalmazott, hogy a politikus közéleti jelenlétét ma már „fülsiketítő csend” jellemzi programja és elképzelései kapcsán.
A Politico szerint Franciaország politikai középjobbja és középbaloldala számára az egyik legrosszabb forgatókönyv lenne, ha Mélenchon jutna be a második fordulóba Bardella ellen. A felmérések ugyanis azt mutatják, hogy a radikális baloldali politikus súlyos vereséget szenvedne a Nemzeti Tömörülés vezetőjétől.
A Politico felidézte, hogy egy korábbi, novemberi Odoxa-felmérés szerint Bardella akár 74–26 arányban is legyőzhette volna Mélenchont egy második fordulós párharcban.
Ez jól mutatja, hogy a francia politikai elit jelentős része miért tart attól, hogy a baloldali politikus végül valóban megszerzi a továbbjutást. A Public Sénat arra is kitért, hogy a jelenlegi adatok alapján már statisztikailag sem lehet egyértelműen kijelenteni, hogy Philippe megelőzi Mélenchont az első fordulóban. A hibahatárok miatt a két politikus támogatottsága gyakorlatilag átfedi egymást.
Az Odoxa vezetője szerint emiatt „ma már lehetetlen biztosan kijelenteni”, hogy Philippe jutna tovább.
A kutatók ugyanakkor óvatosságra intenek. A Public Sénat idézte Gaël Slimant, aki hangsúlyozta, hogy még közel egy év van hátra az elnökválasztásig, és az ilyen korai közvélemény-kutatások csak minden második esetben tükrözik pontosan a későbbi eredményeket. Ennek ellenére a mostani számok egyértelműen azt mutatják, hogy Franciaországban a politikai erőviszonyok gyors és jelentős átalakulása zajlik.
