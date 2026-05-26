Nagy távozások az ATV-nél – újabb ember mondott fel, ő is Magyar Péter felé vette az irányt

Az RTL, 24.hu és ATV munkatársaival tölti fel a kormányt Magyar Péter
Egyre gyűlnek Magyar Péter és a Tisza-kormány körül a magukat függetlennek és objektívnek nevező balliberális újságírók és médiaszakemberek.
L. Dézsi Zoltán, a Heti Napló riportere 16 év után távozik, a Kontroll.hu-nál próbálja ki magát.
16 évvel érkezése után távozik az ATV-től a Heti Napló riportere, L. Dézsi Zoltán, aki karrierjét a jövőben az online világban, a Magyar Péter testvéréhez, Magyar Mártonhoz tartozó Kontrollnál folytatja majd. A távozásról a riporter a Media1-nek annyit mondott, hogy hosszú idő után és 56 évesen úgy érezte, a nyugdíjba vonulása előtt új területen is szeretné kipróbálni magát, ezért örült a lehetőségnek, hogy a Kontroll szerkesztő-riportere lehet.
Mint mondta, Németh S. Szilárd, az ATV vezérigazgatója is korrekten fogadta, amikor jelezte neki, hogy távozni kíván, így saját kezdeményezésére, de közös megegyezéssel, hivatalosan június 1-jétől távozik a tévécsatornától.
A riporter a Media1-nek nyilatkozva is köszönetét fejezte ki az elmúlt években kapott lehetőségért a vezérigazgatónak, valamint Sváby Andrásnak, a Heti Napló főszerkesztőjének, valamint a nézőknek a bizalomért. A Media1 érdeklődésére L. Dézsi Zoltán azt mondta, a Kontrollnál is elsősorban közélettel, nem pedig politikával kíván foglalkozni, és főleg videós anyagokat készít majd.
Nyitókép: Képernyőmentés