Mathias Corvinus Collegium Alapítvány tisza párt orbán balázs mcc

Orbán Balázs az MCC ügyében üzent Magyar Péternek: „Nem lehet több ezer fiatalt magára hagyni”

2026. május 26. 18:22

A Tisza Párt alaptörvény-módosításával immár kérdésessé vált a tehetséggondozó megmaradása.

„A tehetséggondozás nem luxus, hanem nemzeti ügy. Nem helyettesíti a közoktatást és a felsőoktatást, hanem kiegészíti azt – méghozzá szükségszerű módon. Minél több tehetséges fiatalt tudunk bevonni, minél több forrást tudunk erre fordítani, annál erősebb lesz Magyarország” – közölte Orbán Balázs, az MCC kuratóriumi elnöke a Facebook-oldalán

Mint írtuk, a Tisza Párt ma nyújtotta be a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekva) megszüntetését célzó alaptörvény-módosítását, amivel immár kérdésessé vált a tehetséggondozó megmaradása. Az MCC megőrzése érdekében diákkezdeményezés is indult, amelyet már többszázan írtak alá. 

Orbán Balázs azt írja, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) immár 30 éve biztosít ingyenes képzést és támogatást a legtehetségesebb magyar diákoknak. 

Az elmúlt években sikerült felépíteni egy olyan országos és Kárpát-medencei tehetséggondozó hálózatot, amely ma már több mint 8000 fiatal számára nyit lehetőséget – függetlenül attól, hogy budapesti családból vagy vidéki kistelepülésről, Zalából vagy Erdélyből érkezik.”

– fogalmazott, majd hozzátette, „ez egy valódi nemzetegyesítő projekt”, valamint egy „sikertörténet”.

Az MCC kuratóriumi elnöke kifejtette, hogy az Orbán Viktor vezette kormány „partnerként tekintett az MCC-re, mert felismerte: Magyarország elég erős ország ahhoz, hogy a tehetséggondozást ne külföldi hálózatokra és ne csak néhány elitintézményre bízza, hanem létrehozzon egy nagy nemzeti intézményt, amely minden magyar fiatal számára kínál világszínvonalú lehetőségeket.”
Az az MCC jelentős támogatást kapott azonban – mint írta – megelelően gazdálkodott vele,amit a nyilvános beszámolók is igazolnak. Miközben rengeteget fordítottak képzésre, ösztöndíjakra és fejlesztésekre, a rábízott vagyon értéke nem csökkent, hanem nőtt – hívta fel rá a figyelmet Orbán Balázs.

Szerinte az alapítványi modell lényege az, hogy a tehetséggondozás ne legyen kiszolgáltatva az aktuális költségvetési és politikai szempontoknak. Úgy látja,

 egyre világosabb, hogy a jelenlegi kormány nem elkötelezett támogatója ennek az ügynek.”  

Úgy véli, ha ezeket a forrásokat visszanyomják a költségvetésbe, annak nyoma fog veszni. „Senki sem fogja tudni, valóban oktatásra és tehetséggondozásra költik-e őket, vagy valami egészen másra. És van néhány dolog, amit nem lehet megcsinálni” – írja. Szerinte nem lehet egy magánalapítványt „bezúzni”, és nem lehet a jogszerűen, nem az államtól kapott vagyont államosítani, és főleg: 

nem lehet több ezer fiatalt magára hagyni.”

Orbán Balázs felhívja a figyelmet arra, hogy az MCC-ben több mint 8000 diák, több mint 30 helyszínen számít arra, hogy a képzés folytatódik; valamint ara, hogy vannak köztük olyanok is, akik most kaptak támogatást a világ legjobb egyetemeire való továbbtanuláshoz. 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
dundi-fan
2026. május 26. 20:03
Ne leszne, magukra hagyva. Orbán a méhszaroson és a vején keresztül százmilliárd számra talicskázta ki a közpénzt. Vissza lehet valamennyit csorgatni. Ugye azt nem gondoljátok komolyan, hogy továbbra is közpénzből kéne finanszírozni az MCC-t, és ezáltal közvetve a mandarint is. Nektek tényleg teljesen elmentek otthonról...
fullfater
2026. május 26. 20:02
Dehogynem. Csak figyeljetek.
massivement6
2026. május 26. 19:49
Nem a tehetséggondozással van a gond, hanem a moszkovita fideszes foximaxi jelleggel, a nernyik pártfőiskola és káderképző jelleggel, az, hogy ab ovo "nemzethy" fidernyák szoponczkeltetőnek lett kitalálva. Az a rendszer, ahol el lehet kezdeni idomítani a fiatalokat a Párt elvárásainak megfelelően. Egy az egyben komcsi pártállami módszerek... A fiatalokra mutogatni visszás, mert pont, hogy ismerik a Fideszt, és pont, hogy ők - és éppen ezért is - küldték el a vérbe a fideszhatalmat másfél hónapja.
figyelő4322
2026. május 26. 19:45
A brüsszeli és általában a nyugati EU politikusok meg annyira nem is bánják, ha Pol Pöt garázdálkodik egy ideig. Legalább móresre tanítja az önfejű magyar népet, akik eddig nyíltan a Hungary First elv mellett álltak. Ez pedig nem használt a ma már ugyancsak nyíltan folyó BIRODALOM- építésnek. Hiszen példát mutatott más népeknek is!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!