Orbán Balázs az MCC ügyében üzent Magyar Péternek: „Nem lehet több ezer fiatalt magára hagyni”

„A tehetséggondozás nem luxus, hanem nemzeti ügy. Nem helyettesíti a közoktatást és a felsőoktatást, hanem kiegészíti azt – méghozzá szükségszerű módon. Minél több tehetséges fiatalt tudunk bevonni, minél több forrást tudunk erre fordítani, annál erősebb lesz Magyarország” – közölte Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke a Facebook-oldalán.

Mint írtuk, a Tisza Párt ma nyújtotta be a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését célzó alaptörvény-módosítását, amivel immár kérdésessé vált a tehetséggondozó megmaradása. Az MCC megőrzése érdekében diákkezdeményezés is indult, amelyet már többszázan írtak alá.