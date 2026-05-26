Ft
Ft
30°C
18°C
Ft
Ft
30°C
18°C
05. 26.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 26.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
lentulai krisztián skrabski fruzsina Magyar Péter hont andrás

Magyar Péter nem tudta megállni, ismét kommentháborúba keveredett – ezúttal Skrabski Fruzsinával

2026. május 26. 19:48

Őt is leteremtette.

2026. május 26. 19:48
null

Magyar Péter ismét kommentharcba keveredett, ezúttal Skrabski Fruzsina egyik bejegyzése alatt fejezte ki nemtetszését. 

A történet előzménye, hogy felkerült a Tiktokra egy videó, amin a miniszterelnök virággal várta a barátnőjét. Ezzel kapcsolatban tett fel kérdéseket a dokumentumfilmes a Facebook-oldalán, több között, hogy miért maradt ki a Tavaszi szél című filmből Ilona (Magyar Péter barátnője – szerk.) ?

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A bejegyzés alatt megjelent Magyar Péter, és alaposan leteremtette Skrabskit: „Hazudsz, mint mindig. Sehova nem raktam ki. Egy utas videózta le a jelenetet és tette fel TikTok-ra. Hazugság emellett a posztod minden sora. Sebaj,már a követőid is kinevetnek.”

A dokumentumfilmes későbbi posztjában rámutatott, hogy Magyar Péter félreértette a posztját, csupán arra volt kíváncsi, hogy hová tűnt Ilona.

Később Hont András is megszólalt, és védelmébe vette Skrabskit. Az újságíró azt írta: „Fruzsináról sok mindent lehet mondani, mondtam én is egy s mást, de hogy szándékosan valótlant állítana, hát, szóval. Egyébként meg méltó miniszterelnöki tónus.”

Hasonlóan értékelte Lentulai Krisztián is a történteket. Lapunk munkatársa úgy fogalmazott: „Magyar Péter lehazugozós odakommentelése Skrabski Fruzsina oldalára minden, csak nem nemzetvezetőhöz méltó. Egy darabig még eltart, hogy ez vagány. Egy darabig…

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Szentgallay Bálint / AFP
 

 

 

Összesen 51 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
•••
2026. május 26. 22:09 Szerkesztve
Facebookot sokan leszarják. Adolffal együtt.
Válasz erre
1
0
tapir32
•••
2026. május 26. 22:06 Szerkesztve
Adolf a bunkó.
Válasz erre
1
0
Amerigo
2026. május 26. 22:04
Hazudik a kanmajom, de ez nála alap. Persze, csak úgy véletlenül valaki odaállt videózni őt, amint várja lilikét? És a testőrök meg kávéztak, meg a simogatós telefonjukat b..sztatták? Ez a story is csak olyan mint a gyerekmondóka: kot-kot-kot kotkodács, minden napra egy tojás!
Válasz erre
1
0
Csubszi
2026. május 26. 21:52
Szánalmas. Ásító inas.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!