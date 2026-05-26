Magyar Péter nem tudta megállni, ismét kommentháborúba keveredett – ezúttal Skrabski Fruzsinával

Elképesztő jelenetek a Parlamentben: Magyar Péter váratlanul felpattant, és letámadta Gulyás Gergelyt (VIDEÓ)
A Fidesz frakcióvezetőjének válasza kihúzta a gyufát a miniszterelnöknél.
Őt is leteremtette.
Magyar Péter ismét kommentharcba keveredett, ezúttal Skrabski Fruzsina egyik bejegyzése alatt fejezte ki nemtetszését.
A történet előzménye, hogy felkerült a Tiktokra egy videó, amin a miniszterelnök virággal várta a barátnőjét. Ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket a dokumentumfilmes a Facebook-oldalán, több között, hogy miért maradt ki a Tavaszi szél című filmből Ilona (Magyar Péter barátnője – szerk.) ?
A bejegyzés alatt megjelent Magyar Péter, és alaposan leteremtette Skrabskit: „Hazudsz, mint mindig. Sehova nem raktam ki. Egy utas videózta le a jelenetet és tette fel TikTok-ra. Hazugság emellett a posztod minden sora. Sebaj,már a követőid is kinevetnek.”
A dokumentumfilmes későbbi posztjában rámutatott, hogy Magyar Péter félreértette a posztját, csupán arra volt kíváncsi, hogy hová tűnt Ilona.
Később Hont András is megszólalt, és védelmébe vette Skrabskit. Az újságíró azt írta: „Fruzsináról sok mindent lehet mondani, mondtam én is egy s mást, de hogy szándékosan valótlant állítana, hát, szóval. Egyébként meg méltó miniszterelnöki tónus.”
Hasonlóan értékelte Lentulai Krisztián is a történteket. Lapunk munkatársa úgy fogalmazott: „Magyar Péter lehazugozós odakommentelése Skrabski Fruzsina oldalára minden, csak nem nemzetvezetőhöz méltó. Egy darabig még eltart, hogy ez vagány. Egy darabig…”
